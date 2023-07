Home : Nachrichten : Amateurastronomie : Artikel Druckansicht ]

Preis für Forschung mit Beteiligung von Freiwilligen

Citizen Science oder Bürgerwissenschaft erfreut sich immer größerer Beliebtheit: Die Beteiligung von wissenschaftlich interessierten Bürgerinnen und Bürgern an der Erfassung oder Auswertung von Daten ermöglicht vielfach Forschungsvorhaben, die auf anderem Weg gar nicht zu realisieren wären. Nun wurde ein Preis für Citizen Science ausgeschrieben.



Screenshot der Website "Loss of the Night", bei der man Messungen zur Himmelsqualität von Bürgerwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern abrufen kann. [ Screenshot der Website "Loss of the Night", bei der man Messungen zur Himmelsqualität von Bürgerwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern abrufen kann. [ Großansicht Der 2023 erstmals ausgeschriebene "Wissen der Vielen – Forschungspreis für Citizen Science" würdigt mit einem Preisgeld von insgesamt 35.000 Euro exzellente wissenschaftliche Leistungen in Citizen-Science-Projekten (deutsch: Bürgerwissenschaft). Das Ziel des Preises ist es, die Anerkennung von Citizen Science in der Wissenschaft zu stärken und die aktive Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an der Forschung zu fördern. Die Preisträgerinnen und Preisträger erhalten 20.000 Euro für den ersten Platz, 10.000 Euro für den zweiten Platz und 5.000 Euro für den dritten Platz. Der Preis wird ausgelobt von Wissenschaft im Dialog und dem Museum für Naturkunde Berlin, im Rahmen des Projekts Bürger schaffen Wissen. Die Vergabe erfolgt durch eine interdisziplinäre Jury von Professorinnen und Professoren. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert den Preis. Partizipativ Forschende aus Deutschland können sich bis zum 25. September auf einer Website für den Preis bewerben. Es sind sowohl Eigen- wie auch Fremdnominierungen möglich. Die Preisverleihung findet am 29. November in Freiburg im Breisgau im Rahmen des "Forum Citizen Science" statt. Anzeige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jeglicher Disziplinen und beruflicher Erfahrungsstufen können sich mit einer herausragenden Forschungsarbeit bewerben, die auf Citizen Science beruht. Die nominierte Person muss Erstautorin oder -autor des eingereichten Werks sowie an eine deutsche Forschungseinrichtung (Universität, Fachhochschule oder außeruniversitäres Forschungsinstitut) angebunden sein. Für die Bewertung werden die fachliche Qualität und die gesellschaftliche Dimension der eingereichten Werke berücksichtigt. Zusätzlich richtet die Jury ihren Blick auf den Mehrwert von Citizen Science für die Forschung und auf die Qualität des Einbeziehens von Bürgerinnen und Bürgern in den Forschungsprozess. Die Preisgelder ermöglichen den Preisträgerinnen und Preisträgern, ihre Aktivitäten im Bereich der Citizen Science weiter auszubauen und sind zweckgebunden einzusetzen. Die Bürgerwissenschaft ist in den vergangenen Jahren immer populärer geworden: Begonnen hat alles mit Projekten wie SETI@home, bei denen Internetnutzerinnen und -nutzer die ungenutzte Rechenleistung ihres Computers zur Verfügung stellten, um in Daten nach Signalen Außerirdischer zu suchen. Inzwischen erfordern die Projekte aber deutlich mehr Einsatz der Bürgerwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler: In der Astronomie können beispielsweise auf Bildern noch Galaxien gefahndet werden oder es kann mithilfe einer Smartphone-App die Lichtverschmutzung bzw. die Qualität des Himmels am eigenen Wohnort bestimmt werden. Preis für Forschung mit Beteiligung von Freiwilligen. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. Verlust der Nacht: Neue App zur Messung der Lichtverschmutzung - 11. November 2014

