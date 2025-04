Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]

Vorgeschlagene Kürzungen bedrohen astrophysikalische Forschung

Mit Spannung wurde erwartet, welche Ideen die neue US-Regierung für die Raumfahrtbehörde NASA hat und welche Projekte fortgeführt oder gestoppt werden. Manche Beobachter hatten Schlimmes befürchtet und ein nun bekannt gewordener Entwurf für den kommenden Haushalt der NASA scheint ihnen Recht zu geben: Auf die NASA kommen wohl drastische Kürzungen zu.



In der vergangenen Woche war ein Entwurf des Weißen Hauses für den Haushalt der NASA bekannt geworden, der der Raumfahrtbehörde zur Stellungnahme übermittelt worden war. Darin sind Gesamtkürzungen des NASA-Budgets von rund 20 Prozent vorgesehen, was einer Summe von fünf Milliarden US-Dollar entspricht. Die Kürzungen sind allerdings nicht gleichmäßig über die gesamte Behörde verteilt: Am stärksten betroffen ist das Wissenschaftsprogramm der NASA, das die Erforschung der Planeten, die Astrophysik und die Geowissenschaften umfasst. Dessen Mittel wurden praktisch halbiert: Nachdem die Behörde 2025 noch 7,5 Milliarden US-Dollar erhalten hatte, sollen es im nächsten Haushalt nur noch 3,9 Milliarden US-Dollar sein. Die Astrophysik ist dabei am stärksten betroffen: Der Mittel werden um Zweidrittel auf 487 Millionen US-Dollar gekürzt, die Sonnenphysik und die Geowissenschaften um rund 50 Prozent auf 455 Millionen US-Dollar bzw. 1,033 Milliarden Dollar und die Planetenerforschung um 30 Prozent auf 1,929 Milliarden US-Dollar. Das würde die Fortsetzung der Missionen der Weltraumteleskope Hubble und James Webb erlauben, für neue Teleskope wäre aber kein Geld mehr da. Das beträfe insbesondere das Nancy Grace Roman Space Telescope, das nahezu fertiggestellt ist und innerhalb der kommenden zwei Jahren starten soll. Auch eine Mission zum Mars zur Rückführung von Bodenproben, die gegenwärtig eifrig vom Marsrover Perseverance gesammelt und in speziellen Behältern hinterlassen werden, steht auf der Streichliste, genau wie die DAVINCI-Mission zur Venus, deren Start für Ende des Jahrzehnts vorgesehen war. Auf der Agenda steht nach Medienberichten zudem die Schließung des Goddard Space Flight Center der NASA in Maryland. Hier beschäftigt die Raumfahrtbehörde rund 10.000 Mitarbeitende. Anzeige Auf den Budgetentwurf kann die NASA nun reagieren und anschließend hat auch der US-Kongress noch ein Wörtchen mitzureden. Hier finden NASA-Projekte oft mehr Unterstützung als bei der Regierung – und dies auch parteiübergreifend. Das letzte Wort über die Kürzungen dürften damit noch nicht gesprochen sein. Trotzdem zeigt sich die Wissenschaft alarmiert: So veröffentlichte die American Astronomical Society eine Stellungnahme, in der vor einem Verlust der führenden Position amerikanischer Forscherinnen und Forscher in diesem Wissenschaftsbereich gewarnt wird. "Die Auswirkungen dieser vorgeschlagenen Mittelkürzungen wären nicht nur verheerend für die astronomische Gemeinschaft, sondern hätten auch weitreichende Folgen für die Nation", so AAS-Präsidentin Dara Norman. Nicht beteiligt an dem Haushaltsentwurf war offenbar der von der Trump-Administration nominierte Kandidat für das Amt des NASA-Administrators. Der Geschäftsmann und Privat-Astronaut Jared Isaacman hatte unlängst bei einer Anhörung vor dem US-Kongress das Wissenschaftsprogramm der NASA ausdrücklich unterstützt. Eine Rolle wird er allerdings erst spielen können, wenn er vom Senat bestätigt ist. Vorgeschlagene Kürzungen bedrohen astrophysikalische Forschung. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. American Astronomical Society

