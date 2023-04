Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]

ARISE

Konsortium gewinnt Wettbewerb und Chance auf Mondmission

Ein Team um Forschende des FZI Forschungszentrums Informatik aus Baden-Württemberg hat die ESA-ESRIC Space Resources Challenge gewonnen. Der Preis: 500.000 Euro für die Forschung – und die Aussicht auf eine echte Mission zum Mond. Aufgabe war es, mittels mobiler Roboter eine nachgebaute Mondlandschaft zu erkunden.



Der Roboter Husky beim Entnehmen einer Bodenprobe in der nachgebauten Mondlandschaft. [ Der Roboter Husky beim Entnehmen einer Bodenprobe in der nachgebauten Mondlandschaft. [ Großansicht Die Europäische Weltraumorganisation ESA und das Europäische Innovationszentrum für Weltraumressourcen ESRIC haben die Gewinner ihres jüngsten internationalen Robotikwettbewerbs, der ESA-ESRIC Space Resources Challenge, bekannt gegeben. Ziel des Wettbewerbs war es, innovative Ansätze und Lösungen für die Suche und Gewinnung von Ressourcen auf dem Mond zu finden. Gewinner des Wettbewerbs ist das vom FZI Forschungszentrum Informatik aus Baden-Württemberg angeführte Konsortium ARISE – ein Zusammenschluss von Robotik-, Geologie und Weltraum-Expertinnen und Experten des FZI aus Karlsruhe, der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, Universität Zürich, Universität Basel sowie der Universität Bern. Als Sieger erhält das Konsortium 500.000 € für die weitere Forschung und die Aussicht, Teil einer echten ESA-ESRIC-Mond-Mission zu werden. Die Siegerbekanntgabe fand am 19.04.2023 in Luxemburg im Rahmen der Space Resources Week statt. "Wir sind unglaublich stolz auf unsere talentierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. All die Zeit und Mühe, die sie in diese Herausforderung gesteckt haben, wird nun mit diesem tollen Preis belohnt", zeigt sich FZI-Vorstand Jan Wiesenberger erfreut. Anzeige Die ESA-ESRIC Space Resources Challenge ist ein Wettbewerb, bei dem innovative Lösungen für die Erkundung von Ressourcen auf der Mondoberfläche gesucht werden. Der mehrstufige Wettbewerb beinhaltete verschiedene, zum Teil unbekannte Herausforderungen, die mittels mobiler Roboter aus der Ferne, wie später auch auf dem Mond, gelöst werden müssen. Besonders herausfordernd war die zeitverzögerte und teilweise instabile Kommunikationsverbindung zwischen "Mission Control" und den Robotern: eine simulierte Einschränkung, wie sie auch bei der Überbrückung der knapp 384.000 Kilometer zwischen Erde und Mond bestehen würde. Ansonsten gab es keinen Sichtkontakt oder Zugriff auf die Robotersysteme. Die Teams hatten die Aufgabe, eine zuvor unbekannte Mondlandschaft autonom zu erkunden, zu kartographieren und in ihr mit mobilen Robotern zu navigieren. Die Roboter sollten dabei potentielle Ressourcen lokalisieren und genauer untersuchen. Zu Beginn traten zwölf Teams bei der ersten Phase des Wettbewerbs im Rahmen eines Feldtests in einer mondähnlichen Umgebung in den Niederlanden gegeneinander an. Anhand der dort gezeigten Fähigkeiten wurden fünf Teams ausgewählt, um im Finale erneut anzutreten: das FZI Forschungszentrum Informatik, die ETH Zürich mit der Universität Zürich, Lukasiewicz - PIAP, Mission Control Space Services und die Space Application Services, ein Forschungsverbund der Université Du Luxembourg, Dynamic Imaging Analytics, dem La Palma Research Centre, der Université de Lorraine sowie der Open University. Im Finale stellte sich das FZI den Herausforderungen mit einem Team aus drei mobilen Robotern: den beiden Laufrobotern Spot und ANYmal sowie dem vierrädrigen Roboter Husky mit instrumentiertem Roboterarm. Das Alleinstellungsmerkmal war die vom FZI entwickelte Software, die es dem Dreiergespann ermöglichte, die Aufgaben größtenteils autonom und kooperativ im Team durchzuführen. Die drei Roboter haben sich dabei selbst die Aufgaben je nach Fähigkeiten geschickt aufgeteilt. Die zwei Laufroboter haben schnell das gesamte Gelände exploriert und interessante Ziele für die detaillierte Ressourcen-Analyse für Husky erstellt. Husky konnte dann mittels mitgeführter Geräte Röntgenfluoreszenzanalysen sowie detaillierte Nahaufnahmen durchführen. "Mein persönliches Highlight war, dass ich mir während unseres Wettbewerbsdurchlaufs viel Zeit für Fragen der Jury nehmen konnte, weil unsere Roboter wie geplant keine Eingaben von uns brauchten, sondern autonom agieren konnten", so Tristan Schnell, Projektleiter des FZI Teams. In einem letzten Schritt in Richtung Weltraum mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach dem Feldtest ein Proposal zur weiteren Steigerung der Weltraumtauglichkeit bei der ESA einreichen. Auf Basis des Feldtests und des Proposals wurde das vom FZI angeführte Konsortium als Sieger gekürt. "Ich freue mich, dass wir zusammen mit den Robotik-Kolleginnen und -Kollegen von der ETH Zürich sowie den weiteren schweizerischen Partnern ein spannendes Konzept entwickeln konnten, bei dem ein Team aus autonomen Laufrobotern die zentrale Rolle spielt. Noch mehr freue ich mich, dass wir jetzt die Chance bekommen, gemeinsam daran zu arbeiten, diese Technologien ein Stück näher zum Mond zu bringen!", so der Abteilungsleiter Dr.-Ing. Arne Rönnau. ARISE-Konsortium gewinnt Wettbewerb und Chance auf Mondmission. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. ESA-ESRIC Space Resources Challenge

