SATURN

Ringplanet in Opposition zur Sonne

Der zweitgrößte Planet des Sonnensystem erreicht heute Abend seine Oppositionsstellung zur Sonne. Er ist damit die gesamte Nacht über zu beobachten und der Erde vergleichsweise nahe und damit auch besonders hell - wenn auch nicht so hell, wie der Jupiter, der im vergangenen Monat in Opposition stand. Und auch der Ringplanet erreicht diesmal nur eine bescheidene Höhe über dem Horizont.



Saturn und Jupiter in der Nacht vom 9. auf den 10. Juli 2019 gegen 1 Uhr MESZ. Blick Richtung Süden. [ Saturn und Jupiter in der Nacht vom 9. auf den 10. Juli 2019 gegen 1 Uhr MESZ. Blick Richtung Süden. [ Großansicht Wer regelmäßig die Geschehnisse am nächtlichen Himmel verfolgt, weiß es längst: Die sogenannte Oppositionsstellung eines Planeten ist immer etwas Besonders. Zu diesem Zeitpunkt befinden sich Planet, Erde und Sonne praktisch auf einer Linie. Der Planet erscheint damit am hellsten und ist die gesamte Nacht über am Himmel zu beobachten: Der Planet geht zu Sonnenuntergang im Osten auf und zu Sonnenaufgang im Westen unter. Um Mitternacht steht er genau im Süden - wobei man hier natürlich die Sommerzeit noch herausrechnen muss. Rund um die Oppositionsstellung erreicht der Planet auch den geringsten Abstand von der Erde. Dieser fällt wegen der elliptischen Umlaufbahnen der Planeten nicht exakt mit der Oppositionsstellung zusammen, was aber in der Praxis kaum etwas ausmacht. In Opposition können nur Planeten des Sonnensystems stehen, die außerhalb der Erdbahn die Sonne umrunden. Diese Planeten zeigen auch - anders als Venus und Merkur - keine Phasen. Zu einer Oppositionsstellung kommt es bei einem äußeren Planeten ungefähr einmal im Jahr. Abweichungen hiervon ergeben sich nur durch die eigene Bewegung der Planeten um die Sonne. Diese werden jedoch mit zunehmendem Abstand von uns immer geringer. Bei Mars liegen zwischen den einzelnen Oppositionen noch rund zwei Jahre, bei Jupiter sind es nur noch rund 13 Monate. Bei Saturn ist die Abweichung noch geringer: Der Planet wird im kommenden Jahr am 20. Juli seine Oppositionsstellung erreichen. Anzeige In diesem Jahr aber ist es am 9. Juli um 19:07 Uhr MESZ soweit. Mit einer Helligkeit von etwa 0 Magnituden wird der Ringplanet zu den hellsten Objekten am nächtlichen Himmel zählen. Jupiter allerdings, der im vergangenen Monat seine Oppositionsstellung erreichte, ist mit etwa -2,4 Magnituden deutlich heller und auffälliger. Wie schon Jupiter wird auch Saturn am Himmel in diesem Jahr nicht sonderlich hoch stehen: Es sind gerade einmal 18 Grad. Von der Erde ist Saturn zur Opposition 1,351 Milliarden Kilometer entfernt. Er befindet sich im Sternbild Schütze. Der hellere Jupiter ist nicht weit entfernt im Sternbild Schlangenträger. Die scheinbare Helligkeit von Sternen und Planeten am nächtlichen Himmel wird in Magnituden oder Größenklassen angegeben. Dabei sind Sterne 1. Größenklasse ungefähr 2,5-mal heller als Sterne 2. Größenklasse. Sirius, der hellste Stern am Himmel, hat eine Helligkeit von -1,46 Magnituden, der Polarstern von etwa zwei Magnituden. Saturn in Opposition. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. Der Sternenhimmel im Juli 2019 - 1. Juli 2019