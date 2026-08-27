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MOND

Eine fast totale Mondfinsternis für Frühaufsteher



Rund zwei Wochen nach der Sonnenfinsternis ist morgen, am 28. August 2026, von Mitteleuropa wieder eine Finsternis zu sehen: Diesmal jedoch ist es der Mond, der den Kernschatten der Erde durchläuft. Die gute Nachricht: Man benötigt für die Beobachtung keine Finsternisbrille, die schlechte: Die Mondfinsternis findet am frühen Morgen statt.





Teleskopaufnahme der partiellen Phase der totalen Mondfinsternis vom 21. Januar 2019 bei einem Bedeckungsgrad, der in etwa der Ansicht der Mondfinsternis vom 28. August 2026 beim Maximum der Finsternis entspräche, allerdings bei größerer Horizonthöhe. [ Teleskopaufnahme der partiellen Phase der totalen Mondfinsternis vom 21. Januar 2019 bei einem Bedeckungsgrad, der in etwa der Ansicht der Mondfinsternis vom 28. August 2026 beim Maximum der Finsternis entspräche, allerdings bei größerer Horizonthöhe. [ Großansicht

Oftmals folgt auf eine Sonnenfinsternis gut zwei Wochen später eine Mondfinsternis oder auf eine Mondfinsternis eine weitere Sonnenfinsternis. Nur selten sind die zu einer solchen "Finsternis-Saison" gehörigen Sonnen- und Mondfinsternisse allerdings auch vom selben Ort auf der Erde aus sichtbar. Bei der Mondfinsternis am 28. August 2026, die auf die Sonnenfinsternis vom 12. August folgt, ist das von Deutschland aus tatsächlich der Fall. Dafür sind beide Finsternisse allerdings auch nur zum Teil sichtbar.

Eine Mondfinsternis tritt immer dann auf, wenn der Mond auf seiner Umlaufbahn um die Erde in den Schatten eintritt, den die Erde in den Weltraum wirft. Der Erdschatten hat zwei Bereiche: den inneren Kernschatten und den äußeren Halbschatten. Der deutlich sichtbare Teil der Finsternis beginnt am 28. August um 4:33 Uhr mit dem Eintritt des Mondes in den Kernschatten.

Der Mond steht zu diesem Zeitpunkt in Deutschland etwas höher am Himmel als die Sonne zu Beginn der Sonnenfinsternis vom 12. August. Im weiteren Verlauf nähert er sich allerdings nicht nur mehr und mehr dem Horizont, auch die Morgendämmerung setzt ein und hellt den Himmel auf. Es wird dadurch immer schwieriger, den Mond noch zu erkennen. Ein Fernglas kann hierbei helfen.

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Die maximale Verfinsterung um 6:13 Uhr tritt im Osten Deutschlands allerdings bereits nach dem Untergang des Mondes und dem Aufgang der Sonne ein. Im äußersten Westen der Republik hingegen verschieben sich die Auf- und Untergangszeiten von Sonne und Mond um etwas mehr als eine halbe Stunde nach hinten, so dass mehr von der Finsternis zu sehen sein wird. Der Austritt des Mondes aus dem Kernschatten um 7:53 Uhr findet aber von Deutschland aus in jedem Fall lange nach Sonnenaufgang und Monduntergang statt. Im Westen Spaniens, Westafrika und von den Kanarischen Inseln aus kann aber schon fast der komplette Durchgang durch den Kernschatten verfolgt werden. Optimale Beobachtungsbedingungen bieten sich im Ostteil der USA und Kanadas sowie in ganz Südamerika.

Der Mond tritt bei dieser Finsternis zu maximal 93 % in den Kernschatten der Erde ein. Es handelt sich also um keine totale, sondern um eine partielle Mondfinsternis und ein kleiner Teil des Mondes bleibt durchgehend hell. Die typische kupferrote Färbung, die der Mond bei einer totalen Mondfinsternis annimmt, könnte zumindest im Westen Deutschlands beim verfinsterten Teil des Mondes andeutungsweise dennoch sichtbar werden. Für die Beobachtung der Finsternis ist neben klarem Himmel freie Sicht auf den Südwesthorizont nötig. Die allermeisten Standorte, von denen aus die Sonnenfinsternis am 12. August sichtbar war, sollten auch zur Beobachtung der Mondfinsternis am 28. August geeignet sein.

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