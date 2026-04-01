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DER STERNHIMMEL IM APRIL 2026

Venus, Jupiter und die Sterne des Frühlings

Die Sterne des Frühlings prägen den abendlichen Himmel und sogar erste Anzeichen des Sommers lassen sich bereits entdecken. Unser Nachbarplanet Venus ist weiterhin Abendstern: Außer Mond und Sonne ist aktuell kein Objekt am Himmel heller - auch nicht der Gasriese Jupiter, der sich zudem vom Morgenhimmel zurückzieht. Ende des Monats sind die Lyriden zu sehen.



Blick nach Westen am Abend des 19. April 2026: Die schmale Mondsichel gesellt sich zum "Abendstern" Venus. [ Blick nach Westen am Abend des 19. April 2026: Die schmale Mondsichel gesellt sich zum "Abendstern" Venus. [ Großansicht Nun haben wir sie wirklich hinter uns die "kalte Jahreszeit" - auch wenn in den Nächten zuweilen noch sehr winterliche Temperaturen herrschen. Wer noch Zweifel hat, schaut an den nächtlichen Himmel: Die Wintersternbilder, die uns während der letzten Monate begleitet haben, werden am Himmel immer mehr von den Frühlingskonstellationen verdrängt: So ist das markante Frühlingsdreieck [Findkarte], das aus den Sternen Arktur im Sternbild Bootes, Spica im Sternbild Jungfrau und Regulus im Löwen besteht, inzwischen schön am nächtlichen Himmel zu beobachten. Und wer die langsam wärmer werdenden Nächte, die gegenwärtig noch nicht zu spät beginnen, für einen Spaziergang am Himmel nutzt, kann sogar schon Hinweise auf den bevorstehenden Sommer finden: Im (Nord-)Osten erscheint das sogenannte Sommerdreieck [Findkarte], das aus den Sternen Deneb im Sternbild Schwan, Wega in der Leier und Altair im Adler besteht. Blickt man am Abend nach Südwesten, kann man dort das Sternbild Krebs beobachten. Darin findet sich der Sternhaufen Praesepe (M 44), die Krippe [Findkarte]. Diese Ansammlung von Sternen wird im englischsprachigen Raum auch Bienenkorb-Haufen (Beehive-Cluster) genannt und ist schon mit bloßem Auge als verschwommener Fleck am dunklen Nachthimmel auszumachen. Der Sternhaufen hat eine Ausdehnung am Himmel, die etwas größer ist als der Vollmond und ist einer der uns am nächsten gelegenen und größten offenen Sternhaufen. Anzeige Da Praesepe schon mit bloßem Auge erkennbar ist, gehört er zu den wenigen Sternhaufen, die schon von Gelehrten im Altertum beschrieben wurden. So soll der griechische Astronom Hipparch über den Haufen als "Kleine Wolke" berichtet haben. Um was es sich bei dieser Wolke wirklich handelte, fand erst Galileo Galilei heraus, der Praesepe 1610 mit seinem Teleskop genauer beobachtete: Er zählte insgesamt 36 Sterne in dem Haufen. Mit heutigen Amateurteleskopen sollten bis zu 150 Sterne zu sehen sein. Man schätzt, dass der Haufen rund 400 Sterne enthält. Er ist rund 500 Lichtjahre von der Erde entfernt und etwa 400 Millionen Jahre alt. Etwas südlich von Praesepe befindet sich mit M 67 ein weiterer Sternhaufen, der allerdings nur mit dem Fernglas zu sehen ist. Er enthält viele Hundert Sterne und ist der älteste Sternhaufen unserer Milchstraße. Unser Nachbarplanet Venus ist weiterhin Abendstern, kann ihre Position aber nur langsam ausbauen, da unser sonnennnäherer Nachbar zwar deutlich später untergeht, ihre Sichtbarkeit aber durch die später einsetzende Dunkelheit beschränkt wird. Wenn die Venus zu sehen ist, überstrahlt sie aber derzeit alle anderen Objekte am Himmel - abgesehen von Sonne und Mond natürlich. Der Rote Planet Mars bleibt auch im April unsichtbar. Jupiter steht in den Zwillingen und wird im Laufe des April zu seinem Planeten der ersten Nachthälfte. Seine Helligkeit geht weiter zurück. Saturn bleibt im April unsichtbar, auch Merkur ist nicht zu sehen. Sternschnuppenfreunde könnten im April auf ihre Kosten kommen - zumindest ein wenig: Die Lyriden, mit Ausstrahlungspunkt im Sternbild Leier, sind ab dem 16. April aktiv. Ihr Maximum ist für die Nacht vom 22. auf den 23. April vorhergesagt. Unter besten Bedingungen werden maximal 18 Meteore zu sehen sein. Die Lyriden gehen auf den Kometen C/1861 G1 Thatcher zurück. Der Sternenhimmel im April 2026. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. Der Sternhimmel im April 2026 - ergänzende Informationen

Findkarte - Frühlingsdreieck

Findkarte - Sommerdreieck

Findkarte - Messier 44 (Praesepe)

Sternenhimmel - Sternkarten