Aus für das Artemis-Mondprogramm?

Schon im vergangenen Monat waren erste Pläne der Trump-Administration für die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA bekannt geworden, die drastische Einschnitte in den Haushalt der Raumfahrtbehörde vorsah. Ein Haushaltsentwurf wird nun konkreter: Auf der Streichleiste stehen u. a. große Teile des Mondprogramms in seiner bisherigen Form und die Probenrückholmission zum Mars.



Das NASA-Hauptquartier in Washington. [ Großansicht Am vergangenen Freitag hat das Weiße Haus einen Haushaltsentwurf für das Haushaltsjahr 2026 vorgestellt, in dem drastische Kürzungen im NASA-Budget vorgesehen sind - insgesamt sind es 24,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Haushaltsvolumen der Raumfahrtbehörde würde damit von 24,8 Milliarden US-Dollar auf 18,8 Milliarden US-Dollar schrumpfen. Hauptsächlich betroffen sind die Weltraum- und Erdwissenschaften mit Kürzungen von 2,3 bzw. 1,2 Milliarden US-Dollar. Investiert werden soll weiter in die astronautische Raumfahrt - hierfür sind mehr als sieben Milliarden US-Dollar vorgesehen, und auch in Programme, die die Erkundung des Roten Planeten Mars betreffen, hierfür wurden noch einmal eine Milliarde US-Dollar veranschlagt. Allerdings sollen sich die Schwerpunkte deutlich verschieben. Kein Geld vorgesehen ist darin nämlich für eine Probenrückholmission zum Mars, die gemeinsam mit der europäischen Weltraumorganisation ESA entwickelt werden sollte. Die Ziele dieser Mission, so heißt es, könne man besser mit einer astronautischen Mission zum Mars erreichen. Auch Gelder für Satelliten, die die Entwicklung des Klimas überwachen, wurden gestrichen. Zu den "Opfern" des Haushaltsentwurfs zählt auch das Artemis-Mondprogramm mit der Kapsel Orion und der Trägerrakete Space Launch System: Dieses soll nach der Mission Artemis III beendet und die Gelder künftig in Projekte kommerzieller Anbieter zur Monderkundung fließen. Damit würde das Geld besser genutzt und es könnten ambitioniertere Ziele erreicht werden. Anzeige Auch kein Geld mehr soll es aus diesem Grund für das Lunar Gateway geben, eine kleine Raumstation im Mondorbit, die die NASA zusammen mit internationalen Partnern geplant hatte und für die Module bereits gebaut wurden. Auch an diesem Projekt ist die ESA beteiligt. Für die Internationale Raumstation soll es eine halbe Milliarde US-Dollar weniger Geld geben. Die NASA soll künftig mehr auf kommerzielle Raumstationen setzten und die ISS 2030 außer Dienst gestellt werden. Bislang handelt es sich lediglich um einen Entwurf und es gibt schon zahlreiche Proteste gegen die Kürzungen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Befürchtet wird etwa, dass durch die Kürzungen die führende Rolle der NASA auf verschiedenen Feldern gefährdet ist und in manchen Bereichen, etwa bei der Monderkundung, China bald die Führung übernehmen könnte. Absprachen mit den Partnern bei internationalen Projekten gab es bislang auch nicht. Oft konnten im parlamentarischen Verfahren noch die schlimmsten Kürzungen verhindert und manches Vorhaben gerettet werden. Ob und in welchem Umfang dies auch jetzt gelingt, wird sich zeigen: In beiden Kammern haben Trumps Republikaner die Mehrheit.