SOFIA

Magnetische Gasströme und die Sternentstehung

Mithilfe des HAWC+-Polarimetrie-Empfängers an Bord des Flugzeugobservatoriums SOFIA haben Astronominnen und Astronomen die Filamentstruktur des dichten Gases in der Umgebung eines jungen Sternhaufens untersucht. Dabei stellten sie unter anderem fest, dass die Ausrichtung der inneren Struktur dieser Wolken eng mit der Ausrichtung der Magnetfelder zusammenhängt.



Kompositbild des Serpens-Süd-Sternentstehungsgebiets. Ergebnisse von Magnetfeldbeobachtungen mit SOFIA sind als Stromlinien einem Infrarotbild der Region des Weltraumteleskops Spitzer überlagert. [ Kompositbild des Serpens-Süd-Sternentstehungsgebiets. Ergebnisse von Magnetfeldbeobachtungen mit SOFIA sind als Stromlinien einem Infrarotbild der Region des Weltraumteleskops Spitzer überlagert. [ Großansicht Das interstellare Medium ist zusammengesetzt aus einem recht geringen Anteil von Gas und Staub, der einen gewaltigen Leerraum zwischen den Sternen erfüllt. Dieses ziemlich diffuse Material erstreckt sich über die gesamte Milchstraße und stellt damit ein erhebliches Massereservoir in Galaxien dar. Ein wichtiger Bestandteil des interstellaren Gases sind kalte und dichte Molekülwolken, deren überwiegender Massenanteil aus molekularem Wasserstoff besteht. Ein wichtiges Forschungsergebnis des letzten Jahrzehnts ist, dass jede dieser Molekülwolken von einem ausgedehnten Netzwerk von Filamenten durchdrungen wird. Daraus ist nun ein Bild entstanden, dass sich Sterne wie unsere Sonne vorzugsweise in dichten Sternhaufen an den Schnittpunkten solcher Filamente bilden. Für die aktuelle Studie untersuchten die Forscherinnen und Forscher ein Netzwerk von Filamenten aus dichtem Gas um den Serpens-Süd-Sternhaufen mit HAWC+, einem Empfänger für polarisierte Infrarotstrahlung an Bord des Flugzeugobservatoriums SOFIA, um den Einfluss von Magnetfeldern bei der Entstehung von neuen Sternen zu verstehen. In einer Entfernung von ca. 1400 Lichtjahren ist der Serpens-Süd-Sternhaufen der jüngste bekannte Sternhaufen in der näheren Umgebung der Sonne, positioniert im Zentrum eines Netzwerks aus dichten Filamenten. Die Beobachtungen zeigen, dass Gasfilamente geringer Dichte parallel zur Orientierung des Magnetfelds angeordnet sind, während die Ausrichtung bei höheren Gasdichten senkrecht dazu liegt. Die hohe Winkelauflösung von HAWC+ zeigte nun eine weitere vorher nicht bekannte Wendung der Geschichte. "In einigen der Filamente mit hoher Dichte passt sich das Magnetfeld dem Materiefluss an und zeigt eine Ausrichtung in Übereinstimmung mit jener der Filamente", erläutert Thushara Pillai von der Universität Boston und dem Max-Planck-Institut für Radioastronomie (MPIfR) in Bonn. "Damit dominiert die Schwerkraft in den undurchsichtigen Teilen mancher der Filamente im Serpens-Süd-Sternhaufen und der daraus resultierende schwach magnetisierte Gasfluss unterstützt in einer Art Förderband das Wachstum von jungen Sternhaufen", fügt sie hinzu. Anzeige Theoretische Simulationen und Beobachtungen lassen darauf schließen, dass die filamentartige Struktur von Molekülwolken eine größere Rolle dabei spielt, wie Materie aus ausgedehnteren Bereichen des interstellaren Mediums in junge Sternhaufen transportiert wird, deren Wachstum mit diesem Gas gefüttert wird. Die Entstehungs- und Entwicklungsprozesse von Sternen werden von einem komplexen Zusammenspiel mehrerer fundamentaler Kräfte gesteuert, insbesondere von Turbulenz, Gravitation und Magnetfeldern. Um eine genaue Beschreibung dafür zu erhalten, wie dichte Haufen von jungen Sternen entstehen, muss die Astronomie den relativen Einfluss von allen drei genannten Kräften bestimmen. Sowohl die turbulenten Gasbewegungen als auch der Massenanteil der Filamente (und damit der Einfluss der Gravitation) lassen sich relativ einfach abschätzen. Aber die Stärke des interstellaren Magnetfelds ist sehr gering; es ist rund 10.000mal schwächer als jenes der Erde. Das macht die Bestimmung der Magnetfeldstärke in den Filamenten zu einer herausfordernden Aufgabe. "Die Ausrichtungen des Magnetfelds in unserer neuen Polarisationskarte von Serpens-Süd stimmen sehr gut mit der Richtung des Gasflusses entlang des schmalen südlichen Filaments überein. Die Ergebnisse der Beobachtungen unterstützen die Annahme, dass die filamentartigen Materieflüsse dazu beitragen, einen jungen Sternhaufen zu bilden", ergänzt Phil Myers vom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. Ein kleiner Anteil der Gesamtmasse eine Molekülwolke besteht aus Staubkörnern geringer Ausdehnung, die mit dem interstellaren Gas vermischt sind. Diese interstellaren Staubkörner richten sich senkrecht zur Richtung eines Magnetfelds aus. Aus diesem Grund ist die Strahlung, die von diesen Staubkörnern ausgeht, polarisiert und man kann daraus die Ausrichtung des Magnetfelds in Molekülwolken bestimmen. Auf der Grundlage von Beobachtungen der Raumfahrtmission Planck wurde erst vor kurzem eine hochempfindliche Himmelskarte der polarisierten Strahlung von interstellarem Staub bei Wellenlängen unterhalb von 1 mm veröffentlicht. Sie ermöglicht den ersten großskaligen Blick auf die Magnetisierung von filamentartigen Molekülwolken und deren Umgebung. Untersuchungen auf der Grundlage der Planck-Daten haben ergeben, dass die Filamente nicht nur stark magnetisiert sind, sondern dass sie auch auf vorhersagbare Weise mit den Magnetfeldern in Verbindung stehen. Die Ausrichtung der Magnetfelder ist parallel zu den Filamenten in einer Umgebung geringer Dichte. Die Magnetfelder ändern ihre Orientierung in Gebieten höherer Dichte und sind dort senkrecht zu den Filamenten. Das lässt darauf schließen, dass Magnetfelder eine wichtige Rolle bei der Ausbildung dieser Filamente spielen, verglichen mit dem Einfluss von Turbulenz und Gravitation. Aus dieser Beobachtung ergibt sich jedoch ein Problem. Um Sterne in gasförmigen Filamenten entstehen zu lassen, müssen die Filamente erst ihre Magnetfelder verlieren. Wann und wo genau passiert das? Mit der um eine Größenordnung höheren Winkelauflösung des HAWC+ Instruments im Vergleich zu Planck wird es nun möglich, die Regionen in den Filamenten aufzuzeigen, wo die Magnetisierung der Filamente an Bedeutung verliert. "Planck hat neue Aspekte von Magnetfeldern im interstellaren Medium aufgezeigt, aber erst die bessere Winkelauflösung des HAWC+ Empfängers an Bord von SOFIA zusammen mit polarimetrischen Untersuchungen im Nahinfrarotbereich vom Boden aus bringen uns mächtige neue Werkzeuge zur Erforschung der entscheidenden Details bei den auftretenden Prozessen", sagt Dan Clemens, Professor und Leiter der Astronomie-Abteilung der Universität Boston. "Die Tatsache, dass wir in der Lage waren, einen kritischen Übergang in der Sternentstehung aufzuzeigen, kam etwas überraschend. Es zeigt aber wiederum, wie wenig wir noch über kosmische Magnetfelder wissen und wieviel aufregende Wissenschaft aus zukünftigen Beobachtungen mit SOFIAs HAWC+ Empfänger zu erwarten sein dürfte", so Pillai. Über ihre Beobachtungen berichtet das Team in einem Fachartikel, der in der Zeitschrift Nature Astronomy erschienen ist.

