Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]

ISS

Menschliches Gewebe im Erdorbit züchten

Mit dem jüngsten Versorgungsflug zur Internationalen Raumstation ISS ist auch ein ganz besonderes Experiment in den Erdorbit gebracht worden: Aus menschlichen Stammzellen soll in Schwerelosigkeit Gewebe gezüchtet werden. Künftig könnte es möglich sein, auf einen Patienten abgestimmte Transplantate im All zu züchten. Auch Tierversuche könnten sich so vermeiden lassen.



Das mobile Mini-Labor Space Tango CubeLab an Bord der Internationalen Raumstation ISS. [ Das mobile Mini-Labor Space Tango CubeLab an Bord der Internationalen Raumstation ISS. [ Großansicht Am 6. März um 23:50 Uhr Lokalzeit startete von Cape Canaveral AUS der Versorgungsflug SpaceX CRS-20 zur Internationalen Raumstation ISS. Mit an Bord sind zweihundertfünfzig Teströhrchen der Universität Zürich mit adulten menschlichen Stammzellen. Aus diesen werden sich während des einmonatigen Aufenthalts im All Gewebe von Knochen, Knorpel und anderen Organen entwickeln. Mit diesem Testprojekt wollen Oliver Ullrich und Cora Thiel, die beiden Leiter des Forschungsprojekts vom UZH Space Hub, das von ihnen entwickelte neuartige Verfahren prüfen. Ziel ist, dieses dereinst in der Transplantationsmedizin, in der Präzisionsmedizin und als Ersatz für Tierversuche einzusetzen. "Wir nutzen die Schwerelosigkeit als Werkzeug", erklärt Thiel. Physikalische Kräfte wie die Schwerkraft beeinflussen, wie sich Stammzellen differenzieren und wie die Bildung und Regeneration von Geweben organisiert wird. Die Forschenden gehen davon aus, dass durch die geringe Schwerkraft an Bord der ISS die neu gebildeten Zellen sich dreidimensional ohne Matrix und zusätzlichen Hilfsstrukturen organisieren. Das Experiment findet in einem mobilen Mini-Labor, dem CubeLab-Modul der US-Firma Space Tango, statt. Das Modul besteht aus einem geschlossenen und sterilen System, in dem sich die Stammzellen bei konstanter Temperatur vermehren können. Verläuft das Testprojekt erfolgreich, soll schrittweise vom kleinen Labor- auf den größeren Produktionsmaßstab umgestellt werden. Mit dem innovativen Verfahren soll zukünftig mithilfe von Stammzellen, die in einem Routineeingriff entnommen werden, im All Ersatzgewebe wie etwa Knorpel oder neue Leberzellen gezüchtet und anschließend dem Patienten implantiert werden. Anzeige Gemäß Ullrich zeichnet sich ein weiteres Anwendungsgebiet in der Präzisionsmedizin ab: "So könnte dank künstlich erzeugter Eigengewebe ermittelt werden, welche Medikamentenkombination für die jeweilige Patienten ideal ist. Zudem dürften die im All gezüchteten menschlichen Gewebe und organähnlichen Strukturen helfen, die Zahl der Tierversuche zu reduzieren." Überzeugt vom Potenzial des Verfahrens ist man auch beim Partner Airbus. Die Public-private Partnership gestaltet sich folgendermaßen: Die Division Defence and Space von Airbus hat die sogenannten "Inlets", der Innenraum der Transportboxen, designt. Für deren Design und Herstellung wurden auch neuartige Verfahren wie das selektive Laser-Sintern (SLS), ein spezielles 3D-Druckverfahren, eingesetzt. Die Inlets gewährleisten den sicheren Transport der Zellproben bei maximaler Volumenausnutzung. Zudem organisiert Airbus den Zugang zur ISS sowie Hin- und Rücktransport der Zellkulturen und stellt die Ausrüstung zur Unterstützung vom Boden zur Verfügung. Ullrich und Thiel steuern die Forschungsidee, das Studiendesign, die wissenschaftliche Arbeit und das wissenschaftliche Personal bei. Entgegen der verbreiteten Meinung sei nach Ansicht der Forscher der Transport ins All heute kein wesentlicher Kostenfaktor mehr: "Bei Raumfahrtprojekten sind vor allem die einzeln angefertigte Hardware und die Bürokratie die wesentlichen Kostentreiber", sagt Ullrich, Professor für Anatomie an der UZH und Direktor des UZH Space Hubs. Er setzt deshalb bei Apparaturen und Instrumenten bewusst auf etablierte medizinische Serienprodukte. Vom zukünftigen Nutzen der Raumfahrt ist Ullrich überzeugt: "Der Mensch wird in wenigen Jahrzehnten den erdnahen Weltraum mit seinen spezifischen Eigenschaften als Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsort nutzen". Menschliches Gewebe im Erdorbit züchten. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. ISS - die astronews.com Berichterstattung über die Internationale Raumstation Universität Zürich