DER STERNHIMMEL IM SEPTEMBER 2025

Tagundnachtgleiche und eine totale Mondfinsternis

Am Himmel zeigen sich noch immer die Sternbilder des Sommers und zu ihnen gesellen sich Venus, Jupiter und Saturn, der im September sogar seine Oppositionsstellung zur Sonne erreicht. Am 7. September lässt sich zudem eine totale Mondfinsternis beobachten. Bei uns geht der Erdtrabant allerdings schon verdunkelt auf.



Am Morgen des 16. September 2025 sind im Osten Venus (über dem Horizont), die schmale Mondsichel und Jupiter zu sehen. [ Am Morgen des 16. September 2025 sind im Osten Venus (über dem Horizont), die schmale Mondsichel und Jupiter zu sehen. [ Großansicht Noch ist der Sommer 2025 nicht vorüber: Manche - egal ob astronomieinteressiert oder nicht - dürften noch auf eine Zugabe hoffen. Und tatsächlich hat der diesjährige Sommer ja noch eine Chance, auch wenn es im September in der Nacht schon recht kühl und herbstlich werden kann. Die kühleren Nächte dürften auch der Grund dafür sein, warum die Meteorologen den September in ihren Statistiken schon offiziell als Herbstmonat zählen. Manche sprechen daher auch von einem "meteorologischen Herbstanfang" am 1. September, obwohl es einen solchen offiziell gar nicht gibt. Für die Astronomie und den offiziellen Kalender ist auf jeden Fall noch rund drei Wochen Sommer: Tagundnachtgleiche ist erst am 22. September um 20:19 MESZ. Ab dann sind auf der Nordhalbkugel der Erde die Tage wieder kürzer als die Nächte. Und dass die Tage kürzer werden, macht sich besonders in der Zeit um die Tag- und Nachtgleiche sehr deutlich bemerkbar. Das Ende des Sommers ist auch am nächtlichen Sternenhimmel zu sehen: Zwar sind dort noch immer die Konstellationen zu finden, die uns auch in den letzten Monaten schon bei unserem Rundgang am Himmel begleitet haben, doch lassen sich inzwischen auch die Sternbilder des Herbstes immer besser beobachten. Ein Beispiel ist das auffällige Rechteck des Pegasus. Dessen nordöstlicher Stern, Sirrah oder Alpheratz genannt, ist übrigens schon Teil des Sternbilds Andromeda. Wer am Abend einen freien Blick nach Südosten hat, kann hier einen vergleichsweise hellen Stern, nämlich Fomalhaut, oder Alpha Piscis Austrini, entdecken. Er ist der achtzehnthellste Stern am Nachthimmel und liegt in rund 25 Lichtjahre Entfernung im Sternbild Südlicher Fisch (lateinisch Piscis Austrinus). Anzeige Eine gedachte Linie von Fomalhaut zu Atair im Sternbild Adler, dem zwölfthellsten Stern am Nachthimmel, hilft einem auch, ein anderes, weniger auffälliges Sternbild zu finden, das wegen seiner Form auch hin und wieder als "Lächeln am Himmel" bezeichnet wird - das Sternbild Steinbock [Findkarte]. Es liegt in der Mitte unterhalb der Verbindungslinie der beiden hellen Sterne. Der Hauptstern des Steinbocks, Alpha Capricorni (die westliche Ecke des Sternbildes), besteht eigentlich aus zwei Sternen, was sich schon mit guten Augen erkennen lässt. Mit einem Fernrohr kann man auch das einzige Deep-Sky-Objekt ausmachen, das der Steinbock zu bieten hat: den Kugelsternhaufen M 30. Manche Sternbilder sind das ganze Jahr über am Himmel zu sehen. Dazu gehört etwa das Sternbild Kepheus (Cepheus), das im September jedoch besonders hoch am Himmel steht. Seine Form erinnert an ein Haus, dessen Spitze ungefähr auf den Himmelspol zeigt. Das Sternbild - oder genauer, einer seiner Sterne, nämlich Delta Cephei - wurde Namensgeber einer in der Astronomie sehr wichtigen Gruppe von Sternen, der sogenannten Cepheiden. Cepheiden sind pulsierende Sonnen, die die Astronomen zur Entfernungsmessung verwenden. Sie ändern regelmäßig ihre Helligkeit und aus den Perioden dieser Helligkeitsänderungen lässt sich die tatsächliche Helligkeit des Sterns berechnen. Ist diese bekannt, kann man durch Vergleich mit der beobachteten Helligkeit auf der Erde die Entfernung des Sterns bestimmen. Im Sternbild Kepheus befindet sich auch der Stern Mu Cephei, der vor allem im Fernglas durch seine tiefrote Farbe auffällt. Der berühmte Astronom Sir Wilhelm Herschel nannte diesen Stern daher auch "Granatstern". Bei ihm handelt es sich um einen Roten Riesenstern, dessen Helligkeit durch Pulsationen in seiner äußeren Hülle schwankt. Eigentlich müsste der Saturn der "Star" unter den Planeten im September sein: Der Ringplanet erreicht nämlich am 21. September in den Fischen seine Oppositionsstellung zur Sonne. Der Gasriese ist damit die ganze Nacht über zu sehen und vergleichsweise hell - allerdings fällt die Helligkeit des Ringplaneten in diesem Jahr mit nur 0,6 Magnituden recht bescheiden aus, was auch mit der für die Helligkeit ungünstigen Stellung der Ringe zu tun hat. Der andere mit bloßem Auge sichtbare Gasplanet im Sonnensystem, Jupiter, hat seine Opposition noch vor sich, baut seine Sichtbarkeit aber deutlich in Richtung Mitternacht aus und wird fast schon zum Planeten der gesamten zweiten Nachthälfte. Er befindet sich im Sternbild Zwillinge und ist deutlich heller als der Saturn. Venus ist "Morgenstern" und wandert im Laufe des Monats vom Krebs in das Sternbild Löwe. Mars bleibt unsichtbar. Für Sternschnuppenfreunde ist der September kein wirklich vielversprechender Monat: Weder die Pisciden, die aus dem Sternbild Fische zu kommen scheinen, noch Ende des Monats die Tauriden mit Radiant im Stier dürften zu einer merklich erhöhten Sternschnuppenaktivität führen. Am Abend des 7. September ist zudem eine totale Mondfinsternis zu sehen. Allerdings haben wir in Mitteleuropa Pech: Der Mond geht bei uns schon vollständig verdunkelt auf. Bis zum Ende der totalen Phase gegen kurz vor 22 Uhr MESZ sollte es aber jedem gelungen sein, ein Blick auf den "Blutmond" zu werfen - wenn denn das Wetter mitspielt.

