Home : Nachrichten : Forschung : Artikel Druckansicht ]

EXTRASOLARE PLANETEN

Was Planeten über ihre Sterne verraten

Die Entwicklung von Planeten in einem Sonnensystem wird entscheidend von der Entwicklung ihres jeweiligen Zentralsterns beeinflusst. Wichtig ist etwa dessen Emission von intensiver Röntgen- und UV-Strahlung, die in den ersten Milliarden Jahren sehr verschieden sein kann. Was die Planeten über diese Anfangsphase verraten können, hat ein Team nun bei zwei Systemen untersucht.



Ein roter Zwergstern, der von einem hypothetischen Exoplaneten umkreist wird. [ Ein roter Zwergstern, der von einem hypothetischen Exoplaneten umkreist wird. [ Großansicht Sonnenähnliche Sterne emittieren ständig energiereiche Strahlung im Röntgen- und Ultraviolettbereich. Die Intensität der Strahlung nimmt mit dem Lebensalter der Sterne kontinuierlich ab. Allerdings können Sterne, die mit der gleichen Masse und Metallizität (Häufigkeit der schweren chemischen Elemente) geboren werden und somit praktisch identisch sind, bis zu einem Alter von zwei Milliarden Jahren trotzdem eine völlig unterschiedliche Entwicklung nehmen. Danach entwickeln sich die hochenergetischen Emissionen identisch. Dies bedeutet, dass es für Sterne, die älter als etwa zwei Milliarden Jahren sind, nicht möglich ist, aus ihren derzeitigen Eigenschaften auf ihre früheren hochenergetischen Emissionen zu schließen. "Dieses Problem ist von Bedeutung, wenn wir die Entwicklung der Atmosphären von Planeten innerhalb und außerhalb unseres Sonnensystems verstehen wollen", erklärt Daria Kubyshkina vom Grazer Institut für Weltraumforschung (IWF) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Die hochenergetische stellare Strahlung wird in der oberen Atmosphäre der Planeten absorbiert, was zu einer Expansion der Atmosphäre und schließlich zu Masseverlust führt. Dieser Effekt wirkt sich auf junge Planeten stärker aus. Es ist daher wichtig zu verstehen, wie sich die hochenergetische Strahlung mit der Zeit verändert. Anzeige Das Team um Kubyshkina hat daher die Atmosphäre einiger bekannter Exoplaneten analysiert und daraus erstmals die Entwicklung der hochenergetischen Emission ihrer Sterne rekonstruiert. Für die Studie wurden hydrodynamische Simulationen mit Methoden der Statistik kombiniert, um unterschiedliche Szenarien für die Entwicklung der Planetenatmosphäre und der hochenergetischen Strahlung des Sterns zu berechnen. "Wir haben die Planetensysteme HD3167 und K2-32 untersucht und dabei festgestellt, dass die hochenergetische Emission des 150 Millionen Jahre jungen Sterns HD 3167 den 40- bis 130-fachen Wert der aktuellen Sonne hatte. Im System K2-32 hingegen hatte der etwa gleichaltrige Stern nur den halben bis vierfachen Wert", erläutert IWF-Gruppenleiter Luca Fossati. Der Algorithmus lässt sich perfekt auf die meisten Planeten anwenden, die von der ESA-Mission CHEOPS, deren Start für den Oktober 2019 vorgesehen ist, beobachtet werden. "Die Ergebnisse werden uns dabei helfen, die Entwicklung der Eigenschaften von Sternen und Planeten besser zu verstehen", ergänzt Fossati. Über ihre Untersuchungen berichtet die Gruppe in einem Fachartikel, der in der Zeitschrift Astrophysical Journal erschienen ist. Was Planeten über ihre Sterne verraten. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. Extrasolare Planeten: Suche nach blauen Erden um rote Sterne - 31. März 2017

Milchstraße: Mindestens 100 Milliarden Planeten? - 4. Januar 2013

Ferne Welten - die astronews.com Berichterstattung über die Suche nach extrasolaren Planeten Preprint des Fachartikels bei arXiv.org

Instituts für Weltraumforschung der ÖAW