Home : Nachrichten : Amateurastronomie : Artikel Druckansicht ]

ASTROFOTOGRAFIE-WETTBEWERB

Gesucht: Pädagogisch wertvolle Astrobilder

Das Büro für Astronomische Bildungsarbeit der Internationalen Astronomischen Union hat jetzt seinen dritten Astrofotografie-Wettbewerb ausgeschrieben. Gesucht sind hervorragende und didaktisch wertvolle Himmelsaufnahmen, die anschließend für die Bildungsarbeit verfügbar gemacht werden sollen. In einer Kategorie werden Fotos gesucht, die mit dem Smartphone gemacht wurden.



Eines der beim OAE-Astrofoto-Wettbewerb 2022 ausgezeichneten Bilder. [ Eines der beim OAE-Astrofoto-Wettbewerb 2022 ausgezeichneten Bilder. [ Großansicht Astronomie gilt als wirkungsvolle "Einstiegswissenschaft", und astronomische Bilder sind ein wertvolles Lehrmittel. Um eine optimale Wirkung zu erzielen, muss Bildmaterial als offene Bildungsressourcen zugänglich sein. Der in der ersten und zweiten Auflage schon sehr erfolgreiche Wettbewerb des Büros für Astronomische Bildungsarbeit der Internationalen Astronomischen Union (engl. "IAU Office of Astronomy for Education", kurz OAE) hat das Ziel, seine Sammlung hochwertiger Bildungsmaterialien unter freier Lizenz auszubauen und gleichzeitig die Arbeit derjenigen zu unterstützen und anzuerkennen, die dazu beitragen. Der Wettbewerb ist genau richtig für alle Astrofotografinnen und Astrofotografen, die mit ihren Werken gerne die astronomische Bildungsarbeit unterstützen möchten - dabei ist es egal, ob man bereits über viele Jahre Erfahrung verfügt oder mit seinem Hobby gerade erst begonnen hat. Fotos werden diesmal zu den Themen Phasen der Venus, Tagbögen der Sonne und Solargrafien, Sonnenauf- und -untergangsorte im Jahresverlauf sowie Bilder von beliebigen astronomischen Objekten, die ausschließlich mit Smartphones/Mobilgeräten aufgenommen wurden gesucht. In der Kategorie "Rotation des Großen Wagens oder des Kreuz des Südens" können Zeitraffervideos eingereicht werden. Beiträge müssen bis zum 30. Juni 2023 um 12 Uhr MEZ eingegangen sein. Anzeige Alle eingereichten Beiträge werden von einer internationalen Jury aus Astrofotografinnen und Astrofotografen und Personen aus der astronomischen Bildungsarbeit bewertet, die neben ästhetischen und technischen Kriterien auch den pädagogischen Wert jedes Beitrags im Kontext des Unterrichts an Grund- und weiterführenden Schulen sorgfältig prüfen wird. Die Urheberinnen und Urheber der ausgezeichneten Beiträge erhalten Geldpreise und die Beiträge werden als frei verfügbare Bildungsmaterialien (engl. "Open Educational Resources", kurz OER) unter anderem Lehrkräften und Lernenden weltweit zur Verfügung gestellt. In der Kategorie Smartphone-Astrofotografie werden sechs Beiträge mit je 100 € prämiert. In den anderen Kategorien werden für die erst-, zweit- und drittplatzierten Beiträge Geldpreise in Höhe von 750 €, 500 € und 250 € ausgelobt. Alle prämierten Beiträge werden in der OAE-Sammlung für astronomische Bildungsmaterialien und im IAU-Bildarchiv unter der internationalen Creative-Commons-Attribution-(CC BY)-4.0-Lizenz veröffentlicht. Das Urheberrecht an den Bildern verbleibt bei den Fotografinnen und Fotografen. Das OAE führt diesen Wettbewerb gemeinsam mit dem IAU-Büro für astronomische Öffentlichkeitsarbeit (engl. "Office for Astronomy Outreach", kurz OAO) und wie im letzten Jahr mit dem OAE-Zentrum Italien als Ko-Sponsor durch. Gemäß seinem Motto "Astronomie für jedermann" wird das OAO eine elektronische Ausstellung und eine Gala für die Gewinnerinnen und Gewinner und die Teilnehmenden veranstalten, die in der vom OAO gesponserten Kategorie "Smartphone-Astrofotografie" eine lobende Erwähnung erhalten. Das Datum dieser Veranstaltung wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Die IAU ist die internationale astronomische Organisation, die mehr als 12.000 aktive Berufsastronominnen und -astronomen aus mehr als 100 Ländern weltweit vereint. Ihre Aufgabe ist es, die Astronomie in all ihren Aspekten, einschließlich Forschung, Kommunikation, Bildung und Entwicklung, durch internationale Zusammenarbeit zu fördern und zu schützen. Die IAU ist auch die international anerkannte Autorität für die Vergabe von Bezeichnungen für Himmelskörper und deren Oberflächenmerkmale. Das IAU-Büro für Astronomische Bildungsarbeit ist im Haus der Astronomie untergebracht, das vom Max-Planck-Institut für Astronomie geleitet wird. Die Aufgabe des OAE besteht darin, astronomische Bildungsarbeit an Grund- und weiterführenden Schulen weltweit zu unterstützen und zu koordinieren. Gesucht: Pädagogisch wertvolle Astrobilder. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. IAU: Heidelberg als Zentrum der Astronomie-Bildung - 2. Dezember 2019

Webseiten des OAE-Astrofoto-Wettbewerbs 2023 (auf Englisch)

IAU Office of Astronomy for Education