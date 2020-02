Home : Nachrichten : Forschung : Artikel Druckansicht ]

NGTS-10B

Ein Jahr mit nur 18 Stunden

Mit den Teleskopen des Next-Generation Transit Survey in Chile haben Astronominnen und Astronomen jetzt einen extrasolaren Planet entdeckt, der in einer Rekordzeit von nur 18 Stunden um seine Sonne kreist. Der Gasriese ist seinem Stern so nahe, dass die Gezeitenkräfte ihn bald zerreißen könnten. Das System ist rund 1000 Lichtjahre von der Erde entfernt.



So könnte der Planet NGTS-10b aussehen, der seine Sonne in nur 18 Stunden umrundet. [ So könnte der Planet NGTS-10b aussehen, der seine Sonne in nur 18 Stunden umrundet. [ Großansicht Der Planet NGTS-10b wurde im Rahmen des Next-Generation Transit Survey (NGTS) um einen 1000 Lichtjahre entfernten Stern entdeckt. Beim NGTS handelt es sich um eine Reihe von Teleskopen, die ganz in der Nähe des Very Large Telescope der europäischen Südsternwarte ESO den Himmel nach den Helligkeitsschwankungen absuchen, die auftreten können, wenn ein Planet vor seinem Stern vorüberzieht. Dabei haben die Teleskope jeweils etwa 100 Quadratgrad des Himmels im Blick und erfassen so die Helligkeit von rund 100.000 Sternen. Einer dieser Sterne hat dann die Aufmerksamkeit des Teams erregt, da sich dessen Helligkeit regelmäßig und sehr häufig leicht verringerte. "Wir freuen uns, die Entdeckung von NGTS-10b bekannt geben zu können, einen jupitergroßen Planeten, der mit sehr kurzer Periode einen Stern umkreist, der unserer Sonne nicht unähnlich ist", so Dr. James McCormac von der University of Warwick. Eigentlich sollten Gasriesen mit nur sehr kurzer Umlaufdauern von unter 24 Stunden vergleichsweise einfach zu entdecken sein, da sie sehr häufig vor ihrem Stern vorüberziehen und zudem für eine relativ auffällige Verdunklung sorgen, doch hat man bislang nur sehr wenige von ihnen gefunden: Unter den Hunderten von bislang bekannten Heißen Jupitern befinden sich nur sieben mit einer Umlaufperiode von weniger als einem Tag. Anzeige NGTS-10b hat einen Abstand von seiner Sonne, der nur etwa dem doppelten Durchmesser des Sterns entspricht. Er ist damit seinem Stern gefährlich nahe und könnte in naher Zukunft von dessen Gezeitenkräften zerrissen werden. Wahrscheinlich ist, dass der Planet sich in gebundener Rotation um seinen Stern bewegt, eine Seite von NGTS-10b also immer dem Stern zugewandt ist. Die Temperaturen auf NGTS-10b dürften im Schnitt über 1000 Grad Celsius betragen, der Stern selbst hat eine Oberflächentemperatur von rund 4000 Grad Celsius und 70 Prozent des Radius unserer Sonne. NGTS-10b ist etwa 20 Prozent größer als Jupiter und hat etwa die doppelte Masse. Der Planet wäre ein idealer Kandidat um mit Weltraumteleskopen wie dem James Webb Space Telescope spektrale Untersuchungen seiner Atmosphäre zu machen. Massereiche Planeten entstehen in der Regel in größerem Abstand von ihren Stern und wandern dann im Laufe der Zeit in sonnennähere Bereiche. Das Team will daher versuchen, Beobachtungszeit für präzise Messungen zu bekommen, mit denen sich feststellen lassen sollte, ob die Bahn von NGTS-10b stabil ist oder ob der Planet sich seiner Sonne weiter annähert und schließlich von dieser verschluckt wird. Es könnte also sein, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das Glück haben, in den kommenden Jahren verfolgen zu können, wie der Planet langsam in seinen Stern hineinspiralt. Nach allen Theorien sollten Planet und Stern etwa zehn Milliarden Jahre alt sein. "Entweder wir sehen den Planeten hier in der letzten Phase seines Lebens oder irgendetwas macht es möglich, dass er sich auf dieser Bahn länger aufhält als er eigentlich sollte", so Teammitglied Dr. Daniel Bayliss. Über ihre Entdeckung berichtet das Team in einem Fachartikel, der gestern in der Zeitschrift Monthly Notices of the Royal Astronomical Society erschienen ist. Ein Jahr mit nur 18 Stunden auf Planet NGTS-10b. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. NGTS: Kleiner Stern mit großem Planeten - 1. November 2017

