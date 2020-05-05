Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]



INNOCUBE

Kleiner Unisatellit seit einem Jahr im Erdorbit



Der Satellit InnoCube der TU Berlin feiert heute seinen ersten Geburtstag im All. Der 3U-CubeSat wurde am 14. Januar 2025 gestartet und befindet sich seitdem erfolgreich im Erdorbit. Über 5400 Erdumrundungen wurden bereits absolviert und dabei innovative Technologien getestet. Zum heutigen Jubiläum ist ein großes Amateurfunkevent geplant.





InnoCube ist ein 34 Zentimeter langer Satellit, auf dem neue Technologien getestet wurden.

InnoCube ist der 31. Satellit der TU Berlin und entstand im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen dem Lehrstuhl für Informationstechnik für Luft- und Raumfahrt der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und dem Fachgebiet Raumfahrt der Technischen Universität Berlin (astronews.com berichtete). Das Projekt vereint universitäre Forschung mit praxisnaher Lehre und bietet Studierenden die außergewöhnliche Möglichkeit, aktiv an der Entwicklung, dem Betrieb und der Auswertung einer realen Satellitenmission mitzuwirken.

Zu den Primärnutzlasten von InnoCube zählen zwei technologische Innovationen: der kabellose Satellitenbus SKITH, der herkömmliche Kabelverbindungen mit robuster Software ersetzt, sowie die neuartige Batterie Wall#E, eine neuartige Festkörperbatterie aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff. In Zukunft sollen Stromspeicher wie Wall#E zugleich als Baukörper für Satelliten fungieren und dadurch Gewicht sowie Volumen einsparen. Beide Systeme wurden im Orbit erfolgreich getestet und lieferten wertvolle Daten für zukünftige Raumfahrtmissionen. Darüber hinaus leisteten zahlreiche Studierende wichtige Beiträge, unter anderem bei der Entwicklung, Integration und dem Betrieb der Amateurfunknutzlast des Satelliten.

Über die Amateurfunknutzlast sendete InnoCube regelmäßig sogenannte Beacon-Signale im Morsecode aus. Diese konnten von Funkamateurinnen und -amateuren und Raumfahrtbegeisterten auf mehreren Kontinenten empfangen werden. Ein besonderes Highlight war das Weihnachtsevent 2025, bei dem der Satellit an mehreren Tagen Weihnachtsgrüße aus dem All übermittelte. Weltweit gingen zahlreiche Empfangsberichte ein. Anlässlich des ersten Geburtstags ist erneut ein internationales Empfangsevent geplant. Den gesamten Tag über wird InnoCube am 14. Januar 2026 Beacon-Signale über verschiedene Regionen der Erde aussenden. Funkamateurinnen und -amateure weltweit sind eingeladen, die Signale zu empfangen und zu dekodieren.

Über die Primärmission hinaus diente InnoCube auch als Plattform für weiterführende Forschungsarbeiten. Im Rahmen des Würzburger Nachfolgeprojekts "Lernende Lageregelung (LeLar)" wurde erstmals ein am Boden trainierter, KI-basierter Lageregler im All erprobt. Dieser Regler steuert die Ausrichtung des Satelliten. Die erfolgreiche Demonstration lieferte wichtige Erkenntnisse für die Entwicklung zukünftiger autonomer und lernfähiger Raumfahrtsysteme.

Die Ergebnisse der Mission liefern wertvolle Erfahrungen für kommende Kleinsatellitenprojekte und die Weiterentwicklung innovativer Raumfahrtsysteme. Nach Abschluss der wissenschaftlichen Mission Ende Juni 2026 soll InnoCube vom studentischen Betriebsteam StudOps der TU Berlin weiterbetrieben werden. Studierende erhalten damit die Möglichkeit, eigenständig Experimente zu planen, durchzuführen und auszuwerten – direkt mit einem Satelliten im Orbit.