REXUS/BEXUS

DLR sucht wieder Studierenden-Experimente für Raketen und Ballons

Im Rahmen des Programms REXUS/BEXUS erhalten Studierende europäischer Universitäten die seltene Möglichkeit, schon während ihres Studiums ein komplettes Raumfahrtprojekt durchzuführen und so einen Einblick in alle Aspekte einer Mission zu erhalten. Jetzt hat die Bewerbungsphase für die 16. Runde des Programms begonnen.



Die Forschungsrakete REXUS 25 startet vom Raumfahrtzentrum Esrange bei Kiruna in Nordschweden. [ Die Forschungsrakete REXUS 25 startet vom Raumfahrtzentrum Esrange bei Kiruna in Nordschweden. [ Großansicht Die Bewerbungsphase des Forschungsprogramms für Studierende hat wieder begonnen. Ab sofort und bis zum 14. Oktober 2024 können Studierendenteams deutscher Universitäten und Hochschulen ihre Vorschläge für ein eigenes Experiment für die Forschung auf Höhenforschungsraketen oder Stratosphärenballons bei der Deutschen Raumfahrtagentur im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) einreichen. Die Themengebiete können breit gefächert sein. Typische Experimente decken Themen aus der Luft- und Raumfahrttechnologie, Exploration und naturwissenschaftlichen Bereichen wie Klimaforschung, Physik oder Biologie ab. Bis zu 20 Experimente finden auf den zwei BEXUS-Ballons und den beiden REXUS-Raketen Platz, die im Herbst 2025 beziehungsweise im Frühjahr 2026 vom Raumfahrtzentrum Esrange bei Kiruna in Nordschweden starten werden. Während der Projektzeit durchlaufen die Studierenden den gesamten Zyklus eines echten Raumfahrtprojekts. Voraussetzung dafür ist, eins der Teilnehmertickets zu ergattern. Nach einer Vorauswahl werden die Teams zur Deutschen Raumfahrtagentur im DLR in Bonn eingeladen, um ihr Experiment vorzustellen. Anschließend erhalten die endgültig ausgewählten Projektteams eine Einladung zur Teilnahme am Programm und ein "Flugticket" für einen Experimentplatz auf einem Stratosphärenballon oder einer Forschungsrakete. Bevor es richtig los geht, werden alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einer Trainingswoche eingeladen, bei der die Experimentkonzepte von Raumfahrtfachleuten geprüft und diskutiert werden. Die Studierenden können dort mit den jeweiligen Expertinnen und Experten diskutieren und lernen die Raketen- und Ballonsysteme genauer kennen. Anzeige "Das Studierendenprogram REXUS/BEXUS bietet die einzigartige Gelegenheit, ein eigenes Raumfahrtprojekt durchzuführen. Dazu gehört neben der Idee, der Planung und dem Bau auch die Qualifizierung, Tests, der Flug und die anschließende Auswertung der Daten", erklärt Dr. Michael Becker, Programmleiter in der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR. "Alle Teams werden dabei von Raumfahrtexpertinnen und -experten der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR, der Schwedischen Raumfahrtagentur (SNSA), der Mobilen Raketenbasis des DLR (MORABA), des Zentrums für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation (ZARM), der Europäischen Weltraumorganisation ESA und des schwedischen Raumfahrtunternehmens SSC betreut." Rund sieben Minuten dauert der Flug einer einstufigen REXUS-Rakete. Dabei trägt sie die Experimente in eine Höhe von bis zu 90 Kilometern. Bei Bedarf können Experimente für einen Zeitraum von zwei Minuten in annähernder Schwerelosigkeit durchgeführt oder Objekte mit Messinstrumenten ausgeworfen werden. Experimente außerhalb der Rakete sind ebenfalls möglich. Die BEXUS-Ballons steigen während ihres zwei bis fünfstündigen Flugs auf eine Höhe von 20 bis 35 Kilometer. Die Experimente werden dabei an einer Gondel befestigt und senden Daten aus der Stratosphäre. Bei allen Raketen- und Ballonflügen können die Experiment- und Messdaten über Telemetriesysteme an die Bodenstation übertragen werden, sodass die Teams schon während des Flugs erste Ergebnisse erhalten. REXUS/BEXUS (Raketen- und Ballon-Experimente für Universitäts-Studenten) ist ein Programm der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR und der Schwedischen Raumfahrtagentur SNSA. Die SNSA hat ihren Anteil zusätzlich für Studierende der übrigen ESA-Mitgliedsstaaten geöffnet. Teams deutscher Hochschulen können entsprechend jeweils die Hälfte der Raketen- und Ballon-Nutzlasten stellen. Die für die Bewerbung deutscher Studierendenteams notwendigen technischen und organisatorischen Informationen sowie die Formulare für Anmeldung und Experimentvorschlag sind auf der REXUS/BEXUS-Webseite der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR und auf der REXUS/BEXUS-Projekt-Webseite (englisch) zu finden. Studierende der übrigen ESA-Mitgliedsstaaten erhalten die Information zur Bewerbung direkt bei der ESA. Auf deutscher Seite erfolgt die Projektleitung mit der Betreuung der Experimente für das REXUS/BEXUS-Programm durch das Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation (ZARM) in Bremen. Die Ballon- und Raketenflüge führt EuroLaunch durch, ein Joint Venture der Mobilen Raketenbasis des DLR (MORABA), die auch die Raketensysteme bereitstellt, und des Esrange Space Center des schwedischen Raumfahrtunternehmens SSC, das die Stratosphärenballons stellt und über die Startinfrastruktur verfügt. Die programmatische Leitung erfolgt durch die Deutsche Raumfahrtagentur im DLR in Bonn. DLR sucht wieder Studierenden-Experimente zum Mitfliegen. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. Rexus: FerrAS erforscht Flüssigkeitstransport in Schwerelosigkeit - 12. März 2024

