DER STERNHIMMEL IM MÄRZ 2022

Frühlingsbeginn und Planeten für Frühaufsteher

Wer im März Planeten mit bloßem Auge beobachten möchte, muss früh aufstehen: Nur am Morgenhimmel sind nämlich derzeit die helle Venus und der Mars zu sehen, zum Monatsende kommt noch Saturn dazu. Am Abend bietet der Frühlingshimmel so manche Kostbarkeit. Offiziell ist der Winter am 20. März zu Ende.



Kurz vor Sonnenaufgang sind am 27. März 2022 im Südosten Venus (heller Punkt), Saturn (links darunter) und Mars (rechts unterhalb von Venus) zu sehen. In etwas Abstand, direkt über dem Horizont, die Sichel des Mondes. [ Kurz vor Sonnenaufgang sind am 27. März 2022 im Südosten Venus (heller Punkt), Saturn (links darunter) und Mars (rechts unterhalb von Venus) zu sehen. In etwas Abstand, direkt über dem Horizont, die Sichel des Mondes. [ Großansicht Noch ist der Winter nicht vorüber, auch wenn das Wetter in den letzten Tagen vielerorts schon an den Frühling erinnerte. Der kalendarische Frühling beginnt nämlich erst am 20. März um 16.33 Uhr MEZ. Die Meteorologen allerdings zählen den gesamten März schon zum Frühling, weil dies das Führen ihrer Statistiken vereinfacht. In den Medien ist daher auch vom 1. März als "meteorologischem Frühlingsanfang" die Rede. Sonst verwendet diesen Begriff aber eigentlich niemand und eine wirkliche Bedeutung hat er auch nicht. Das ist beim kalendarischen bzw. dem astronomischen Frühlingsanfang anders: An diesem Datum wechselt die Sonne auf die Nordhalbkugel des Firmaments, es ist Tag- und Nachtgleiche. Ab dem 20. März werden die Tage also wieder länger sein als die Nächte. Auf der Nordhalbkugel beginnt der Frühling, auf der Südhalbkugel der Herbst. Das christliche Osterfest fällt traditionell auf den Sonntag, der auf den ersten Vollmond im Frühling folgt. Der erste Vollmond nach Frühlingsbeginn ist - nachdem der Vollmond im März schon am 18. März zu beobachten ist - erst am 16. April, Ostersonntag damit am 17. April. Doch wenden wir uns dem nächtlichen Himmel zu, wo sich im März verstärkt die ersten Frühlingsboten bemerkbar machen, wie etwa das Sternbild Löwe. Es ist Mitte des Monats abends im Südosten zu sehen und bietet Amateurastronomen mit der Balken-Spiralgalaxie NGC 2903 ein beliebtes Beobachtungsobjekt [Findkarte]. Dank ihrer relativen Helligkeit ist die rund 25 Millionen Lichtjahre entfernte Galaxie schon mit kleinen Teleskopen zu beobachten. Die detaillierte Spiralstruktur offenbart sich allerdings erst mit Profi-Teleskopen oder bei langen Belichtungszeiten. NGC 2903 hat einen Durchmesser von 80.000 Lichtjahren und ist damit etwas kleiner als unsere Milchstraße. Anzeige Analog zum Wintersechseck, das aus besonders auffälligen Sternen am winterlichen Himmel gebildet wird, gibt es auch ein Frühlingsdreieck [Findkarte], das jetzt abends im Osten zu sehen ist. Es besteht aus den Sternen Regulus im Löwen, Spica in der Jungfrau und Arktur im Bootes. Hoch am Himmel steht derzeit der Große Wagen, die wahrscheinlich bekannteste Konstellation am Nordhimmel. Dabei handelt es sich eigentlich gar nicht um ein richtiges Sternbild, sondern nur um ein Unter-Sternbild, ein sogenannten Asterismus: Der Große Wagen bildet sich aus den sieben hellsten Sternen des Sternbilds Große Bärin. Wer Planeten beobachten möchte, wird im März nur am Morgen fündig: Hier strahlt etwa die Venus als heller Morgenstern und wandert aus dem Schützen in das Sternbild Steinbock. Auch der Mars hält sich am Morgenhimmel auf und wandert vom Schützen in den Steinbock. Von den beiden Riesenplaneten unseres Sonnensystems kehrt nur der Saturn gegen Monatsende an den Morgenhimmel zurück, Jupiter bleibt im März unbeobachtbar. Für Sternschnuppenfreunde ist der März ein eher enttäuschender Monat: Es gibt kaum eine ausgeprägtere Sternschnuppenaktivität. Im März steht auch wieder die Zeitumstellung auf Sommerzeit an: In der Nacht vom 26. auf den 27. März wird die Uhr um 2 Uhr um eine Stunde vorgestellt. Der Sternenhimmel im März 2022. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. Der Sternenhimmel im März 2022 - ergänzende Informationen

