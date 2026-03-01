Home : Nachrichten : Amateurastronomie : Artikel Druckansicht ]

DER STERNHIMMEL IM MÄRZ 2026

Frühlingsbeginn am Himmel mit Venus und Jupiter

Der März bringt uns den Frühling, der offiziell am 20. März beginnt. Entsprechend erobern sich die Frühlingssternbilder allmählich ihren Platz am Abendhimmel. Die Venus entwickelt sich zum hellen Abendstern und der helle Jupiter begleitet uns fast durch die gesamte Nacht, nur vom Morgenhimmel zieht er sich zurück. Ansonsten machen sich die Planeten aber rar.



Blick nach Süden am frühen Abend des 26. März 2026: Der Mond steht in der Nähe der beiden Hauptsterne des Sternbilds Zwillinge, rechts neben ihm der Jupiter. [ Blick nach Süden am frühen Abend des 26. März 2026: Der Mond steht in der Nähe der beiden Hauptsterne des Sternbilds Zwillinge, rechts neben ihm der Jupiter. [ Großansicht Noch ist der Winter nicht vorüber - zumindest nicht für die Astronomie: Wenn es auch in den letzten Tagen vielerorts deutlich wärmer geworden ist, könnte es noch einmal frostig kalt werden. Kalendarisch jedenfalls haben wir den Winter erst am 20. März um 15.56 Uhr MEZ hinter uns. Die Meteorologen zählen den gesamten März schon zum Frühling, weil dies das Führen ihrer Statistiken vereinfacht. In den Medien ist daher auch vom 1. März als "meteorologischem Frühlingsanfang" die Rede. Sonst verwendet diesen Begriff aber eigentlich niemand und eine wirkliche Bedeutung hat er auch nicht. Das ist beim kalendarischen bzw. dem astronomischen Frühlingsanfang anders: An diesem Datum wechselt die Sonne auf die Nordhalbkugel des Firmaments, es ist Tag- und Nachtgleiche. Ab dem 20. März werden die Tage also wieder länger sein als die Nächte. Auf der Nordhalbkugel beginnt der Frühling, auf der Südhalbkugel der Herbst. Das christliche Osterfest fällt traditionell auf den Sonntag, der auf den ersten Vollmond im Frühling folgt. Der erste Vollmond nach Frühlingsbeginn ist der 2. April, folgerichtig ist dann am 5. April Ostersonntag. Doch wenden wir uns dem nächtlichen Himmel zu, wo sich im März verstärkt die ersten Frühlingsboten bemerkbar machen, wie etwa das Sternbild Löwe. Es ist Mitte des Monats abends im Südosten zu sehen und bietet Amateurastronomen mit der Balken-Spiralgalaxie NGC 2903 ein beliebtes Beobachtungsobjekt [Findkarte]. Dank ihrer relativen Helligkeit ist die rund 25 Millionen Lichtjahre entfernte Galaxie schon mit kleinen Teleskopen zu beobachten. Die detaillierte Spiralstruktur offenbart sich allerdings erst mit Profi-Teleskopen oder bei langen Belichtungszeiten. NGC 2903 hat einen Durchmesser von 80.000 Lichtjahren und ist damit etwas kleiner als unsere Milchstraße. Anzeige Analog zum Wintersechseck, das aus besonders auffälligen Sternen am winterlichen Himmel gebildet wird, gibt es auch ein Frühlingsdreieck [Findkarte], das jetzt abends im Osten zu sehen ist. Es besteht aus den Sternen Regulus im Löwen, Spica in der Jungfrau und Arktur im Bootes. Hoch am Himmel steht derzeit der Große Wagen, die wahrscheinlich bekannteste Konstellation am Nordhimmel. Dabei handelt es sich eigentlich gar nicht um ein richtiges Sternbild, sondern nur um ein Unter-Sternbild, ein sogenannten Asterismus: Der Große Wagen bildet sich aus den sieben hellsten Sternen des Sternbilds Große Bärin. So viele Planeten wie im Februar gibt es im März nicht zu sehen: Unser Nachbarplanet Venus allerdings entwickelt sich allmählich zum hell leuchtenden Abendstern. Sie steht nach Sonnenuntergang im Westen, aktuell im Sternbild Fische. Unser anderer Nachbar im Sonnensystem, der Mars, ist noch nicht wieder am Himmel zu sehen. Auch Merkur lässt sich in unseren Breiten im März nicht blicken. Auch der Ringplanet Saturn hat sich vom Abendhimmel zurückgezogen: Er steht am 25. März in Konjunktion zur Sonne. Der Gasriese Jupiter hingegen hält weiterhin die Stellung: Er steht in den Zwillingen und der unbestrittene "Star" am Nachthimmel. Nur vom Morgenhimmel zieht sich der größte Planet des Sonnensystems zurück. Für Sternschnuppenfreunde ist der März ein eher enttäuschender Monat: Es gibt kaum eine ausgeprägtere Sternschnuppenaktivität. Im März steht auch wieder die Zeitumstellung auf Sommerzeit an: In der Nacht vom 28. auf den 29. März wird die Uhr um 2 Uhr um eine Stunde vorgestellt. Der Sternenhimmel im März 2026. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. Der Sternhimmel im März 2026 - ergänzende Informationen

Findkarte - NGC 2903

Sternenhimmel - Sternkarten