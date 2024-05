Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]

SALSAT

Frequenznutzung von Satelliten im Visier

In Berlin wurde jetzt die erste Open-Access-Weltkarte der Funkfrequenzen aus dem Erdorbit vorgestellt. Sie basiert auf den Daten der Kleinsatellitenmission SALSAT, die seit 2020 um die Erde kreist. Die Initiative bietet eine umfassende Analyse der Frequenznutzung im All und soll Lösungen für zunehmende Störungen in der Satellitenkommunikation bereitstellen.



Screenshot der neu veröffentlichten Open-Source-Heatmap in der 3D-Globus Ansicht. [ Screenshot der neu veröffentlichten Open-Source-Heatmap in der 3D-Globus Ansicht. [ Großansicht Die exponentielle Zunahme von Satelliten im Erdorbit in den vergangenen Jahren hat zu einem Anstieg von Kommunikationsstörungen der Satelliten untereinander und zu den Bodenstationen geführt. Weil die Frequenzbänder, die für die Kommunikation genutzt werden, begrenzt sind, stehen Konstellationen wie Starlink von SpaceX, die eine große Anzahl von Satelliten umfassen, aber auch Betreibern von wenigen Satelliten vor Herausforderungen bei der effizienten Nutzung dieser Bänder. Um dieser Problematik zu begegnen, haben Wissenschaftler der Technischen Universität Berlin (TU Berlin) im Rahmen der SALSAT-Mission Spektraldaten im Orbit gesammelt, analysiert und daraus die weltweit erste Open-Access-Weltkarte der Funkfrequenzen erstellt. Alexander Burnicki, stellvertretender Leiter des Projekts, betont die Relevanz der Initiative: "Die frei zugängliche Datenbasis unserer Forschungsmission ist weltweit einmalig und bietet sowohl für die Raumfahrt als auch für die Wissenschaft immense Vorteile. Satellitenbetreiber und Bodenstationen können nun die Auslastung der Frequenzbänder in Echtzeit verfolgen und Kooperationen zur Vermeidung von Störungen eingehen." Anzeige Die interaktive Website ermöglicht Nutzerinnen und Nutzern eine detaillierte Analyse der Frequenznutzung im Orbit. Durch Einstellungen wie die Auswahl der Frequenzbandbreite und die Sortierung nach Datum können sie die Daten individuell anpassen und herunterladen, um eigene Auswertungen durchzuführen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, über ein Formular weitere Spektralaufnahmen anzufordern, um spezifische Regionen oder Frequenzen zu untersuchen. Der Kleinsatellit Spectrum AnaLysis SATellite (SALSAT) der TU Berlin liefert seit 2020 Daten und lieferte auch unerwartete Erkenntnisse: "Im vergangenen halben Jahr haben wir in gewissen Regionen starke Signale empfangen, die wir gar nicht erwartet haben", so Burnicki. "Zum Beispiel in der Nähe der nördlichen Polarregion. Die Ursache dafür konnten wir noch nicht feststellen; dafür müssen wir noch mehr Aufnahmen machen." Die TU Berlin ist seit über 30 Jahren in der Kleinsatellitenentwicklung aktiv und mit 29 Satelliten weltweit führend in Bezug auf die Anzahl der universitären Kleinsatelliten im Erdorbit. Frequenznutzung von Satelliten im Visier. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. SALSAT - Projektwebsite

Technische Universität Berlin