Home : Nachrichten : Amateurastronomie : Artikel Druckansicht ]



IAU

Name für HD 32518 und seinen Planeten gesucht



Zu ihrem 100. Geburtstag lädt die Internationale Astronomische Union die Öffentlichkeit wieder ein, sich an der Benennung von Sternen und der diese umkreisenden Planeten zu beteiligen. Für Deutschland wurde nun der Stern HD 32518 reserviert, der von einem Gasplaneten umrundet wird. Vorschläge können von Schulen und Vereinen bis zum 20. September eingereicht werden.





Künstlerische Darstellung des Gasriesen um den Exoplaneten HIP 11915, der HD 32518b ähnlich sein könnte. [ Künstlerische Darstellung des Gasriesen um den Exoplaneten HIP 11915, der HD 32518b ähnlich sein könnte. [ Großansicht

Nur die hellsten Sterne am Himmel tragen "richtige" Namen. Die meisten Sonnen sind lediglich mit ihrer Katalognummer bekannt, die oft alles andere als handlich ist. Für die Benennung von Himmelsobjekten ist die Internationale Astronomische Union (IAU) zuständig, die in diesem Jahr das 100. Jubiläum ihrer Gründung feiert. Schon 2015 hatte die IAU für eine Reihe von "prominenten" Sternen mit Planeten nach Namen gesucht (astronews.com berichtete). Ein Vorschlag aus Deutschland kam damals aber nicht zum Zuge.

Anlässlich ihres Geburtstages lädt die IAU wieder zur Benennung von Sternen und Planeten ein und diesmal ist es sicher, dass auch ein Namensvorschlag aus Deutschland erfolgreich ist: In diesem Jahr erhält nämlich jedes Land sein eigenes Exoplanetensystem, für das es einen Namen bestimmen darf. Für Deutschland ist dies der Stern HD 32518 und sein Gasriese HD 32518 b.

Der Planet HD 32518 b hat etwa die dreifache Masse des Jupiter und umkreist seinen Stern alle 157,5 Tage. Der Planet wurde 2009 von Michaela Döllinger (damals bei der ESO), Artie Hatzes (Landessternwarte Tautenburg), Luca Pasquini (ESO), Eike Guenther (LST) und Michael Hartmann (LST) mit der sogenannten Radialgeschwindigkeitsmethode entdeckt.

Anzeige

Der Stern mit der Katalognummer HD 32518 ist ein roter Riesenstern im nördlichen Sternbild Giraffe. Er hat ungefähr dieselbe Masse, aber einen zehn Mal größeren Durchmesser wie die Sonne. Das unscheinbare Sternbild Giraffe liegt in der Nähe des Polarsterns. HD 32518 ist mit dem Fernglas, für sehr geübte Beobachter unter besten Bedingungen auch mit bloßem Auge sichtbar.

In der ersten Phase der Namensfindung können nun bis 20. September 2019 Vorschläge gemacht werden. Vorschlagsberechtigt sind dabei Kindergartengruppen, Schulklassen und amateurastronomische Vereine - und zwar mit einem Vorschlag pro Gruppe. Die Vorschläge müssen dabei gewissen Regeln folgen: So soll jeweils ein Namensvorschlag für den Stern und ein anderer Namensvorschlag für den Planeten eingereicht werden, beide Namen aber einen direkten Bezug zueinander haben. Zudem sollte darauf geachtet werden, dass die Möglichkeit gegeben ist, in Zukunft auch weitere in diesem System entdeckte Himmelskörper zu benennen. Der Name selbst sollte höchstens 16 Buchstaben lang sein, nach Möglichkeit aus einem einzigen Wort bestehen und sich problemlos aussprechen lassen.

Einige Namen sind allerdings von vornherein ausgeschlossen: So können zum Beispiel nur Namen von Personen vorgeschlagen werden, die bereits seit mindestens 100 Jahren tot sind. Außerdem sollten die Namen nicht bereits für ein astronomisches Objekt vergeben sein. Details finden sich auf der Website der Aktion. Nur über diese können die Vorschläge auch eingereicht werden.

Nach Abschluss der ersten Phase wird dann eine sechsköpfige Kommission die eingegangenen Vorschläge sichten und daraus fünf Namen auswählen, über die dann vom vom 10. Oktober bis 10. November 2019 auf der Website abgestimmt werden kann.