MAPHEUS 15

600. Start einer Höhenforschungsrakete von Nordschweden aus



Höhenforschungsraketen bieten eine vergleichsweise günstige Möglichkeit für Experimente in Schwerelosigkeit. Von Esrange im Norden Schwedens aus wurde nun mit der Mission MAPHEUS 15 die 600. Höhenforschungsrakete erfolgreich gestartet. An Bord waren 21 wissenschaftliche Experimente, denen diesmal eine Minute länger Schwerelosigkeit zur Verfügung stand als sonst.

Am 11. November 2024, um 8:38 Uhr deutscher Zeit, erhob sich zum 600. Mal eine Höhenforschungsrakete über die eisige Landschaft schwedisch Lapplands. An Bord der Mission MAPHEUS 15 waren 21 wissenschaftliche Experimente des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) und seiner internationalen Partner. Auf ihrem Flug jenseits des Polarkreises, stieg MAPHEUS 15 auf eine in diesem Projekt bislang unerreichte Höhe von 309 Kilometern. Dadurch stand für die Experimente mehr Zeit in der Schwerelosigkeit zur Verfügung: sieben statt bislang nur sechs Minuten.

Was für den Laien nach nicht viel klingt, macht für die Wissenschaft einen großen Unterschied, da die erdgebundene Forschung bei Experimenten im Fallturm oder Parabelflug mit nur wenigen Sekunden Mikrogravität auskommen muss. Die größere Flughöhe wurde durch die neue Motor-Konfiguration der Rakete möglich. Diese besteht aus der Kombination der altgedienten "Improved Malemute", einer umgewidmeten militärischen Oberstufe, mit dem neuen RED-KITE-Motor als Booster. RED KITE ist eine gemeinsame Entwicklung der Bayern Chemie und des DLR.

Eine weitere Neuerung der aktuellen MAPHEUS-Mission ist die Anzahl an Experimenten. "Wir haben zum einen viele kleinere Experimente dabei, die in einem von den CubeSats bekannten Formfaktor aufgebaut sind und zehn Zentimeter im Kubus messen. Dazu haben wir eigens zwei Raketensegmente namens MOSAIC aufgebaut, die diese Kleinexperimente beherbergen können. Dadurch sinken die Entwicklungszeiten und -kosten für das einzelne Experiment, und es steigt die Zahl der an Bord mitfliegenden Experimente", sagt Prof. Thomas Voigtmann, MAPHEUS-Projektleiter am DLR-Institut für Materialphysik im Weltraum. "Weitere Highlights sind neue gemeinsame Arbeiten mit Partnern aus Australien, sowohl mit der Universität Adelaide als auch der La Trobe Universität in Melbourne sowie mit der Firma enable Aerospace, die eigene Experiment-Hardware entwickelt hat. In Zusammenarbeit mit Samsung, adesso und LambSpace - einem NewSpace-Unternehmen aus NRW - fliegen wir eine Smart-Watch, die für den Einsatz in Lebenserhaltungssystemen und kryptographisch sicherer Erfassung von Gesundheitsdaten weltraum-flugerprobt werden soll."

Neben den Experimenten des DLR-Instituts für Materialphysik im Weltraum und den externen internationalen Partnern sind noch die DLR-Institute für Werkstoff-Forschung, Luft- und Raumfahrtmedizin und Solar-Terrestrische Physik sowie die Einrichtung Raumflugbetrieb und Astronautentraining an der Testkampagne beteiligt.