FORSCHUNG

Deutsches Zentrum für Astrophysik bezieht Interimsstandort in Görlitz



Im Deutschen Zentrum für Astrophysik in Görlitz und Bautzen sollen einmal über tausend Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten und von dem Zentrum zudem ein wirtschaftlicher Impuls für die gesamte Region ausgehen. In dieser Woche wurde nun offiziell der Interimsstandort des Zentrums im historischen Postgebäude in Görlitz eröffnet.





Der sächsische Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow, TUD-Rektorin Prof. Ursula Staudinger, Ministerpräsident Michael Kretschmer, Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger, DZA-Gründungsdirektor Prof. Günther Hasinger und Octavian Ursu, OB Görlitz bei der symbolischen Schlüsselübergabe.

Das Deutsche Zentrum für Astrophysik (DZA) hat heute offiziell seinen Interimsstandort in dem historischen Postgebäude am Postplatz in Görlitz eröffnet. Die feierliche Einweihung wurde von Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger, Ministerpräsident Michael Kretschmer und Prof. Ursula Staudinger, Rektorin der Technischen Universität Dresden, begleitet, die symbolisch den Schlüssel an den designierten Gründungsdirektor des DZA, Prof. Günther Hasinger, überreichten.

Hasinger, der zugleich eine Exzellenz-Professur an der Technischen Universität Dresden innehat, betonte die Bedeutung des Zentrums für die Region: "Das DZA wird nicht nur eine wichtige Institution für die Astrophysik in Deutschland sein, sondern auch einen bedeutenden Beitrag zum Strukturwandel in der Oberlausitz leisten." An der feierlichen Einweihung nahmen weitere prominente Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft teil, darunter der sächsische Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow sowie der Oberbürgermeister der Stadt Görlitz, Octavian Ursu.

Die Interimsräumlichkeit in zwei Stockwerken im historischen Postgebäude am Postplatz in Görlitz bietet Arbeitsplätze für die ersten rund 100 Mitarbeitenden des Zentrums, bis zum endgültigen Standort umgezogen wird. "Das Deutsche Zentrum für Astrophysik bezieht heute seinen Interimsstandort im historischen Postgebäude in Görlitz", so Stark-Watzinger. "Von hier aus wird das DZA-Team den Aufbau des Großforschungszentrums weiter vorantreiben. Das Bundesforschungsministerium unterstützt das DZA mit rund 1,1 Milliarden Euro bis 2038. Denn wir sind überzeugt: Der Aufbau des DZA eröffnet langfristige Perspektiven für astronomische Spitzenforschung und verleiht der Lausitz ein unverwechselbares wissenschaftliches Profil. Zudem wird das DZA Impulse für den Wissenschaftsstandort Deutschland geben und wichtige Arbeitsplätze in dieser vom Strukturwandel geprägten Region schaffen."

"Der Freistaat Sachsen setzt beim Strukturwandel ganz gezielt auf Innovation und Technologie", betonte Kretschmer. "Das Deutsche Zentrum für Astrophysik ist ein wichtiger Baustein für den Strukturwandel und die wissenschaftliche und wirtschaftliche Weiterentwicklung der gesamten ostsächsischen Region. Die neuen Räumlichkeiten im Postgebäude bieten hervorragende Möglichkeiten, um das Zukunftsprojekt DZA weiter aufzubauen und voranzubringen. Gleichzeitig schaffen wir auch eine sinnvolle Nutzung des historischen Gebäudes direkt im Görlitzer Zentrum und tragen damit ein Stück zu einer positiven Stadtentwicklung bei."

"Das DZA ist ein internationaler Leuchtturm der Astrophysik und ein herausragendes Beispiel dafür, wie die Technische Universität Dresden als Exzellenz-Universität in Wahrnehmung ihrer gesellschaftlichen Verantwortung den Strukturwandel in der Lausitz unterstützt und mitgestaltet", hebt Staudinger hervor. "Das DZA hat schon jetzt die Lausitz auf die internationale Wissenschaftslandkarte gebracht und wird wichtige Impulse für die Spitzenforschung und den Technologietransfer setzen und auch ein neues Modell der Zusammenarbeit zwischen universitärer und außeruniversitärer Spitzenforschung erproben. Aktuell liegt die Projektträgerschaft für das DZA bei der Technischen Universität Dresden. Mithilfe von fünf neuen Professuren, die im Kontext der DZA-Gründung entstehen, wird sie einen neuen Master-Studiengang 'Astrophysics, Digital Science and Technology' aufbauen."

Das Highlight der Veranstaltung war ein Podiumsgespräch mit dem Titel "Das Deutsche Zentrum für Astrophysik: Ein Leuchtturm für einen nachhaltigen Strukturwandel in der Oberlausitz", an dem neben Stark-Watzinger, Kretschmer, Gemkow und Staudinger auch Hasinger teilnahm. In seinem Statement hob der designierte Gründungsdirektor des DZA hervor, dass das DZA nicht nur zur Forschung beitragen werde, sondern auch zur Stärkung der regionalen Wirtschaft und Bildung. "Viele Beispiele zeigen: Astronomische Forschung verändert Regionen nachhaltig. Mit seiner einzigartigen Kombination von Forschung und Entwicklung in der IT, Sensortechnik und Materialforschung und seinem Bedarf an Fertigungsstätten wird das DZA ökonomische Impulse setzen und mindestens 3000 zukunftsfähige Arbeitsplätze am Zentrum und im Umfeld schaffen". Die Gäste hatten im Anschluss an die Veranstaltung die Möglichkeit, die im Bau befindlichen Räumlichkeiten des DZA im Postgebäude am Postplatz zu besichtigen. Der Umzug ist für Anfang März 2024 geplant.