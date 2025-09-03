Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]

Flugtickets ins All für fünf Test-Missionen

Die Flight-Ticket-Initiative ist eine Zusammenarbeit zwischen der ESA und der europäischen Kommission für europäische Unternehmen und Institutionen, um neue Produkte und Anwendungen im Weltraum zu testen und zu erproben. Sie fördert den Einsatz neuer europäischer Trägerraketen. Jetzt erhielten fünf Missionen ihr Flugticket ins All.



Start einer Vega-C-Trägerrakete vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou aus. [ Start einer Vega-C-Trägerrakete vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou aus. [ Großansicht Das Testen von Prototypen im Weltraum liefert wertvolle Erkenntnisse für Forschungsprojekte und erschließt das Marktpotenzial kommerzieller Anwendungen. Diese Art von Missionen werden auch als In-Orbit-Demonstration oder -Validierung bezeichnet, da sie dazu dienen, Hardware, Dienste und Satelliten-Nutzlasten im Weltraum zu demonstrieren oder zu validieren. Durch die Unterzeichnung von Verträgen zwischen der europäischen Weltraumorganisation ESA und dem italienischen Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen Avio wurden drei Missionen gesichert, die als Zusatzpassagiere mit der Vega-C-Rakete vom europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana aus starten sollen: Das spanische Unternehmen Persei wird seine "E.T. Pack-Mission" durchführen, um eine Lösung für den Abstieg von Satelliten aus der Umlaufbahn zu demonstrieren, bei der ein kilometerlanges Aluminiumband vom Satelliten aus ausgefahren wird. Das Band, auch Tether genannt, erzeugt einen elektrischen Strom, wenn es durch das Plasma und das geomagnetische Feld unserer Erde läuft. Dadurch entsteht eine Kraft, die als Lorentz-Widerstand bekannt ist und die den Satelliten verlangsamt und aus der Umlaufbahn bringt. Dieses treibstofffreie System bietet eine vielversprechende Lösung zur Reduzierung von Weltraummüll, während der Satellit stabil bleibt und Kollisionen während des Deorbitings vermieden werden. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) wird seinen CubeSat "Pluto+" fliegen, um ein leistungsstarkes und dennoch kompaktes Avioniksystem zu demonstrieren. Der am DLR-Institut für Raumfahrtsysteme in Bremen entwickelte "Pluto+" wird auch ein flexibles Solarpanel testen, das 100 Watt Leistung liefern kann. Mit dieser Mission will das DLR zeigen, dass fortschrittliche Komponenten, die normalerweise in größeren Satelliten verwendet werden, auch in kleineren Satelliten erfolgreich eingesetzt werden können. Anzeige Das französische Unternehmen Grasp entwickelt eine Erdbeobachtungskonstellation. Gemäß dem unterzeichneten Vertrag wird ihr zweiter Satellit in der Konstellation, GapMap-1, mit Vega-C gestartet. Er wird ein neuartiges Instrument mitführen, ein Kurzwellen-Infrarotspektrometer, das zur Erkennung von Treibhausgasen in der Atmosphäre entwickelt wurde. Dieser Satellit folgt einem früheren Demonstrator, der sich bereits in der Umlaufbahn befindet. Die Konstellation führt detaillierte Messungen durch, indem sie die Atmosphäre mit 60 Messungen bei jedem Überflug scannt und so genauere Daten über Luftverschmutzung und Klimawandel liefert. Durch die Unterzeichnung von Verträgen zwischen der ESA und Isar Aerospace wurden zwei Missionen mit der Trägerrakete Spectrum vom Weltraumbahnhof Andøya in Norwegen gesichert. Infinite Orbits wird zwei Satelliten starten, um eine Mission zur Beseitigung von Weltraummüll zu demonstrieren. Die Infinite-Orbits-Mission wird die Annäherung zwischen einem Wartungssatelliten und einem Stück Weltraumschrott in der niedrigen Erdumlaufbahn nachstellen. Die Mission, die mit Spectrum gestartet wird, besteht aus zwei Satelliten: Einer wird sich als inaktives Stück Weltraumschrott "ausgeben", der andere wird sich unabhängig davon nähern und in einigen Metern Entfernung halten. Die Demonstration würde es zukünftigen Missionen ermöglichen, nicht mehr funktionsfähige Satelliten anzusteuern und sie aus der Umlaufbahn zu entfernen oder sogar zu warten, um sie wiederzuverwenden. Das niederländische Unternehmen Isispace wird die Integration und den Betrieb von drei CubeSats im Orbit von Spectrum übernehmen, sodass eine Vielzahl von Experimentanbietern ihre Technologien im Weltraum testen und validieren können. Die Vega-C-Rakete ist bereits erfolgreich geflogen, die Spectrum von Isar Aerospace hat bislang erst einen Testflug absolviert, der allerdings mit einem Absturz der Rakete kurz nach dem Start endete. Die Flight-Ticket-Initiative fördert den Wettbewerb in der europäischen Raumfahrtindustrie und bietet regelmäßig Möglichkeiten für Startdienste im Rahmen der IOD/IOV-Missionen und darüber hinaus. Die Flight Ticket Initiative ist Teil des "Boost!"-Programms der ESA, das die Flüge für das IOD/IOV-Programm der Europäischen Kommission sicherstellt. Regelmäßige Ausschreibungen werden bekannt gegeben, die nächste Bewerbungsfrist endet am 1. Oktober. Flugtickets ins All für fünf Test-Missionen. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. In Orbit Demonstration-Validation - 2023-2027 - European Commission

