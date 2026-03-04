Home : Nachrichten : Forschung : Artikel Druckansicht ]

GALAKTISCHE ARCHÄOLOGIE

Mit neuen Algorithmen zu neuen Erkenntnissen

Die Daten moderner Himmelsdurchmusterungen sind ohne die Hilfe von Computern kaum noch auszuwerten. Im Rahmen eines neuen Projekts wollen zwei Wissenschaftler nun Algorithmen entwickeln, mit denen sich Informationen aus den vorliegenden Daten wesentlich genauer extrahieren lassen. Sie hoffen auf neue Erkenntnisse zur Entstehung und Entwicklung der Milchstraße.



Um die Entstehungsgeschichte und das "Wachstum" der Milchstraße mithilfe neuartiger Methoden der computergestützten Astrophysik zu rekonstruieren, erhalten Dr. Tobias Buck und Dr. William Oliver eine Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Die beiden Wissenschaftler forschen am Interdisziplinären Zentrum für Wissenschaftliches Rechnen und am Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg auf dem Gebiet der galaktischen Archäologie. Im Rahmen des neuen Projekts wollen sie Algorithmen entwickeln, die die Daten aus großen Himmelsdurchmusterungen wesentlich genauer als bisher abbilden können, um so Rückschlüsse auf die Entwicklung der Milchstraße zu ziehen. Die DFG fördert die Forschungsarbeiten für einen Zeitraum von drei Jahren mit rund 950.000 Euro. Mit ihrem Forschungsvorhaben verfolgen Buck und Oliver das Ziel, sowohl unterschiedliche stellare Strukturen als auch Messunsicherheiten in großen Himmelsdurchmusterungen, etwa im Rahmen der Gaia-Mission der Europäischen Weltraumorganisation, mithilfe sogenannter Clustering-Algorithmen abzubilden. "Mit Methoden der computergestützten Astrophysik wollen wir beispielsweise zerstörte Satellitengalaxien quantifizieren, die zum Aufbau der halo-artigen Struktur um die Milchstraße herum beigetragen haben", erklärt Buck, der das Projekt "COSMOS – Clustering, orbital- und simulationsbasierte Modellierung für Beobachtungsdurchmusterungen" leitet. Anzeige Aus aktuellen Beobachtungsdaten sollen so robuste Rückschlüsse auf vergangene Akkretionsereignisse gezogen werden – also auf das Wachstum der Galaxie durch die gravitative Ansammlung von Materie. Zum Einsatz kommen dabei insbesondere auch GPU-beschleunigte Simulationen, um realistische Modelle von akkretierten Systemen in der sich dynamisch entwickelnden Milchstraße zu erstellen. Buck ist Leiter der Forschungsgruppe "Astrophysics and Machine Learning". Die Gruppe arbeitet am Interdisziplinären Zentrum für Wissenschaftliches Rechnen und am Institut für Theoretische Astrophysik, das zum Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg gehört. Das Team, zu dem Oliver als Postdoktorand gehört, verbindet aktuelle Methoden des Maschinellen Lernens mit hochaufgelösten kosmologischen Computersimulationen. Damit sollen neue wissenschaftliche Erkenntnisse über die Entstehung von Galaxien gewonnen werden. Die Forschungsarbeiten werden auch im Nexus-Programm der Carl-Zeiss-Stiftung gefördert.



Universität Heidelberg

