|
Gesucht: Pädagogisch wertvolle Astrobilder
Redaktion
/ idw / Pressemitteilung des IAU-Büros für Astronomische Bildungsarbeit
astronews.com
15. Mai 2023
Das Büro für Astronomische Bildungsarbeit der
Internationalen Astronomischen Union hat jetzt seinen dritten
Astrofotografie-Wettbewerb ausgeschrieben. Gesucht sind hervorragende und
didaktisch wertvolle Himmelsaufnahmen, die anschließend für die Bildungsarbeit
verfügbar gemacht werden sollen. In einer Kategorie werden Fotos gesucht, die
mit dem Smartphone gemacht wurden.
|
Eines der beim OAE-Astrofoto-Wettbewerb 2022
ausgezeichneten Bilder.
Bild: Giorgia Hofer / IAU OAE (CC BY 4.0) [Großansicht]
Astronomie gilt als wirkungsvolle "Einstiegswissenschaft", und astronomische
Bilder sind ein wertvolles Lehrmittel. Um eine optimale Wirkung zu erzielen,
muss Bildmaterial als offene Bildungsressourcen zugänglich sein. Der in der
ersten und zweiten Auflage schon sehr erfolgreiche Wettbewerb des Büros für
Astronomische Bildungsarbeit der Internationalen Astronomischen Union (engl.
"IAU Office of Astronomy for Education", kurz OAE) hat das Ziel, seine Sammlung
hochwertiger Bildungsmaterialien unter freier Lizenz auszubauen und gleichzeitig
die Arbeit derjenigen zu unterstützen und anzuerkennen, die dazu beitragen.
Der Wettbewerb ist genau richtig für alle Astrofotografinnen und
Astrofotografen, die mit ihren Werken gerne die astronomische Bildungsarbeit
unterstützen möchten - dabei ist es egal, ob man bereits über viele Jahre
Erfahrung verfügt oder mit seinem Hobby gerade erst begonnen hat. Fotos werden
diesmal zu den Themen Phasen der Venus, Tagbögen der Sonne und Solargrafien,
Sonnenauf- und -untergangsorte im Jahresverlauf sowie Bilder von beliebigen
astronomischen Objekten, die ausschließlich mit Smartphones/Mobilgeräten
aufgenommen wurden gesucht. In der Kategorie "Rotation des Großen Wagens oder
des Kreuz des Südens" können Zeitraffervideos eingereicht werden. Beiträge
müssen bis zum 30. Juni 2023 um 12 Uhr MEZ eingegangen sein.
Alle eingereichten Beiträge werden von einer internationalen Jury aus
Astrofotografinnen und Astrofotografen und Personen aus der astronomischen
Bildungsarbeit bewertet, die neben ästhetischen und technischen Kriterien auch
den pädagogischen Wert jedes Beitrags im Kontext des Unterrichts an Grund- und
weiterführenden Schulen sorgfältig prüfen wird. Die Urheberinnen und Urheber der
ausgezeichneten Beiträge erhalten Geldpreise und die Beiträge werden als frei
verfügbare Bildungsmaterialien (engl. "Open Educational Resources", kurz OER)
unter anderem Lehrkräften und Lernenden weltweit zur Verfügung gestellt.
In der Kategorie Smartphone-Astrofotografie werden sechs Beiträge mit je 100
€ prämiert. In den anderen Kategorien werden für die erst-, zweit- und
drittplatzierten Beiträge Geldpreise in Höhe von 750 €, 500 € und 250 €
ausgelobt. Alle prämierten Beiträge werden in der OAE-Sammlung für astronomische
Bildungsmaterialien und im IAU-Bildarchiv unter der internationalen Creative-Commons-Attribution-(CC
BY)-4.0-Lizenz veröffentlicht. Das Urheberrecht an den Bildern verbleibt bei den
Fotografinnen und Fotografen.
Das OAE führt diesen Wettbewerb gemeinsam mit dem IAU-Büro für astronomische
Öffentlichkeitsarbeit (engl. "Office for Astronomy Outreach", kurz OAO) und wie
im letzten Jahr mit dem OAE-Zentrum Italien als Ko-Sponsor durch. Gemäß seinem
Motto "Astronomie für jedermann" wird das OAO eine elektronische Ausstellung und
eine Gala für die Gewinnerinnen und Gewinner und die Teilnehmenden veranstalten,
die in der vom OAO gesponserten Kategorie "Smartphone-Astrofotografie" eine
lobende Erwähnung erhalten. Das Datum dieser Veranstaltung wird zu einem
späteren Zeitpunkt veröffentlicht.
Die IAU ist die internationale astronomische Organisation, die mehr als
12.000 aktive Berufsastronominnen und -astronomen aus mehr als 100 Ländern
weltweit vereint. Ihre Aufgabe ist es, die Astronomie in all ihren Aspekten,
einschließlich Forschung, Kommunikation, Bildung und Entwicklung, durch
internationale Zusammenarbeit zu fördern und zu schützen. Die IAU ist auch die
international anerkannte Autorität für die Vergabe von Bezeichnungen für
Himmelskörper und deren Oberflächenmerkmale. Das IAU-Büro für Astronomische
Bildungsarbeit ist im Haus der Astronomie untergebracht, das vom
Max-Planck-Institut für Astronomie geleitet wird. Die Aufgabe des OAE besteht
darin, astronomische Bildungsarbeit an Grund- und weiterführenden Schulen
weltweit zu unterstützen und zu koordinieren.