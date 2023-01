Home : Nachrichten : Sonnensystem : Artikel Druckansicht ]



Planeten kartieren mithilfe künstlicher Intelligenz



Die Kartierung der Oberflächen von anderen Planeten und Monden ist eine anspruchsvolle Aufgabe: Es müssen nämlich nicht nur Fotos der jeweiligen Himmelskörper angefertigt, sondern diese auch systematisch ausgewertet werden, um aus den Aufnahmen verwendbares Kartenmaterial zu erhalten. Nun wurde ein Programm entwickelt, das bei dieser Aufgabe helfen könnte.





Beispielhafte Schritte von der ersten großräumigen Erfassung bis zur halbfertigen geomorphologischen Karte einer Grube in der Nähe von Pavonis Mons auf dem Mars. [ Beispielhafte Schritte von der ersten großräumigen Erfassung bis zur halbfertigen geomorphologischen Karte einer Grube in der Nähe von Pavonis Mons auf dem Mars. [ Großansicht

Kann das Kartieren von planetaren Landformen automatisiert werden? Mithilfe von Künstlicher Intelligenz und Deep Learning haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Constructor University in Bremen, der Universität Padua und der Universität Bologna einen neuartigen Open-Source-Ansatz für die automatische Kartierung von planetaren Landformen entwickelt. Mit "DeepLandforms" wurde Ende Dezember die Vorabversion des Programms veröffentlicht.

Geologische Karten von Planetenoberflächen wie etwa vom Mars zu erstellen, ist ein komplexer Prozess. Von der Datenerfassung über die Datenauswertung bis hin zur Veröffentlichung in unterschiedlichen Formaten – die Erstellung von Karten basiert auf einem zeitaufwändigen, mehrstufigen Verfahren. Wissenschaftliche Literatur sowie zahlreiche Anwendungen belegen, dass Techniken des Deep Learning, welche künstliche neuronale Netze zur Analyse von Datensätzen nutzen, den Herstellungsprozess deutlich verbessern können.

Bis jetzt stand jedoch kein gebrauchsfertiger und hochgradig anpassbarer Open-Source-Werkzeugkasten für die Kartierung von Planeten zur Verfügung. "Uns ging es darum, sofort einsatzbereite, einfach nutzbare und konfigurierbare Werkzeuge zu entwickeln", sagt Giacomo Nodjoumi. Der Doktorand in der Arbeitsgruppe von Dr. Angelo Rossi, Professor für Erd- und Planetenforschung an der Constructor University, hat "DeepLandforms" maßgeblich entwickelt. Das Programm steht als Open Source zur Optimierung zur Verfügung und zeigt eine effektive, einfache und kostengünstige Methode für die Kartierung von Planeten im All.

Welche Ergebnisse mithilfe der Software für die planetare Kartierung zu erzielen sind, haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler exemplarisch an einer bestimmten Landform auf dem Mars gezeigt, die Lavaröhren auf der Erde ähneln. Geologische Karten sind ein wichtiges Hilfsmittel bei der Erforschung von Planeten, denn sie dienen auch als Grundlage für mögliche Erkundungen durch Roboter oder Menschen.

Die Programm wurde jetzt in der Fachzeitschrift Earth and Space Science vorgestellt.