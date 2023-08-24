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Ringplanet am Wochenende in Opposition zur Sonne
von
Stefan Deiters
astronews.com
24. August 2023
Der zweitgrößte Planet des Sonnensystem erreicht am Sonntag
seine Oppositionsstellung zur Sonne. Er ist damit die gesamte Nacht über zu
beobachten und der Erde vergleichsweise nahe und damit auch relativ hell - wenn
auch nicht so hell, wie etwa Venus oder Jupiter. Der Neigungswinkel der
Saturnringe beträgt aktuell nur noch neun Grad.
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Saturn in einer Aufnahme des Weltraumteleskops Hubble vom 12
September 2021. Inzwischen ist der Öffnungswinkel der Ringe
noch kleiner geworden. Foto:
NASA, ESA, A. Simon (Goddard Space Flight Center) und M.H.
Wong (University of California, Berkeley) und das OPAL team [Großansicht]
Wer regelmäßig die Geschehnisse am nächtlichen Himmel verfolgt, weiß es
längst: Die sogenannte Oppositionsstellung eines Planeten ist immer etwas
Besonders. Zu diesem Zeitpunkt befinden sich Planet, Erde und Sonne praktisch
auf einer Linie. Der Planet erscheint damit am hellsten und ist die gesamte
Nacht über am Himmel zu beobachten: Der Planet geht zu Sonnenuntergang im
Osten auf und zu Sonnenaufgang im Westen unter. Um Mitternacht steht er genau
im Süden - wobei man hier natürlich die Sommerzeit noch herausrechnen muss.
Rund um die Oppositionsstellung erreicht der Planet auch den geringsten
Abstand von der Erde. Dieser fällt wegen der elliptischen Umlaufbahnen der
Planeten nicht exakt mit der Oppositionsstellung zusammen, was aber in der
Praxis kaum etwas ausmacht. In Opposition können nur Planeten des Sonnensystems
stehen, die außerhalb der Erdbahn die Sonne umrunden.
Zu einer Oppositionsstellung kommt es bei einem äußeren Planeten ungefähr
einmal im Jahr. Abweichungen hiervon ergeben sich nur durch die eigene Bewegung
der Planeten um die Sonne. Diese werden jedoch mit zunehmendem Abstand von uns
immer geringer. Bei Mars liegen zwischen den einzelnen Oppositionen noch rund
zwei Jahre, bei Jupiter sind es nur noch rund 13 Monate. Bei Saturn ist die
Abweichung noch geringer: Stand der Ringplanet im vergangenen Jahr am 14. August
in Opposition zur Sonne, wird er die Oppositionsstellung in diesem Jahr am 27.
August durchlaufen - genau um 10:28 MESZ.
Saturn steht zur Opposition im Wassermann und wird eine Helligkeit von
0,4 Magnituden erreichen - das ist zwar nicht wenig, aber deutlich weniger als
etwa Jupiter (-2,6 Magnituden) und Venus am Morgenhimmel (-4,2 Magnituden). Die
scheinbare Helligkeit von Sternen und Planeten am nächtlichen Himmel wird in
Magnituden oder Größenklassen angegeben. Dabei sind Sterne 1. Größenklasse
ungefähr 2,5-mal heller als Sterne 2. Größenklasse. Sirius, der hellste Stern am
Himmel, hat eine Helligkeit von -1,46 Magnituden, der Polarstern von etwa zwei
Magnituden.
Zur Opposition erreicht Saturn eine Höhe von 28 Grad. Der Neigungswinkel der
Ringe beträgt dabei gerade einmal neun Grad, was für die vergleichsweise geringe
Helligkeit zur Opposition mitverantwortlich ist. 2025 blicken wir dann von der
Erde aus direkt auf die Kante der Ringe. Der Jupiter wird seine
Oppositionsstellung übrigens Anfang November erreichen - mit einer Helligkeit von
-2,9 Magnituden.