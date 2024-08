Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]

ISS

Zweiter ESA-Astronaut reist mit privater Mission zur Raumstation ISS

Der polnische ESA-Projektastronaut Sławosz Uznański soll im Oktober mit der Mission Axiom 4 zur Internationalen Raumstation (ISS) fliegen. Die europäische Weltraumorganisation ESA setzt damit die Kooperation mit privaten Anbietern von Flügen zur ISS fort, um ihre Astronautinnen und Astronauten ins All zu bringen. Genutzt wird die Hardware von SpaceX.



Axiom Space kündigte jetzt eine Partnerschaft mit Indien, Ungarn und Polen an, um drei nationale Astronauten auf der Mission Ax-4 zur Internationalen Raumstation ISS zu entsenden. Der ESA Projektastronaut Sławosz Uznański wurde als Missionsspezialist unter dem Kommando von Axiom Space Chief Astronaut Peggy Whitson zugewiesen. Die beiden anderen Besatzungsmitglieder der Ax-4 sind Pilot Shubhanshu Shukla aus Indien und Missionsspezialist Tibor Kapu aus Ungarn. Der Crew-Einsatz zur Internationalen Raumstation wartet auf die Genehmigung durch das multilaterale Crew Operations Panel (MCOP). Die Entscheidungen des MCOP werden durch einen Konsensus zwischen Vertretern aller fünf Partner der Raumstation erreicht: NASA, ESA, Roskosmos, die japanische Raumfahrtagentur JAXA und die kanadische Raumfahrtagentur CSA. Ax-4 wird die zweite kommerzielle astronautische Raumfahrtmission mit einem ESA-Astronauten an Bord sein. Gefördert von der polnischen Regierung und unterstützt von der ESA, dem polnischen Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Technologie (MRiT), und der polnischen Raumfahrtagentur (POLSA) umfasst diese Mission ein ehrgeiziges technologisches und wissenschaftliches Programm. So sind mehrere Experimente geplant, die von der polnischen Raumfahrtindustrie vorgeschlagen und unter Federführung der ESA entwickelt wurden. "Die ESA unterstützt ihre Mitgliedstaaten weiterhin bei der Exploration durch kommerziellen Zugang zum Weltraum. Mit der bevorstehenden Mission Axiom 4 arbeitet die ESA eng mit Polen zusammen und trägt dazu bei, den technologischen Fortschritt voranzutreiben, hebt die Fähigkeiten Polens in der Weltraumforschung hervor und ist ein entscheidender Schritt zur Weiterentwicklung ihres technologischen Know-hows", sagt Daniel Neuenschwander, Direktor für bemannte und unbemannte Exploration bei der ESA. "Die ESA setzt sich weiterhin für die sich entwickelnde Landschaft der Weltraumforschung ein und betont die Bedeutung kommerzieller Unternehmungen bei der Gestaltung unserer Reise über die Erde hinaus. Diese Mission ist Ausdruck unseres anhaltenden Engagements für Innovation und Zusammenarbeit mit kommerziellen Partnern und treibt neue Möglichkeiten für Wachstum und wissenschaftlichen Fortschritt voran", sagt Frank De Winne, ISS-Programmleiter bei der ESA. Eine Falcon-9-Rakete der SpaceX wird die Ax-4-Crew in einem Dragon-Raumfahrzeug von Florida aus starten. Die Besatzung wird bis zu 14 Tage auf der Raumstation verbringen. Uznański durchläuft derzeit ein intensives Schulungsprogramm, um sich an die Herausforderungen des Lebens und Arbeitens im Weltraum anzupassen und die strengen Standards für die bemannte Raumfahrt zu erfüllen. Im August wird er zusammen mit dem Rest der Besatzung mit dem Training in Einrichtungen von Axiom Space, der NASA und SpaceX in den USA beginnen. Uznański ist bereits der zweite "Projektastronaut", der mit einem kommerziellen Anbieter zur Internationalen Raumstation ISS reist. Er war in der letzten Auswahlrunde nicht in das aktive ESA-Korps aus Astronautinnen und Astronauten aufgenommen worden, sondern trat dem Korps als Reserve-bzw. Projekt-Astronaut bei. Schon der Schwede Marcus Wandt war zu Jahresbeginn im Rahmen der Mission Axiom 3 zur ISS geflogen. Die beiden Reserve-Astronauten konnten bzw. können damit eher ins All fliegen als ihre "Nicht-Reserve"-Kolleginnen und -Kollegen. Der Start von Axiom 4 ist im Oktober geplant. Zweiter ESA-Astronaut reist mit privater Mission zur Raumstation ISS. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum.

