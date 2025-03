Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]



BLUE GHOST

Zehn Experimente und eine Sonnenfinsternis auf dem Mond



Am Sonntagmorgen ist der Lander Blue Ghost des privaten New-Space-Unternehmens Firefly Aerospace im Mare Crisium im Nordosten der Mondvorderseite gelandet. In den kommenden zwei Wochen sollen nun zehn Experimente neue Daten über den Erdtrabanten liefern. Am 14. März wird Blue Ghost eine totale Sonnenfinsternis vom Mond aus verfolgen.





Der Schatten, den der Lander "Blue Ghost" des Unternehmens Firefly Aerospace im Mare Crisium nach Westen wirft.

Mit einer vollkommen automatisierten Bilderbuchlandung setzte die Mission Blue Ghost ("Blauer Geist") am 2. März 2025 um 9.34 Uhr MEZ im Nordosten der Mondvorderseite im Mare Crisium auf. Damit ist es der Firma Firefly Aerospace als erstem Privatunternehmen gelungen, eine robotische Sonde planmäßig und einwandfrei auf dem Mond zu landen. Die Blue Ghost Mission 1 hat im Rahmen der NASA-Initiative Commercial Lunar Payload Services (CLPS) zehn wissenschaftliche und technische Instrumente auf die Mondoberfläche gebracht. Sie werden in dem knapp zweiwöchigen Zeitraum der Beleuchtung der Mondvorderseite durch die Sonne und noch einige Stunden der anschließenden Mond-Nacht für wissenschaftliche Experimente eingesetzt. Daran beteiligt ist auch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) im Rahmen des Wärmefluss-Experiment LISTER der Texas Tech University.

"Der Mond ist als Begleiter der Erde in nur rund 400.000 Kilometer Entfernung ein für die Raumfahrt gut erreichbares Ziel", erklärt Prof. Heike Rauer, Direktorin des DLR-Instituts für Planetenforschung. "Gleichzeitig ist er aus Sicht der Planetenforschung bei den fünf Körpern des Sonnensystems mit fester Gesteinsoberfläche das komplette Gegenstück zu unserer nach viereinhalb Milliarden Jahren immer noch dynamischen Erde. Der 'kleine' Mond dagegen ist geologisch schon so gut wie inaktiv. Dort können wir aber noch vieles über die Entwicklungen im frühen Sonnensystem lernen."

Ihr Kollege vom Berliner DLR-Institut Dr. Matthias Grott ergänzt: "Wir haben heute mit dem CLPS-Programm die Möglichkeit, auf der Oberfläche des Monds Fragen zu beantworten, die nach den sechs Apollo-Missionen offengeblieben sind. Mit dem ersten Experiment zum Wärmefluss aus dem Inneren des Monds seit 1972, das von der Texas Tech University in Zusammenarbeit mit der Firma Honeybee Robotics und dem DLR, basierend auf unseren Erfahrungen aus dem HP3-Experiment für die NASA-InSight-Mission, entwickelt wurde, hoffen wir, viel Neues zur thermalen Entwicklung des Monds zu erfahren."

Nach dem Start am 15. Januar war Blue Ghost etwa 45 Tage auf der Reise zum Mond unterwegs. Ein vergleichsweise langer, aber geplanter Zeitraum, der dazu diente, die Funktionsfähigkeit der einzelnen Untersysteme zu überprüfen und schon auf dem Weg zum Mond mit dem teilweisen Einsatz der wissenschaftlichen Nutzlast zu beginnen. Die Mission hat eine starke Forschungskomponente, deren Ergebnisse auch den Weg für die Rückkehr von Menschen zum Mond in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts im Zuge des Artemis-Programms der NASA ebnen soll.

Das Experiment LISTER (Lunar Instrumentation for Sub-surface Thermal Exploration with Rapidity oder "Mond-Instrument für die schnelle Erforschung des thermalen Untergrunds"), an dem das DLR-Institut für Planetenforschung beteiligt ist, misst den Wärmefluss aus den Tiefen des Mondinneren. Mit LISTER wird auf dem Mond ein Experiment durchgeführt, das dem vom DLR-Institut für Planetenforschung für die NASA-InSight-Marsmission entwickelten Heat Flow and Physical Properties Package (HP3) ähnelt. Die Tiefensonde mit einem zwei Millimeter dünnen Nadelsonsor an der Spitze soll bis zu drei Meter tief in den Mond eindringen und in Schritten von jeweils 50 Zentimeter Messdaten zur Temperatur und der Wärmeleitfähigkeit des Bodens aufzeichnen. Aus diesen Daten können Rückschlüsse auf die Zusammensetzung des Monds sowie seinen Ursprung und seine Entwicklung gezogen werden.

Am 14. März wird Fireflys Blue Ghost voraussichtlich hochauflösende Bilder einer totalen Sonnenfinsternis aufnehmen. Die Erde schiebt sich dann über dem Mondhorizont vor die Sonne und verdeckt diese. Auf der Erde wird dieses astronomische Ereignis bei Vollmond in Teilen eine totale Mondfinsternis sein. Blue Ghost wird dann zwei Tage später, am 16. März 2025, den Sonnenuntergang auf dem Mond aufnehmen und Daten darüber liefern, wie der Mondstaub im Gegenlicht der untergehenden Sonne schwebt und das Leuchten des Mondhorizonts erzeugt, das erstmals bei der Mission Apollo 17 im Dezember 1972 von Kommandant Eugene A. Cernan beschrieben wurde.

Die Eigenschaften des zementpulverfeinen, zum Teil auch elektrostatisch aufgeladenen Mondstaubs, der wissenschaftlich als Regolith bezeichnet wird, sind noch nicht vollständig verstanden. Regolith ist so fein, dass er zu einem gewissen Grad auch eine Gefahr für technisches Gerät und Menschen in Astronautenanzügen auf dem Mond darstellt. Er dringt gewissermaßen "überall" durch Dichtungen. Blue Ghost wird zur Analyse auch Proben von Regolith nehmen und vor Ort untersuchen. Nach Sonnenuntergang im Mare Crisium wird Blue Ghost noch einige Stunden lang in der Mondnacht arbeiten können, ehe im Dunkel der atmosphärenfreien Mondoberfläche bei Temperaturen von minus 160 Grad Celsius die Instrumente versagen werden und die Mission beendet sein wird.

Schon in dieser Woche, am 6. März 2025, wird die nächste Landung einer privaten robotischen Mondsonde erwartet, die Mission IM-2 der wie Firefly in Texas angesiedelten Firma Intuitive Machines. Auch daran ist das DLR-Institut für Planetenforschung – gemeinsam mit dem Institut für Geowissenschaften der Freien Universität Berlin – beteiligt, dort mit einem in Berlin entwickelten und unter Beteiligung der Industrie und anderer Forschungseinrichtungen entwickelten Radiometers zur kontaktlosen Messung der Wärmestrahlung der Mondoberfläche, dem Lunaren Radiometer LRAD.