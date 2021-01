Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]

CURIOSITY

Marsrover seit 3000 Tagen auf dem Mars

Das Mars Science Laboratory, besser bekannt als Marsrover Curiosity, ist seit 3000 Marstagen auf dem Roten Planeten. Der Rover war am 6. August 2012 im Gale-Krater des Mars gelandet und erkundet noch immer die Hangregionen von dessen Zentralberg. Ein Ende der Mission von Curiosity ist aktuell nicht in Sicht, der nächste Rover schon im Anflug.



Panorama aus dem Gale-Krater des Mars (Ausschnitt). Die Ansicht wurde aus 122 Einzelbildern zusammengesetzt. [ Panorama aus dem Gale-Krater des Mars (Ausschnitt). Die Ansicht wurde aus 122 Einzelbildern zusammengesetzt. [ Großansicht Der Marsrover Curiosity, wie das Mars Science Laboratory in der Regel genannt wird, war am 6. August 2012 im Gale-Krater des Mars gelandet und erforscht hier seitdem die Oberfläche des Planeten. Seit 2014 erkundet der Rover die Hangbereiche des Zentralbergs des Gale-Kraters. Die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA nennt den Zentralberg Mount Sharp, die offizielle Bezeichnung ist allerdings Aeolis Mons. Die Aufgabe des Rovers war es, herauszufinden, ob es vor langer Zeit, also vor Milliarden von Jahren, auf dem Roten Planeten einmal Umweltbedingungen gab, die primitives Leben erlaubt hätten. Dazu sollte der Rover mit einer ganzen Reihe von Instrumenten geologisch interessante Ablagerungen untersuchen, die man aus dem Orbit an den Hängen des Zentralbergs des Gale-Kraters entdeckt hatte. Da Curiosity in sicherer Entfernung des Zentralbergs gelandet war, musste der Rover erst ein ganzes Stück fahren, um diese Hänge auch zu erreichen. Seine eigentliche Aufgabe konnte Curiosity aber schon viel früher erledigen: Bereits bei den ersten Tests der Instrumente gleich nach der Landung fand das Team Hinweise auf einen einst deutlich lebensfreundlicheren Mars. Diese Resultate wurden dann durch weitere Untersuchungen in den Hängen des Zentralbergs bestätigt. Hier sammelte das Team auch zusätzliche Daten, die etwas über die Klimageschichte des Roten Planeten verraten. Anzeige Zur Feier des 3000. Marstages auf dem Roten Planeten veröffentlichte die NASA eine neue Panorama-Aufnahmen aus dem Gale-Krater, die aus 122 Einzelbildern zusammengesetzt wurde und am 18. November 2020 - dem 2946. Marstag auf dem Planeten - entstand. Ein Marstag, "Sol" genannt, ist rund 40 Minuten länger als ein Tag auf der Erde. In der Mitte des Bildes ist der Boden des Gale-Kraters zu sehen, am Horizont der nördliche Kraterrand. In Richtung des rechten Bildrandes befinden sich die höheren Lagen des Zentralbergs. Curiosity hat inzwischen seine Forschungsarbeiten fortgesetzt. Im kommenden Monat bekommt der Rover Verstärkung bei der Marserkundung von Perseverance. Der neue Marsrover ähnelt Curiosity, verfügt aber über andere Instrumente und soll neue Fragen in Bezug auf den Mars beantworten helfen. Treffen werden sich die beiden Rover nicht: Perseverance wird im Jezero-Krater des Mars landen, der rund 3700 Kilometer vom Gale-Krater entfernt liegt. Marsrover Curiosity seit 3000 Tagen auf dem Mars. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. Mars Science Laboratory, Missions-Website bei astronews.com

