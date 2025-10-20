Home : Nachrichten : Forschung : Artikel Druckansicht ]

DUNKLE ENERGIE

Beschleunigte Expansion des Universums auch ohne Dunkle Energie erklärbar?

Die Entdeckung, dass sich unser Universum sogar beschleunigt ausdehnt, bescherte der Kosmologie neben der ominösen Dunklen Materie einen weiteren, bislang unbekannten Bestandteil: die Dunkle Energie. Nun hat ein Forschungsteam die Allgemeine Relativitätstheorie erweitert und festgestellt, dass man die Expansion auch ohne Dunkle Energie erklären kann.



Das Hubble Ultra Deep Field. [ Das Hubble Ultra Deep Field. [ Großansicht Warum dehnt sich das Universum immer schneller aus? Dies ist eine der spannendsten, jedoch ungelösten Fragen der modernen Physik. Weil sie sich mit unserem gängigen physikalischen Weltbild nicht vollends beantworten lässt, nehmen Forschende die Existenz einer geheimnisvollen "Dunklen Energie" an. Ihr Ursprung ist allerdings bis heute unklar. Ein internationales Forschungsteam vom Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation (ZARM) der Universität Bremen und der Transsilvanischen Universität Brașov in Rumänien schlägt nun einen neuen Ansatz vor und kommt zu dem Ergebnis: Die Ausdehnung des Universums lässt sich – zumindest in Teilen – auch ohne Dunkle Energie erklären. In der Physik wird die Entwicklung des Universums bisher mit der Allgemeinen Relativitätstheorie und durch die sogenannten Friedmann-Gleichungen beschrieben. Um auf dieser Grundlage die beobachtete Expansion des Universums zu erklären, muss man allerdings per Hand einen zusätzlichen "Dunkle-Energie-Term" in die Gleichungen einfügen. Diese nicht zufriedenstellende Lösung ließ die ZARM-Forschenden und ihre Kolleginnen und Kollegen aus Rumänien einen anderen Weg gehen: Sie erweiterten die Allgemeine Relativitätstheorie (ART) durch das später entwickelte Modell der Finsler-Gravitation. Anders als der ursprüngliche Erklärungsansatz der ART erlaubt das Finslersche Modell eine exaktere Modellierung der Gravitationskraft von Gasen, da eine allgemeinere Raumzeitgeometrie als in ART zugrunde gelegt wird. Anzeige Als das Forschungsteam die Finslersche Erweiterung der Friedmann-Gleichungen berechnete, machten sie eine spannende Entdeckung: Die Finsler-Friedmann-Gleichungen sagen bereits im Vakuum eine beschleunigte Ausdehnung des Universums voraus – ohne dass zusätzliche Annahmen oder "Dunkle-Energie"-Terme eingeführt werden müssen. "Das ist ein spannender Hinweis darauf, dass wir die beschleunigte Expansion des Universums vielleicht auch ohne Dunkle Energie auf Basis einer verallgemeinerten Raumzeitgeometrie erklären können", freut sich Christian Pfeifer, ZARM-Physiker und Mitglied des Forschungsteams. "Mit der neuen Geometrie eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten, die Naturgesetze des Kosmos besser zu verstehen." Die Ergebnisse der Studie wurden in einem Fachartikel veröffentlicht, der in der Zeitschrift Journal of Cosmology and Astroparticle Physics erschienen ist. Beschleunigte Expansion des Universums auch ohne Dunkle Energie erklärbar?Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum.

Pfeifer, C. et al. (2025): From kinetic gases to an exponentially expanding universe — the Finsler-Friedmann equation, JCAP, 10, 50 (arXiv.org-Preprint)

Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation

