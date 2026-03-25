|
Ein Abend im Zeichen des Erdtrabanten
Redaktion
/ idw / Pressemitteilung der Vereinigung der Sternfreunde und des Hauses der
Astronomie
astronews.com
25. März 2026
Am von VdS und SAG organisierten Astronomietag am kommenden
Sonnabend laden über 140 astronomische Einrichtungen und astronomisch
interessierte Privatpersonen aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz
die Öffentlichkeit dazu ein, sich über astronomische Themen zu informieren und
einen Blick an den Sternhimmel zu werfen.
|
Plakat des Astronomietags 2026.
Bild: VdS [Großansicht]
Einmal pro Jahr laden Sternwarten, Astronomievereine, Planetarien, Schulen,
Museen, Forschungsinstitute und engagierte Amateurastronominnen und
Amateurastronomen aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz am
bundesweiten Astronomietag dazu ein, die Welt der Sterne mit eigenen Augen zu
erkunden. Der Astronomietag wurde in Deutschland 2003 von der Vereinigung der
Sternfreunde (VdS) als jährlich stattfindende bundesweite Veranstaltung mit
wechselndem Motto ins Leben gerufen. Seit 2010 wird er gemeinsam mit der
Schweizerischen Astronomischen Gesellschaft (SAG) durchgeführt.
Beim diesjährigen Astronomietag am 28. März 2026 dreht sich alles um unseren
kosmischen Nachbarn: Der zunehmende Mond steht während der gesamten ersten
Nachthälfte hoch am Himmel. Zehn Tage nach Neumond sind die Bedingungen ideal,
um mit Ferngläsern und großen und kleinen Teleskopen seine Kraterlandschaften zu
erkunden. Besonders auffällig zeigt sich unmittelbar an der Tag-und-Nacht-Grenze
die von der Sonne beleuchtete bogenförmige Bergkette des Juragebirges, die die
noch im Schatten liegende Regenbogenbucht einfasst: der sogenannte Goldene
Henkel. In den kommenden Wochen soll der Mond zudem im Rahmen der Mission
Artemis II der NASA erstmals seit 1972 wieder von Menschen umrundet werden.
Abends steht auch Jupiter, der größte Planet unseres Sonnensystems, hoch am
Südwesthimmel. Er ist so hell, dass er zusammen mit der Venus im Westen bereits
eine knappe Stunde nach Sonnenuntergang noch vor den hellen Sternen des
Wintersechsecks in der hellen Dämmerung auftaucht. Mit Fernglas und Teleskop
zeigt er sich umgeben von den vier Galileischen Monden Io, Europa, Ganymed und
Kallisto.
Anlässlich des Astronomietags werden über 140 Veranstaltungen angeboten. Auf einer Website zum Astronomietag
der Vereinigung der Sternfreunde findet sich eine umfangreiche
Veranstaltungsübersicht. Das Haus der Astronomie in Heidelberg bietet am
Astronomietag vormittags Workshops für Kinder sowie einen Abendvortrag und
Beobachtungsmöglichkeiten an.