JAMES WEBB SPACE TELESCOPE

Ausrichtung des Spiegels abgeschlossen



Die Inbetriebnahme des James Webb Space Telescope ist einen weiteren wichtigen Schritt vorangekommen: Die einzelnen Elemente des großen Hauptspiegels sind ausgerichtet und die Teleskopoptik funktioniert wie erwartet oder sogar noch besser. Damit kann James Webb nun Licht aus dem All empfangen und an die Instrumente weiterleiten, die allerdings noch kalibriert werden müssen.





Aufnahme des Sterns 2MASS J17554042+6551277. Im Hintergrund sind zusätzlich noch weit entfernte Galaxien und andere Sterne zu erkennen. [ Großansicht

Am 11. März hatte das Team des James Webb Space Telescope die Phase der Inbetriebnahme abgeschlossen, die als "Fine Phasing" bezeichnet wird. Dabei wurden unter anderem die einzelnen Segmente, aus denen der große Hauptspiegel von James Webb zusammengesetzt ist, so ausgerichtet, dass sie tatsächlich wie ein großer Spiegel arbeiten. Auch die weiteren optischen Elemente des Teleskops wurden überprüft, um sicherzustellen, dass es keinerlei Probleme gibt, die den Weg des Lichts zu den Instrumenten des Teleskops beeinflussen könnten.

Obwohl es noch etwas dauern wird, bis Webb schließlich erste richtige Bilder des Universums liefert, war der Abschluss des "Fine Phasing" ein wichtiger Meilenstein der Inbetriebnahme des Teleskops. "Vor mehr als 20 Jahren machte sich das Webb-Team daran, das leistungsstärkste Teleskop zu bauen, das jemals jemand in den Weltraum gebracht hat, und entwickelte ein kühnes optisches Design, um die anspruchsvollen wissenschaftlichen Ziele zu erreichen", sagte Thomas Zurbuchen, stellvertretender Administrator der NASA und dort zuständig für die Wissenschaft. "Heute können wir sagen, dass dieses Design die Erwartungen erfüllen wird."

Segmentierte Hauptspiegel sind bei Großteleskopen auf der Erde durchaus üblich, James Webb ist allerdings das erste Teleskop im Weltraum, das ein solches Design verwendet. Der über sechs Meter durchmessende Hauptspiegel wäre viel zu groß gewesen, um am Stück in eine Rakete zu passen. Er besteht daher aus 18 Segmenten und musste für den Start zusammengeklappt werden. Im Weltraum wurde er dann entfaltet und anschließend jedes Spiegelsegment nanometergenau so eingestellt, dass die Segmente wie eine einzelne Spiegeloberfläche arbeiten. "Neben der faszinierenden Wissenschaft, die man mit Webb machen kann, haben die Teams, die dieses Observatorium entworfen, gebaut, getestet und gestartet haben und es jetzt betreiben, eine neue Art des Baus von Weltraumteleskopen entwickelt", unterstreicht Lee Feinberg vom Goddard Space Flight Center der NASA, der für die optischen Komponenten von Webb zuständig ist.

Nach der erfolgten Ausrichtung des Teleskopspiegels wurde die Nahinfrarotkamera auf den Spiegel eingestellt. "Wir haben das Teleskop vollständig auf einen Stern ausgerichtet und fokussiert, und die Leistung übertrifft die Spezifikationen. Wir sind gespannt, was dies für die Wissenschaft bedeutet", sagte Ritva Keski-Kuha vom Goddard Space Flight Center. "Wir wissen jetzt, dass wir das richtige Teleskop gebaut haben." Das so entstandene und gestern veröffentlichte Bild sollte eigentlich nur den Stern 2MASS J17554042+6551277 korrekt abbilden. Optik und Kamera von Webb waren aber so empfindlich, dass im Hintergrund schon weitere Sterne und Galaxien zu erkennen sind.

In den nächsten sechs Wochen werden nun die verbleibenden Schritte zur Ausrichtung der optischen Elemente abgearbeitet. So müssen alle Instrumente auf den Spiegel ausgerichtet und in einem letzten Schritt eventuell noch vorhandene kleinere Positionierungsfehler in den Spiegelsegmenten korrigiert werden. Diese Arbeiten sollen bis spätestens Anfang Mai abgeschlossen sein. Dann beginnt die Inbetriebnahme der wissenschaftlichen Instrumente, die etwa zwei Monate in Anspruch nehmen wird. Erste Bilddaten in voller Auflösung soll es im Sommer geben.