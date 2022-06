Home : Nachrichten : Forschung : Artikel Druckansicht ]



TESS

Zwei Supererden um nahen Stern HD 260655



Einen Umkreis von etwa 33 Lichtjahren, entsprechend zehn Parsec, zählt man in der Astronomie zu unserer Nachbarschaft. Über 400 Sterne hat man hier inzwischen entdeckt und auch zahlreiche Planeten. Jetzt kommen zwei neue Supererden im viertnächsten Sternsystem hinzu. Aufgespürt wurden sie mit dem NASA-Satelliten TESS. Leben dürfte es auf den Welten allerdings eher nicht geben.





Künstlerische Darstellung der zwei Gesteinsplaneten HD 260655 b und HD 260655 c.

Mithilfe des Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) der amerikanischen Weltraumbehörde NASA entdeckten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die zwei Geschwisterplaneten HD 260655 b und HD 260655 c, die den nur 33 Lichtjahre entfernten, hellen, roten Zwergstern HD 260655 umkreisen. TESS findet Exoplaneten, indem es nach sogenannten Transits Ausschau hält. Dieser winzige Abfall des Sternlichts, wenn ein Planet vor seinem Stern vorbeizieht, gibt Aufschluss über den Durchmesser des Planeten.

Die Forschenden nutzten zudem auch Daten von bodengestützten Spektrographen, wie CARMENES am 3,5-Meter-Teleskop auf dem Calar Alto in Spanien, um die Existenz der beiden neuen Planeten zu bestätigen. Diese Teleskope messen das "Wackeln" eines Sterns, welches durch die Gravitationskräfte der ihn umkreisenden Planeten verursacht wird, und aus dem sich die Masse der Planeten errechnen lässt.

Aus der Kombination der Messungen konnte das Team die Dichte der beiden Planeten bestimmen und bestätigten somit, dass es sich um felsige Welten handelt, die nur geringfügig größer und massereicher als die Erde sind. Planet b ist etwa 1,2-mal und Planet c 1,5-mal so groß wie die Erde. Allerdings ist es eher unwahrscheinlich, dass die beiden Welten Leben beherbergen, da sie beide viel zu heiß sind: Die Temperatur auf Planet b, der HD 260655 am nächsten ist, wird auf 435 °C geschätzt, auf Planet c dürften es immerhin noch 284 °C sein. Die Messungen deuten zudem darauf hin, dass die Planeten keine ausgedehnten Wasserstoffatmosphären besitzen.

"Die von uns neu entdeckten Planeten sind aufgrund der relativ hohen scheinbaren Helligkeit des Wirtssterns hervorragende Ziele für weitere atmosphärische Studien", erläutert Dr. Karan Molaverdikhani von der Universitätssternwarte der Ludwig-Maximilians-Universität München, der zum Entdeckerteam gehörte. "Mit 33 Lichtjahren sind die Planeten uns relativ nah. Ihr Stern ist zwar kleiner als unsere Sonne, aber einer der hellsten seiner Klasse."

Diese und andere Faktoren erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass das James-Webb-Weltraumteleskop und vielleicht sogar das Hubble-Weltraumteleskop Licht des Sterns einfangen können, welches durch die Atmosphären dieser Planeten scheint. Spektroskopische Untersuchungen werden es dem Wissenschaftsteam dann ermöglichen, Rückschlüsse auf die Zusammensetzung und Struktur ihrer Atmosphären zu ziehen.

Über die Entdeckung berichtet das Team in einem Fachartikel, der in der Zeitschrift Astronomy & Astrophysics erschienen ist.