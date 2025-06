Home : Nachrichten : Forschung : Artikel Druckansicht ]



CDG-2

Dunkle Galaxie aus 99,9 Prozent Dunkler Materie



Im Perseus-Galaxienhaufen wurde nun eine ganz besondere Galaxie identifiziert: Die Candidate Dark Galaxy-2 ist extrem lichtschwach und dürfte zu fast 100 Prozent aus Dunkler Materie bestehen. Entdeckt wurde das System daher auch nicht durch das Licht seiner Sterne, sondern durch die mit der Galaxie verbundenen Kugelsternhaufen.





Die jetzt entdeckte Galaxie CDG-2 gehört zu den lichtschwächsten bekannten Galaxien.

Ein internationales Forschungsteam hat eine nahezu unsichtbare Galaxie im Perseus-Galaxienhaufen identifiziert. Die Galaxie, genannt Candidate Dark Galaxy-2 (CDG-2), wurde nicht durch ihr schwaches Sternenlicht entdeckt, sondern durch die Analyse einer ungewöhnlichen Ansammlung von Kugelsternhaufen – dichten, alten Sternenansammlungen, die typischerweise Galaxien umkreisen. Nachfolgende Untersuchungen in Beobachtungsdaten des Hubble-Weltraumteleskops und der Euclid-Mission bestätigten schließlich ein extrem schwaches Leuchten, das die Existenz dieser verborgenen Galaxie belegt.

"CDG-2 ist die erste Galaxie, die ausschließlich durch ihre Kugelsternhaufen identifiziert wurde, und sie gehört zu den lichtschwächsten bekannten Galaxien, die solche Haufen umgeben", sagt Francine Marleau vom Institut für Astro- und Teilchenphysik der Universität Innsbruck. Die Astrophysikerin hat die bisher unbekannte Galaxie in Aufnahmen des Euclid-Weltraumteleskops zum ersten Mal entdeckt. Schätzungen zufolge bestehen bis zu 99,99 % der Masse der Galaxie aus Dunkler Materie. Dunkle Materie macht etwa 85% der Materie im Universum aus. Zudem kommt mindestens 17 % des sichtbaren Lichts der Galaxie aus ihren Kugelsternhaufen – ein in dieser Höhe bisher noch nie beobachteter Anteil.

"Diese Entdeckung liefert klare Belege dafür, dass Galaxien innerhalb reiner Dunkle-Materie-Halos entstehen können, in denen sichtbare Sterne nur in dichten, alten Sternhaufen vorkommen", sagte David Li, Doktorand der Statistik an der Universität Toronto. "Unsere Arbeit eröffnet ein neues Fenster für das Verständnis der Galaxienentstehung und der Dunklen Materie." Die Studie würde zudem die Bedeutung interdisziplinärer Zusammenarbeit unterstreichen, in der Astrophysik und moderne statistische Methoden kombiniert werden, um diese schwer erfassbaren Dunklen Galaxien im Universum aufzuspüren.

Über ihre Entdeckung berichten Li und seine Kolleginnen und Kollegen in der Fachzeitschrift Astrophysical Jounal Letters.