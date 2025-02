Home : Nachrichten : Sonnensystem : Artikel Druckansicht ]

ASTEROIDEN

Asteroid 2024 YR4 keine Gefahr mehr für die Erde

Der Asteroid 2024 YR4 sorgte in der Astronomieszene in den vergangenen Wochen für einige Aufregung, bestand doch zeitweise eine Wahrscheinlichkeit von bis zu drei Prozent, dass er 2032 mit der Erde kollidiert. In den letzten Wochen reduzierte sich die Kollisionswahrscheinlichkeit deutlich, neue Daten machen eine Kollision nun sehr unwahrscheinlich.



Aufnahme des Asteroiden 2024 YR4 mit dem Instrument HAWK-I am Very Large Telescope der ESO im Januar 2025. [ Aufnahme des Asteroiden 2024 YR4 mit dem Instrument HAWK-I am Very Large Telescope der ESO im Januar 2025. [ Großansicht Der Asteroid 2024 YR4 wurde Ende Dezember des vergangenen Jahres entdeckt und erste Bahnberechnungen deuteten darauf hin, dass er mit geringer Wahrscheinlichkeit am 22. Dezember 2032 mit der Erde kollidieren könnte. Dies führte zu einer weltweiten Beobachtungskampagne des Brockens. Mit einem Durchmesser von 40 bis 90 Metern hätte 2024 YR4 bei einem Einschlag zumindest regional für starke Verwüstungen gesorgt.



Das Very Large Telescope war schon an Beobachtungen Mitte Januar beteiligt, die mit zu den ersten genaueren Bahnberechnungen von 2024 YR4 beigetragen haben. Da diese eine Einschlagwahrscheinlichkeit von über einem Prozent ergaben, wurde der Asteroid schnell auf eine besondere Beobachtungsliste gesetzt. Nachdem dann mehrere Teleskope auf der ganzen Welt den Asteroiden beobachtet und auf Grundlage dieser Daten dann die Umlaufbahn erneut berechnet wurde, stieg die Einschlagswahrscheinlichkeit am 18. Februar sogar auf rund drei Prozent. Das war die höchste jemals für einen Asteroiden von mehr als 30 Metern Größe gemessene Einschlagswahrscheinlichkeit. Erste Fachleute diskutierten schon über die Möglichkeit einer Ablenkungsmission zu 2024 YR4. Anzeige Bei neuentdeckten Asteroiden liegen zu Beginn nur sehr wenige Beobachtungsdaten vor, die den Brocken auf seiner Bahn um die Sonne zeigen. Dies führt dazu, dass die Bahn anfangs sehr ungenau ist. Wenn neue Daten hinzukommen, man also mehr Datenpunkte für den Orbit des Asteroiden hat, werden die Bahnberechnungen genauer. In der Regel reduziert sich dann das Einschlagrisiko. Das passierte auch bei 2024 YR4 nach weiteren Beobachtungen mit dem Very Large Telescope: Schon am 19. Februar hatte sich die Einschlagwahrscheinlichkeit halbiert. Inzwischen, auch dank weiterer Beobachtungen, ist die Einschlagwahrscheinlichkeit noch weiter zurückgegangen - ein Einschlag im Jahr 2032 kann praktisch ausgeschlossen werden. Das Einschlagrisiko beträgt aktuell nur noch 0,001 Prozent. Da sich 2024 YR4 aktuell immer weiter von der Erde entfernt, wird er immer lichtschwächer und ist nur noch mit den größten Teleskopen zu beobachten. Dank der großen Spiegel und des dunklen Himmels in der chilenischen Atacamawüste konnte das Very Large Telescpe einen wichtigen Beitrag zur Beobachtung von 2024 YR4 leisten. Es sind auch weitere Beobachtungen geplant - zum Beispiel mit dem Weltraumteleskope James Webb.