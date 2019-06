Home : Nachrichten : Forschung : Artikel Druckansicht ]



BREAKTHROUGH LISTEN

Kein Hinweis auf außerirdische Zivilisationen



Die Breakthrough-Listen-Initiative hat jetzt weitere Ergebnisse ihrer Suche nach Radiosignalen von außerirdischen Zivilisationen vorgestellt: Die detaillierte Analyse der Beobachtung von 1327 nahegelegenen Sternen brachte keinerlei Hinweise auf die Existenz von Außerirdischen. Die gesammelten Daten stehen zudem allen für weitere Untersuchungen zur Verfügung.





Das Green Bank Radio Telescope im US-Bundesstaat Virginia.

Im Rahmen der Initiative Breakthrough Listen suchen Wissenschaftler gezielt nach Signalen von außerirdischen Zivilisationen. Aktuell werden dabei mit dem Green Bank Radio Telescope im US-Bundesstaat West Virginia und dem Parkes Radio Telescope in Australien 1702 Sterne beobachtet, die alle maximal 160 Jahre von der Erde entfernt sind. Außerdem sind weitere Projekte geplant oder haben bereits begonnen, mit denen noch deutlich mehr Sterne nach Signalen abgesucht werden sollen, die keine natürliche Quelle haben und daher eventuell auf eine Zivilisation hindeuten könnten.

In diesem riesigen Datenschatz nach solchen "Technosignaturen" zu suchen, erfordert ausgefeilte Analyseverfahren, da die überwiegende Anzahl der empfangenen Signale von einer uns sehr vertrauten Zivilisation stammt - nämlich von der auf der Erde. Außerdem gilt es natürliche Radioquellen auszuschließen, die manchmal auch erstaunlich regelmäßige Signale produzieren können.

Bereits 2017 hatte das Team eine erste Analyse der Beobachtungen von 692 Sternen mit dem Green Bank Telescope vorgestellt, nun wurde eine weitere Studie veröffentlicht, die die Ergebnisse der detaillierten Auswertung der Beobachtung von insgesamt 1327 Sternen enthält, die über einen Zeitraum von drei Jahren mit dem Green Bank Telescope und dem Parkes-Teleskop anvisiert worden waren.

"Diese Datenveröffentlichung ist ein wichtiger Meilenstein für das Breakthrough-Listen-Team", so Dr. Danny Price, Projektwissenschaftler für Breakthrough Listen am Parkes Radio Telescope. "Wir haben nahegelegene Sterne über Tausende von Stunden beobachtet, über viele Milliarden Frequenzkanäle. Wir haben keinerlei Hinweise auf künstliche Signale von außerhalb der Erde gefunden. Das muss nicht bedeuten, dass es da draußen kein intelligentes Leben gibt: Wir haben vielleicht nur noch nicht an der richtigen Stelle gesucht oder aber nicht genau genug hingehört, um die schwachen Signale auch zu empfangen."

Das Breakthrough-Listen-Team möchte zudem möglichst viele ihrer Daten für die Öffentlichkeit zugänglich machen, um weitere Forschungen und Auswertungen zu ermöglichen. Die Daten, die jetzt in verschiedenen Archiven zur Nutzung bereitstehen, können nicht nur für die Suche nach außerirdischer Intelligenz interessant sein, sondern beinhalten beispielsweise auch Radiobeobachtungen von Radioausbrüchen oder des interstellaren Asteroiden 'Oumuamua.

Die Ergebnisse ihrer Analyse sollen in einem Fachartikel in der Zeitschrift Astrophysical Journal erscheinen, die Beschreibung der Methodik und der Datenverfügbarkeit in einem Beitrag für die Publications of the Astronomical Society of the Pacific.