VLT

Mindestens ein Planet um Barnards Pfeilstern



Barnards Pfeilstern zählt zu den nächstgelegenen Sternen und steht deswegen natürlich unter besonderer Beobachtung. Schon 2018 hatte man Hinweise auf eine Supererde in dem System gefunden, die sich allerdings nicht bestätigten. Beobachtungen über mehrere Jahre mit dem Very Large Telescope deuten nun jedoch auf die Existenz von mindestens einem Stern in dem System hin.





So wie in dieser künstlerischen Darstellung könnte der jetzt entdeckte Planet Barnard b um Barnards Pfeilstern aussehen. [ So wie in dieser künstlerischen Darstellung könnte der jetzt entdeckte Planet Barnard b um Barnards Pfeilstern aussehen. [ Großansicht

Barnards Pfeilstern ist mit einer Entfernung von nur sechs Lichtjahren das zweitnächste Sternsystem. Näher liegen nur noch die drei Sterne von Alpha Centauri. Das macht Barnards Pfeilstern zum nächstgelegenen bekannten Einzelstern und damit zu einem Hauptziel bei der Suche nach erdähnlichen Exoplaneten. Im Jahr 2018 dachte man schon, ein Supererde in dem System nachgewiesen zu haben, was allerdings in der Folgezeit nicht bestätigt werden konnte.

Nun aber berichtet ein Forschungsteam von der Entdeckung eines neuen extrasolaren Planeten um Barnards Pfeilstern. Der Fund basiert auf der Analyse von Beobachtungen, die in den letzten fünf Jahren mit dem Very Large Telescope der europäischen Südsternwarte ESO auf dem Paranal in Chile durchgeführt wurden. "Auch wenn es lange gedauert hat, waren wir immer zuversichtlich, dass wir etwas finden würden", meint Jonay González Hernández, Forscher am Instituto de Astrofísica de Canarias in Spanien. Das Team suchte gezielt nach Signalen von möglichen Exoplaneten in der sogenannten habitablen Zone um Barnards Pfeilstern, also in einem Bereich, in dem theoretisch flüssiges Wasser auf der Planetenoberfläche existieren kann. Da es sich bei Barnards Pfeilstern um einen Roten Zwerg handelt, der deutlich leuchtschwächer ist als unsere Sonne, liegt diese Region in sehr viel geringerer Entfernung vom Stern als im Sonnensystem. Daher lassen sich hier auch massearme Gesteinsplaneten einfacher nachweisen als beispielsweise um sonnenähnliche Sterne.

Barnard b, so der Name des neu entdeckten Exoplaneten, ist seinem Zentralstern zwanzig Mal näher als der Merkur der Sonne. Er umkreist Barnards Pfeilstern in 3,15 Erdtagen und dürfte eine Oberflächentemperatur von etwa 125 °C aufweisen. "Barnard b ist einer der masseärmsten bekannten Exoplaneten und einer der wenigen bekannten Exoplaneten mit einer Masse kleiner als die der Erde", so González Hernández. "Aber der Planet ist zu nah an seiner Sonne, um sich noch in der habitablen Zone zu befinden. Auch wenn Barnards Pfeilstern etwa 2500 Grad kühler ist als unsere Sonne, ist es auf dem Planeten zu heiß für flüssiges Wasser auf der Oberfläche."



Für ihre Beobachtungen nutzte das Team den Spektrografen ESPRESSO. Umlaufende Planeten verursachen nämlich bei ihrem Zentralstern eine leichte Taumelbewegung, die sich im Spektrum des Sterns verrät - wenn es denn präzise genug ist. Mithilfe dieser sogenannten Radialgeschwindigkeitsmethode wurde bereits unzählige extrasolare Planeten aufgespürt. Die Auswertung der ESPRESSO-Daten wurde durch Beobachtungen anderer Instrumente, wie HARPS am La-Silla-Observatorium der ESO, HARPS-N auf La Palma und CARMENES auf dem Calar Alto, bestätigt. Die Hinweise auf eine Supererde um Barnards Pfeilstern, über die 2018 erstmals berichtet wurde, konnten die neuen Daten hingegen nicht bestätigen.

Allerdings fand das Team Indizien für drei weitere Exoplaneten um Barnards Pfeilstern. Um deren Existenz zu verifizieren, sind jedoch weitere Beobachtungen mit ESPRESSO erforderlich. "Wir müssen diesen Stern nun weiter beobachten, um die Signale der anderen Kandidaten zu bestätigen", sagt Alejandro Suárez Mascareño vom Instituto de Astrofísica de Canarias. "Aber die Entdeckung dieses Planeten, zusammen mit anderen früheren Entdeckungen wie Proxima b und d, zeigt, dass unsere nähere kosmische Umgebung voll von massearmen Planeten ist."

Über ihre Entdeckung berichtet das Team in einem Fachartikel, der in der Zeitschrift Astronomy & Astrophysics erschienen ist.