NOEMA

Die frühe Temperatur der Hintergrundstrahlung

Mithilfe des Northern Extended Millimeter Array auf dem Plateau de Bure in den französischen Alpen ist es Astrophysikerinnen und Astrophysikern gelungen, die Temperatur der kosmischen Hintergrundstrahlung nur 880 Millionen Jahre nach dem Urknall zu messen. Das Verfahren erlaubt einen Blick in die Verhältnisse im jungen Universum.



Antennen des NOEMA-Observatoriums in den französischen Alpen mit dem die Beobachtungen der Starburst-Galaxie HFLS3 durchgeführt wurden. [ Antennen des NOEMA-Observatoriums in den französischen Alpen mit dem die Beobachtungen der Starburst-Galaxie HFLS3 durchgeführt wurden. [ Großansicht Astrophysikerinnen und Astrophysiker haben eine neue Methode zur Messung der Temperatur der kosmischen Hintergrundstrahlung nur 880 Millionen Jahre nach dem Urknall entwickelt. Zum ersten Mal konnte die Temperatur der Strahlung in einer so frühen Epoche gemessen werden. Das derzeitige kosmologische Modell geht davon aus, dass sich das Universum seit dem Urknall abgekühlt hat. Es beschreibt den Abkühlungsprozess, konnte aber bisher nur für relativ junge kosmische Epochen direkt bestätigt werden. Das Team nutzte das Northern Extended Millimeter Array (NOEMA) in den französischen Alpen, das leistungsstärkste Radioteleskop der nördlichen Hemisphäre, um die Quelle HFLS3 zu beobachten, eine Galaxie in einer Phase heftiger Sternentstehung in einer Entfernung, die einem Alter des Universums von nur 880 Millionen Jahren nach dem Urknall entspricht. Sie entdeckten darin eine Abschirmung aus kaltem Wassergas, die einen Schatten auf die kosmische Mikrowellen-Hintergrundstrahlung wirft. Der Schatten entsteht, weil das kältere Wasser die wärmere Mikrowellenstrahlung auf ihrem Weg zur Erde absorbiert und die Dunkelheit des Schattens offenbart den Temperaturunterschied. Da die Temperatur des Wassers aus anderen beobachteten Eigenschaften des Sternentstehungsausbruchs in der Galaxie abgeleitet werden kann, weist der Unterschied auf die Temperatur der kosmischen Hintergrundstrahlung zu diesem Zeitpunkt hin, die etwa sechsmal höher lag als im heutigen Universum. Anzeige "Diese Entdeckung ist nicht nur ein Beweis für die Abkühlung, sondern zeigt uns auch, dass das Universum in seinen Anfängen einige ganz bestimmte physikalische Eigenschaften hatte, die heute nicht mehr existieren", erklärt Prof. Dominik Riechers vom Institut für Astrophysik der Universität zu Köln. "Schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt, etwa 1,5 Milliarden Jahre nach dem Urknall, war der kosmische Mikrowellenhintergrund zu kalt, um diesen Effekt beobachten zu können. Wir haben also ein einzigartiges Beobachtungsfenster, das sich nur für ein sehr junges Universum öffnet." Würde also heute eine Galaxie mit ansonsten identischen Eigenschaften wie HFLS3 existieren, wäre der Wasserschatten nicht beobachtbar, weil der erforderliche Temperaturkontrast nicht mehr vorhanden wäre. "Das ist ein wichtiger Meilenstein, der nicht nur den erwarteten Abkühlungstrend für eine viel frühere Epoche als bisher möglich bestätigt, sondern auch direkte Auswirkungen auf die Natur der schwer fassbaren Dunklen Energie haben könnte", sagt Dr. Axel Weiß vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn. "Das heißt, dass wir ein expandierendes Universum haben, in dem sich die Dichte der Dunklen Energie nicht ändert." Dunkle Energie wird als eine Ursache für die beschleunigte Expansion des Universums in den letzten Milliarden Jahren angesehen. Ihre Eigenschaften sind allerdings nach wie vor schlecht verstanden, da sie mit den derzeit verfügbaren Einrichtungen und Instrumenten nicht direkt beobachtet werden kann. Diese Eigenschaften beeinflussen jedoch die Entwicklung der kosmischen Expansion und damit die Abkühlungsrate des Universums auf kosmischer Zeitskala. Auf der Grundlage des vorliegenden Experiments bleiben die Eigenschaften der Dunklen Energie - vorerst - konsistent mit denen der "kosmologischen Konstante" von Einstein. Nachdem das Team eine kalte Wasserwolke in solch großer Entfernung entdecken konnte, macht es sich nun auf die Suche nach vielen weiteren am Himmel. Ziel dabei ist es, die Abkühlung der kosmischen Hintergrundstrahlung in den ersten 1,5 Milliarden Jahren der Geschichte des Universums zu kartieren. "Diese neue Technik gibt uns wichtige neue Einblicke in die Entwicklung des Universums, einschließlich der Eigenschaften der Dunklen Energie, die sonst in solch frühen Epochen nur sehr schwer zu bestimmen sind", so Riechers. "Unser Team verfolgt dieses Projekt bereits weiter, indem es die Umgebung anderer Galaxien mit NOEMA untersucht", ergänzt NOEMA-Projektwissenschaftler Dr. Roberto Neri. "Mit den zu erwartenden Verbesserungen der Präzision durch Untersuchungen größerer Stichproben von Wasserwolken bleibt abzuwarten, ob unser derzeitiges, grundlegendes Verständnis der Dunklen Energie Bestand hat." Die Beobachtungen wurden jetzt in einem Fachartikel veröffentlicht, der in der Zeitschrift Nature erschienen ist. Die frühe Temperatur der Hintergrundstrahlung. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. Kosmologie: Präzise Messungen bestätigen Standardmodell - 9. November 2009 Riechers, D. A. et al. (2022): Microwave background temperature at a redshift of 6.34 from H 2 O absorption, Nature, 602, 58

Max-Planck-Institut für Radioastronomie