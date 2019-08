Home : Nachrichten : Forschung : Artikel Druckansicht ]



EXTRASOLARE PLANETEN

Bewohnbarer Planet um GJ 357?



Ein internationales Team aus Astronominnen und Astronomen hat um den 31 Lichtjahre entfernten Stern GJ 357 drei Planeten entdeckt - mithilfe von Daten des NASA-Satelliten TESS und von Archivmaterial verschiedener erdgebundener Teleskope. Bei einer der fernen Welten dürfte es sich um eine sogenannte heiße Erde handeln, der äußerste Planet des Systems könnte theoretisch bewohnbar sein.





Künstlerische Darstellung des Planetensystems von GJ 357. [ Künstlerische Darstellung des Planetensystems von GJ 357. [ Großansicht

Im Februar 2019 beobachteten Kameras des Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) der NASA den 31 Lichtjahre entfernten Stern GJ 357 im Sternbild Wasserschlange, der etwa ein Drittel der Masse und Größe der Sonne aufweist. Dabei stießen sie auf die Existenz eines Exoplaneten, der in seiner Umlaufbahn den Stern teilweise bedeckt und sein Licht dadurch abschwächt. Diese sogenannten "Transits" gehören zum Planeten GJ 357 b, einem Planeten, der etwa 22 Prozent größer ist als die Erde. Er umkreist seinen Stern elfmal näher als Merkur unsere Sonne. Dies ergibt eine Gleichgewichtstemperatur – berechnet ohne Berücksichtigung des zusätzlichen Treibhauseffekts einer möglichen Atmosphäre – von etwa 250 Grad Celsius.

"Wir bezeichnen GJ 357 b als sogenannte heiße Erde", erklärt Prof. Dr. Stefan Dreizler vom Institut für Astrophysik der Universität Göttingen. "Obwohl der Planet kein Leben beherbergen kann, ist er ein wichtiger Meilenstein in der Erforschung erdähnlicher Planeten. GJ 357 b ist der drittnächste Transit-Exoplanet und damit einer der am besten geeigneten Planeten, die wir haben, um die Zusammensetzung einer möglichen Atmosphäre zu messen." Wenn GJ 357 b aus Gestein besteht, ist er vermutlich etwa doppelt so groß wie die Erde.

Anzeige

Mithilfe von bodengestützten Daten, aufgenommen seit 1998 mit Teleskopen der europäischen Südsternwarte ESO und am Campanas-Observatorium in Chile sowie am Keck-Observatorium auf Hawaii und am Calar Alto-Observatorium in Spanien, konnte das Forscherteam die Existenz von GJ 357 b bestätigen – und stieß überraschenderweise auf zusätzliche Signale der planetarischen Begleiter, GJ 357 c und GJ 357 d, die allein durch TESS-Beobachtungen nicht entdeckt werden konnten.

GJ 357 d ist weit genug von seinem Stern entfernt, um möglicherweise bewohnbar zu sein. GJ 357 c hat eine Masse, die mindestens das 3,4-Fache der Erde beträgt, umkreist den Stern alle 9,1 Tage und hat eine Gleichgewichtstemperatur um 130 Grad Celsius. TESS hat keine Transits von diesem Planeten beobachtet, was darauf hindeutet, dass seine Umlaufbahn im Verhältnis zur Umlaufbahn der heißen Erde leicht geneigt ist – vielleicht um weniger als ein Grad. GJ 357 d, der äußerste bekannte Planet des Systems, hat eine Masse von mindestens dem 6,1-Fachen der Erde und umkreist den Stern alle 55,7 Tage in einem Abstand von etwa 20 Prozent der Entfernung zwischen der Erde und der Sonne.

Größe und Zusammensetzung des Planeten sind unbekannt, aber eine felsige Welt mit dieser Masse würde sich zwischen der ein- und zweifachen Größe der Erde bewegen. Mit einer Gleichgewichtstemperatur von -53 Grad Celsius wirkt der Planet auf den ersten Blick eher eisig als bewohnbar. "GJ 357 d befindet sich am äußeren Rand der bewohnbaren Zone seines Sterns, wo er von seinem Stern etwa die gleiche Menge an Sternenenergie erhält wie der Mars von der Sonne", so die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. "Wenn der Planet eine dichte Atmosphäre hat, die in zukünftigen Studien bestimmt werden muss, könnte er genügend Wärme einfangen, um den Planeten zu erwärmen und flüssiges Wasser auf seiner Oberfläche zuzulassen."

Über ihre Untersuchungen berichtet die Gruppe in einem Fachartikel, der in der Zeitschrift Astronomy & Astrophysics erschienen ist.