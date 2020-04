Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]

Corona-Pause für Sonden beendet

Eine gute Nachricht von der Weltraumagentur ESA: Die Beschränkungen für einige europäische Raumfahrtmissionen aufgrund der Covid-19-Pandemie werden wieder aufgehoben, die wissenschaftlichen Instrumente können also wieder Daten sammeln. Im europäischen Raumfahrtkontrollzentrum in Darmstadt bereitet man sich nun auf den Vorüberflug der Merkursonde BepiColombo an der Erde vor.



Blick in den großen Kontrollraum der ESA in Darmstadt. [ Blick in den großen Kontrollraum der ESA in Darmstadt. [ Gesamtansicht Die Beschränkungen für sieben ESA-Sonden werden wieder aufgehoben. Dies teilte die europäische Weltraumagentur gestern auf ihrer Website mit und lieferte zudem noch einige Hintergründe zu den Maßnahmen, die zuvor so nicht kommuniziert worden waren. Insgesamt sieben Sonden waren vor rund zwei Wochen in einen Ruhemodus versetzt worden, in dem sie auch über längere Zeit sicher operieren könnten. Auf diese Weise war es möglich, den Zutritt zum Raumfahrtkontrollzentrum der ESA in Darmstadt noch weiter zu beschränken, da dadurch noch weniger Personal für den Betrieb der Sonden benötigt wurde. Bei der ESA hatten schon seit Mitte März die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von zu Hause aus gearbeitet. In den verschiedenen ESA-Zentren waren allerdings zunächst noch diejenigen persönlich anwesend, die die Missionen der Raumfahrtagentur in Echtzeit steuern. Insbesondere betraf dies das Europäische Raumfahrtkontrollzentrum in Darmstadt (ESOC). Unter dessen Belegschaft war im März ein erster Covid-19-Fall aufgetreten. Die infizierte Person hatte vor der Diagnose Kontakt mit etwa 20 Mitarbeiter des ESOC. Anzeige Da man eine weitere Verbreitung des Virus am ESOC befürchtete, entschied man sich für ein Zurückfahren bestimmter Raumfahrtmissionen - darunter insbesondere diejenigen, für die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiteten, die mit der betroffenen Person Kontakt hatten. Diese Vorsichtsmaßnahme erscheint nun nicht mehr nötig: "Der Person geht es gut und sie erholt sich", unterstreicht Paolo Ferri, der für den Raumfahrtbetrieb am ESOC zuständig ist. Die anderen ESOC-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern, die sich in den letzten Tagen in Quarantäne befunden hatten, haben sich offenbar nicht angesteckt, so dass mit keinem Ausfall eines großen Teils des Teams zu rechnen ist. "Als wir den Wissenschaftsbetrieb für einige Sonden beendet haben, wurden gleichzeitig klare Kriterien entwickelt, anhand derer wir entscheiden, wann wir ihn wieder aufnehmen können", so Ferri. Die Missionen würden nun wieder nach und nach in ihren normalen Betriebszustand gebracht. Die Situation am ESOC beschreibt man bei der ESA als "stabil". Dies dürfte auch das Team der Merkursonde BepiColombo, beruhigen, die in einer Woche einen nahen Vorüberflug an der Erde absolvieren soll, der sorgfältig überwacht werden muss. Das vor Ort nötige Personal würde aber weiterhin bestenfalls allein arbeiten, ohne Kollegen oder Kolleginnen zu treffen. Sollte der gemeinsame Aufenthalt in einem Raum doch einmal nötig sein, würde der empfohlene Sicherheitsabstand eingehalten und entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen.