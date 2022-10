Home : Nachrichten : Amateurastronomie : Artikel Druckansicht ]



SONNENFINSTERNIS

Ein bisschen Sonnenfinsternis zur Mittagszeit



Am morgigen Dienstag, dem 25. Oktober 2022, lässt sich von Mitteleuropa aus eine Sonnenfinsternis beobachten. Allerdings wird der Mond die Sonne nicht vollständig verdunkeln, sondern nur einen Teil der Sonnenscheibe verdecken. Das Ereignis findet zur Mittagszeit statt, so dass die Sonne verhältnismäßig hoch am Himmel steht. Auf keinen Fall sollte man mit bloßem Auge in die Sonne schauen.





Die partielle Sonnenfinsternis (hier eine Fotomontage) morgen wird auch von Deutschland aus zu sehen sein.

Finsternisfans kommen in Mitteleuropa derzeit kaum auf ihre Kosten, so dass schon partielle Finsternisse von Sonne und Mond eine Meldung wert sind. Morgen zur Mittagszeit ist nun wieder soweit: Im deutschsprachigen Raum (und auch darüber hinaus) wird eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen sein. Der Kernschatten des Mondes verdunkelt die Sonne also nur teilweise, sie erscheint lediglich "angeknabbert". Im Vorteil sind dabei Beobachter im Norden und Osten: Während in der Schweiz und in Österreich nur 16 bis 20 Prozent der Sonne durch den Mond bedeckt werden, sind es in Hamburg knapp 30 Prozent und in Berlin und Dresden sogar noch etwas mehr.

Wann die Finsternis genau beginnt, hängt vom jeweiligen Beobachtungsort ab. Für alle wird das Maximum aber günstig in der Mittagspause und bei hochstehender Sonne zu beobachten sein: In Hamburg beispielsweise beginnt die sichtbare Bedeckung um 11:08 MESZ, das Maximum ist um 12:09 MESZ erreicht, die Bedeckung endet um 13:12 MESZ. Der Mond ist dabei am linken oberen Sonnenrand zu sehen.

Damit es eine Sonnenfinsternis geben kann, müssen Mond, Erde und Sonne in einer ganz bestimmten Position zueinander stehen, die es ermöglicht, dass - von der Erdoberfläche aus betrachtet - die Scheibe des Mondes genau die Sonnenscheibe verdeckt. Wenn also der Mond - von der Erde aus gesehen - vor der Sonne steht, handelt es sich um die Neumondposition. Eine Sonnenfinsternis kann es also nur bei Neumond geben. Eine Mondfinsternis, bei der der Schatten der Erde auf den Mond fällt, nur bei Vollmond.

Da die Bahn des Mondes um die Erde leicht gegen die Bahn der Erde um die Sonne geneigt ist, kommt es jedoch nicht bei jedem Vollmond zu einer Mondfinsternis und auch nicht bei jedem Neumond zu einer Sonnenfinsternis. Schon die Astronomen im alten Babylon hatten bemerkt, dass sich bestimmte Finsterniskonstellationen nach einer gewissen Zeit wiederholen - und zwar genau nach 18 Jahren, 11 Tagen und 8 Stunden. Man nennt den sich daraus ergebenden Zyklus den Saroszyklus. Jeder einzelne Zyklus besteht aus über 70 Finsternissen und ist zwischen 12 und 13 Jahrhunderte lang.

Wer nun morgen die Finsternis selbst beobachten möchte, dem sei noch dringend geraten, rechtzeitig nach seiner Sonnenfinsternis-Brille zu suchen. Ein ungeschützter Blick in die Sonne nämlich kann das Augenlicht kosten. Eine normale Sonnenbrille bietet keinen ausreichenden Schutz. Die Sonnenfinsternis-Brillen wiederum eignen sich nicht als Vorsätze für Teleskope oder Ferngläser.