SATURN

20 neue Monde des Ringplaneten entdeckt

Jetzt ist es offiziell: Nach der Entdeckung von 20 weiteren Monden des Saturn hat dieser nun 82 Monde und damit drei Trabanten mehr als der Gasriese Jupiter, der bisherige Rekordhalter. Die Neuentdeckungen haben jeweils nur einen Durchmesser von wenigen Kilometern und umkreisen den Ringplaneten auf sehr weiten Bahnen. Nun werden Namen für die neuen Monde gesucht.



Bislang hatte der größte Planet des Sonnensystems auch die meisten Monde. Das hat sich nun offiziell geändert - zumindest vorerst: Das zuständige Minor Planet Center der Internationalen Astronomischen Union bestätigte am Montag die Entdeckung von 20 neuen Monden um den Saturn. Der Ringplanet verfügt damit über 82 Monde - und damit über drei mehr als Jupiter. Die Neuentdeckungen sind winzige Monde mit einem Durchmesser von jeweils nur rund fünf Kilometern. 17 von ihnen umkreisen Saturn auf einer retrograden Umlaufbahn, sie bewegen sich also entgegen der Eigenrotation von Saturn um den Planeten. Drei Monde haben prograde Bahnen, laufen also so um den Planeten um, wie sich dieser um seine Achse dreht. Zwei der neuen prograden Monde haben einen etwas geringeren Abstand von Saturn und benötigen rund zwei Jahre für einen Umlauf um den Ringplaneten. Die anderen Monde benötigen dafür mehr als drei Jahre. "Die Untersuchung der Bahnen dieser Monde kann uns etwas über ihren Ursprung verraten und über die Bedingungen, die zum Zeitpunkt ihrer Entstehung in der Umgebung von Saturn geherrscht haben müssen", so Scott S. Sheppard von der Carnegie Institution of Science, der das Entdeckerteam geleitet hat. Anzeige Die zahlreichen winzigen Monde, die Saturn und auch Jupiter umkreisen, werden von Fachleuten anhand ihrer Bahnneigung in verschiedene Gruppen eingeteilt. Monde, die sich einer solchen Gruppe zuordnen lassen, könnten durch das Auseinanderbrechen eines größeren Mondes entstanden sein. Dies deutet auf Kollisionen zwischen Monden oder mit Asteroiden in der Vergangenheit hin. Auch die Neuentdeckungen kann man solchen schon bekannten Gruppen zuordnen. Einer der neuen Mond ist zudem der am weitesten von Saturn entfernte Trabant überhaupt. Die Monde wurde mithilfe von Beobachtungen des Subaru-Teleskops auf dem Gipfel des Mauna Kea auf Hawaii entdeckt. "Mit einigen der größten Teleskope der Welt sind wir dabei, die Liste der Monde um die Gasplaneten des Sonnensystems zu vervollständigen", so Sheppard. "Sie spielen eine wichtige Rolle, um mehr über die Entstehung und Entwicklung der Planeten des Sonnensystems zu erfahren." Die Carnegie Institution of Science lädt die Öffentlichkeit dazu ein, Namensvorschläge für die neuen Monde zu machen. Entsprechend der Gruppenzugehörigkeit der Monde sollten es Namen von Riesen aus der gallischen, der nordischen oder der Mythologie der Inuit sein. Vorschläge können einfach per Twitter an den Account @SaturnLunacy mit dem Hashtag #NameSaturnsMoons gemacht werden - mit einer kurzen Begründung für den Vorschlag oder einer entsprechenden Illustration. Der vorgeschlagene Name darf nicht schon für ein anderes Objekt im Sonnensystem vergeben sein. Einsendeschluss ist der 6. Dezember 2019. 20 neue Monde für Saturn. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. Jupiter: Zwölf neue Monde des Gasriesen entdeckt - 17. Juli 2018

