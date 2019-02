Home : Nachrichten : Teleskope : Artikel Druckansicht ]



VLT

Blasen, junge Sterne und ein langer Jet



Ein detaillierter Blick in ein Sternentstehungsgebiet in der Großen Magellanschen Wolke mit dem Very Large Telescope der europäischen Südsternwarte ESO zeigt nicht nur die faszinierenden Strukturen im Gas, für die junge heiße Sterne verantwortlich sind, sondern auch einen besonders ungestümen jungen Stern, der einen langen Jet in seine Umgebung ausstößt.





Blick in die H-II-Region LHA 120-N 180B in der Großen Magellanschen Wolke.

Die europäische Südsternwarte ESO hat heute eine eindrucksvolle Aufnahme einer aktiven Sternentstehungsregion in der Großen Magellanschen Wolke veröffentlicht, die auf Daten des Instruments Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE) basiert, das an eines der Teleskope des Very Large Telescope auf dem Gipfel des Paranal in Chile montiert ist. Dank der vergleichsweise geringen Mengen an Staub in diesem Bereich der Magellanschen Wolke und der Leistungsfähigkeit von MUSE sind einige faszinierende Details der Region zu erkennen.

Das Gebiet ist unter Astronomen als LHA 120-N 180B bekannt. Es handelt sich um eine sogenannte H-II-Region (gesprochen H-zwei-Region), in der gerade unzählige neue Sterne entstehen. H-II-Regionen bestehen aus Wolken aus ionisiertem Wasserstoff, also aus reinen Wasserstoffkernen - normalen Wasserstoff, bestehend aus Kern und Elektron, würde man als "HI" bezeichnen.

Die massereichen, gerade entstandenen Sterne in dieser Region sind sehr heiß und durch ihre intensive ultraviolette Strahlung für die Ionisation des Wasserstoffgases verantwortlich. LHA 120-N 180B besteht aus einer gewaltigen Blase aus ionisiertem Wasserstoff und kleineren Blasen in der Umgebung.

Im Zentrum der Region haben die Astronomen ein ganz besonderes Objekt ausgemacht: ein sogenanntes Herbig-Haro-Objekt. Neugeborene Sonnen stoßen nämlich immer wieder Material in ihre Umgebung ab, das dabei auf Geschwindigkeiten von mehreren 100.000 Kilometern pro Stunde beschleunigt werden kann. Wenn das beschleunigte Material dann auf Gas in der Umgebung trifft, wird dieses zum Leuchten angeregt und es entsteht eine Struktur, die Astronomen als Herbig-Haro-Objekt bezeichnen - nach den beiden Astronomen George Herbig und Guillermo Haro, die diese eigentümlichen Objekte erstmals genauer untersuchten.

Bei dem Herbig-Haro-Objekt 1177 in dieser Region konnte man einen Jet nachweisen, also einen gebündelten Partikelstrahl, den die junge Sonne ins All schießt. Der junge Stern dürfte etwa die zwölffache Masse der Sonne haben, der Jet hat eine Länge von fast 33 Lichtjahren. Er zählt damit zu den längsten dieser Jets von jungen Sternen, die bislang beobachtet wurden. Er ist zudem der erste Jet dieser Art, der außerhalb der Milchstraße im sichtbaren Bereich des Lichts entdeckt worden ist.

Die Große Magellansche Wolke ist eine Satellitengalaxie der Milchstraße und zählt zu den Highlights am südlichen Sternenhimmel. Mit einer Entfernung von nur 165.000 Lichtjahren ist uns die Galaxie so nahe, dass sie sich für detaillierte Beobachtungen geradezu anbietet. Über ihre Beobachtungen des Jets berichten die Astronomen jetzt in einem Beitrag der Zeitschrift Nature.