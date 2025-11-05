Home : Nachrichten : Amateurastronomie : Artikel Druckansicht ]

VOLLMOND

Alles super, oder was?

Nur rund neun Stunden nach dem heutigen Vollmond erreicht der Erdtrabant den erdnächsten Punkt seiner Umlaufbahn, wir haben es also mit einem Perigäums-Vollmond zu tun. In den Medien ist deswegen derzeit wieder von einem "Supermond" und dem größten und hellsten Mond des Jahres zu lesen - alles richtig, nur dürfte das praktisch niemanden auffallen.



Blick auf den Vollmond von Bord der Internationalen Raumstation ISS aus. [ Blick auf den Vollmond von Bord der Internationalen Raumstation ISS aus. [ Großansicht Wer in der kommenden Nacht den Vollmond betrachtet, dem mag dieser vielleicht etwas größer und heller vorkommen als gewöhnlich. Vermutlich ist das aber eine optische Täuschung oder die Folge der Berichterstattung in zahlreichen Medien, die den heutigen Vollmond als größten und hellsten Vollmond des Jahres beschreiben. Und da ist grundsätzlich auch etwas dran: Der Mond erreicht kurz nach seiner Vollmondposition um 14.19 Uhr MEZ den erdnächsten Punkt auf seiner Umlaufbahn, er durchläuft das sogenannte Perigäum. Damit ist er tatsächlich größer und heller, der Unterschied aber dürfte den meisten Menschen kaum auffallen. Bei solchen Perigäums-Vollmonden, die publikumswirksam auch immer wieder als "Supermonde" bezeichnet werden, kann der Erdtrabant bis zu 14 Prozent größer und 30 Prozent heller erscheinen als bei anderen Vollmonden. Dieser Unterschied ist allerdings für die meisten flüchtigen Betrachter kaum zu erkennen, weil es am Himmel mit bloßem Auge keine Möglichkeit zum konkreten Größenvergleich gibt und man also allein auf die Erinnerung angewiesen ist. Anzeige Der Mond erscheint am Himmel unterschiedlich groß, weil er die Erde nicht auf einer exakten Kreisbahn umrundet. Während eines Umlaufs schwankt die Entfernung des Mondes von der Erde dadurch zwischen etwa 356.400 und 406.700 Kilometern - also immerhin um rund 50.000 Kilometer. Kommt es nun - wie heute - zu einem Vollmond nahe eines Perigäums, erscheint der Mond überall dort, wo er zu diesem Zeitpunkt zu sehen ist, entsprechend heller und größer. Wirklich selten sind solche Konstellationen übrigens nicht: Sie wiederholen sich immer nach einem Jahr, einem Monat und 18 Tagen. Dies entspricht 14 synodischen Monaten von 29,53 Tagen, also 14-mal der Zeit von einem Vollmond bis zum nächsten, und gleichzeitig 15 anomalistischen Monaten von 27,55 Tagen, also 15-mal der Zeitdauer zwischen zwei Durchgängen des Mondes durch das Perigäum oder Apogäum. Durch den nahen Mond können übrigens auch die Gezeiten etwas höher ausfallen als sonst, doch ist dies nur ein Effekt im Zentimeterbereich. Schon bei normalen Vollmonden kommt es ja zu etwas höheren Gezeiten, da bei Vollmond die Sonne, die Erde und der Mond auf einer Linie liegen. Es gibt eine sogenannte Springflut. Auch sonst haben solche "Supermonde" keine dramatischen Folgen, auch wenn das, insbesondere von nicht besonders seriösen Medien und einschlägigen Seiten im Internet, immer wieder gerne behauptet wird. Der Begriff "Supermond" wurde übrigens einst von einem Astrologen geprägt. Ein Perigäums-Vollmond hat nichts mit einem anderen Phänomen zu tun, das manche Mondbeobachter immer wieder verblüfft. Aus Gründen, die weder Astronomen noch Psychologen bislang vollständig verstanden haben, erscheint uns der Mond in Horizontnähe größer als er wirklich ist. Dieses "Mondillusion" genannte Phänomen könnte damit zu tun haben, dass unser Gehirn, wenn man den Mond im Vergleich zu Häusern, Bäumen oder anderen Objekten im Vordergrund betrachtet, irgendwie über dessen wahre Größe getäuscht wird. Vollmond - alles super, oder was? Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. Der Sternhimmel im November 2025: Die Sterne des Herbstes und Leoniden ohne Mond - 1. November 2025