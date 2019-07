Home : Nachrichten : Sonnensystem : Artikel Druckansicht ]



Sonnennaher Kilometer-Brocken entdeckt



Astronomen haben mithilfe der Zwicky Transient Facility des Palomar Observatory einen Asteroiden entdeckt, der für eine Umrundung der Sonne nur 151 Tage benötigt. Man kennt bislang keinen Asteroiden, auf dem das Sonnenjahr kürzer ist. Der Brocken hat zudem einen Durchmesser von rund einem Kilometer. Asteroiden dieser Größe werden nur noch selten entdeckt.





"Einen kilometergroßen Asteroiden entdeckt man in diesen Tagen nicht mehr so häufig", freut sich Quanzhi Ye vom California Institute of Technology (Caötech), der den inzwischen 2019 LF6 genannten Brocken aufgespürt hatte. "Vor rund dreißig Jahren hat man mit der systematischen Suche nach Asteroiden begonnen und dabei die großen Objekte als Erstes gefunden, so dass man inzwischen fast alle kennt. Die großen Asteroiden sind also wirklich eine Seltenheit. LF6 ist ungewöhnlich, sowohl wegen seiner Größe, als auch wegen seiner Umlaufbahn. Diese erklärt auch, warum er so lange unentdeckt geblieben ist."

Der Fund gelang mithilfe der Zwicky Transient Facility (ZTF), einer leistungsstarken Kamera am Palomar Observatory, die in jeder Nacht den Himmel nach veränderlichen Phänomenen, wie etwa aufleuchtenden Sternen oder aber Asteroiden absucht. Der Asteroid 2019 LF6 umrundet die Sonne auf einer vergleichsweise engen Umlaufbahn und ist daher nur 20 bis 30 Minuten nach Sonnenuntergang bzw. vor Sonnenaufgang zu sehen. Da die ZTF den Himmel aber sehr schnell abscannt, können Asteroiden auf diesen Bahnen mit dem Instrument verhältnismäßig leicht aufgespürt werden.

Asteroiden, die die Sonne auf einer Umlaufbahn umkreisen, die komplett innerhalb der Erdbahn liegt, werden nach dem ersten, 1998 entdeckten Objekt dieser Art auch Atira-Asteroiden genannt. Nach diesen Brocken hat das Caltech-Team im Rahmen eines speziellen Beobachtungsprogramms gesucht, das den Namen "Twilight", also Dämmerung, trägt - nach der besten Beobachtungszeit für diese Objekte. Bislang wurde außer 2019 LF6 bereits ein weiterer Atira-Asteroid mit "Twilight" entdeckt.

2019 LF6 umrundet die Sonne alle 151 Tage und kommt auf seiner Bahn unserem Zentralstern näher als der Merkur, entfernt sich aber auch weiter von diesem als die Venus. Bislang kennt man nur 20 dieser Atira-Asteroiden. Die Bahn von 2019 LF6 ist deutlich zu der Ebene geneigt, in der sich die Planeten um die Sonne bewegen. Er könnte also in der Vergangenheit Venus oder Merkur zu nahe gekommen und dadurch aus der Ebene des Sonnensystems abgelenkt worden sein.

Außer den beiden Atira-Asteroiden hat die ZTF bislang rund 100 erdnahe Asteroiden und etwa 2000 Asteroiden entdeckt, die zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter um die Sonne kreisen. Das Team hofft, mit dem Twilight-Programm noch weitere Atira-Asteroiden entdecken zu können.