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SATURN
Ringplanet am Wochenende in Opposition zur Sonne
von Stefan Deiters
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24. August 2023

Der zweitgrößte Planet des Sonnensystem erreicht am Sonntag seine Oppositionsstellung zur Sonne. Er ist damit die gesamte Nacht über zu beobachten und der Erde vergleichsweise nahe und damit auch relativ hell - wenn auch nicht so hell, wie etwa Venus oder Jupiter. Der Neigungswinkel der Saturnringe beträgt aktuell nur noch neun Grad.

Saturn

Saturn in einer Aufnahme des Weltraumteleskops Hubble vom 12 September 2021. Inzwischen ist der Öffnungswinkel der Ringe noch kleiner geworden. Foto: NASA, ESA, A. Simon (Goddard Space Flight Center) und M.H. Wong (University of California, Berkeley) und das OPAL team [Großansicht]

Wer regelmäßig die Geschehnisse am nächtlichen Himmel verfolgt, weiß es längst: Die sogenannte Oppositionsstellung eines Planeten ist immer etwas Besonders. Zu diesem Zeitpunkt befinden sich Planet, Erde und Sonne praktisch auf einer Linie. Der Planet erscheint damit am hellsten und ist die gesamte Nacht über am Himmel zu beobachten: Der Planet geht zu Sonnenuntergang im Osten auf und zu Sonnenaufgang im Westen unter. Um Mitternacht steht er genau im Süden - wobei man hier natürlich die Sommerzeit noch herausrechnen muss.

Rund um die Oppositionsstellung erreicht der Planet auch den geringsten Abstand von der Erde. Dieser fällt wegen der elliptischen Umlaufbahnen der Planeten nicht exakt mit der Oppositionsstellung zusammen, was aber in der Praxis kaum etwas ausmacht. In Opposition können nur Planeten des Sonnensystems stehen, die außerhalb der Erdbahn die Sonne umrunden.

Zu einer Oppositionsstellung kommt es bei einem äußeren Planeten ungefähr einmal im Jahr. Abweichungen hiervon ergeben sich nur durch die eigene Bewegung der Planeten um die Sonne. Diese werden jedoch mit zunehmendem Abstand von uns immer geringer. Bei Mars liegen zwischen den einzelnen Oppositionen noch rund zwei Jahre, bei Jupiter sind es nur noch rund 13 Monate. Bei Saturn ist die Abweichung noch geringer: Stand der Ringplanet im vergangenen Jahr am 14. August in Opposition zur Sonne, wird er die Oppositionsstellung in diesem Jahr am 27. August durchlaufen - genau um 10:28 MESZ.

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Saturn steht zur Opposition im Wassermann und wird eine Helligkeit von 0,4 Magnituden erreichen - das ist zwar nicht wenig, aber deutlich weniger als etwa Jupiter (-2,6 Magnituden) und Venus am Morgenhimmel (-4,2 Magnituden). Die scheinbare Helligkeit von Sternen und Planeten am nächtlichen Himmel wird in Magnituden oder Größenklassen angegeben. Dabei sind Sterne 1. Größenklasse ungefähr 2,5-mal heller als Sterne 2. Größenklasse. Sirius, der hellste Stern am Himmel, hat eine Helligkeit von -1,46 Magnituden, der Polarstern von etwa zwei Magnituden.

Zur Opposition erreicht Saturn eine Höhe von 28 Grad. Der Neigungswinkel der Ringe beträgt dabei gerade einmal neun Grad, was für die vergleichsweise geringe Helligkeit zur Opposition mitverantwortlich ist. 2025 blicken wir dann von der Erde aus direkt auf die Kante der Ringe. Der Jupiter wird seine Oppositionsstellung übrigens Anfang November erreichen - mit einer Helligkeit von -2,9 Magnituden.

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siehe auch
Der Sternhimmel im August 2023: Sommerlicher Himmel und Saturn in Opposition - 1. August 2023
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