Home : Nachrichten : Forschung : Artikel Druckansicht ]



ILLUSTRIS-TNG

Simuliertes Universum für alle



Der größte Teil der Daten einer der umfangreichsten und detailliertesten Simulationen des Universums steht jetzt für alle Interessierten zur Verfügung. Die verschiedenen Simulationen von ILLUSTRIS - The next Generation (kurz IllustrisTNG) bilden das Universum von der großräumigen Struktur bis hinunter zu den Unterstrukturen von Galaxien nach.





Die TNG-Simulationen bilden das Universum von der großräumigen Struktur bis hinunter zu den Unterstrukturen von Galaxien nach. [ Die TNG-Simulationen bilden das Universum von der großräumigen Struktur bis hinunter zu den Unterstrukturen von Galaxien nach. [ Großansicht

Mit den IllustrisTNG-Simulationen sind Astronomen dem Ziel, ein ganzes Universum im Computer nachzubilden, so nahe gekommen wie nie zuvor. Die Simulationen beinhalten nicht nur die allgegenwärtige Dunkle Materie, sondern auch Gas in und zwischen den Galaxien, Sterne und sogar großräumige Magnetfelder. Jetzt hat das IllustrisTNG-Team mehr als ein Petabyte seiner Daten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht – einer der größten jemals veröffentlichten astronomischen Datensätze. Ein Petabyte entspricht 1000 Terabyte oder einer Million Gigabyte.

Die IllustrisTNG-Simulation zeichnet sich durch die Vielfalt der Längenskalen aus, die sie umfasst: Nicht nur die größtmöglichen Strukturen im Kosmos, Dutzende von Millionen Lichtjahren, sondern auch Details bis hinunter zur Größe der Strukturen in Galaxien, weniger als ein paar tausend Lichtjahre, werden erfasst. Das ermöglicht vielfältige Anwendungen in der Astronomie – von der Erforschung der großräumigen Struktur des Universums über die Erforschung der Galaxienbildung und der Sternentstehung in Galaxien bis hin zu Studien des intergalaktischen Mediums.

Anzeige

Die Daten werden in einem begleitenden Fachartikel beschrieben, der jetzt in der Zeitschrift Computational Astrophysics and Cosmology erschienen ist. Bereits freigegeben sind seit Dezember 2018 die Datensätze TNG300 und TNG100; die noch detailreichere Simulation TNG50 wird zu gegebener Zeit folgen. Die Zahlen 300, 100 und 50 stehen für den jeweils simulierten Raum: Bei TNG50 ist es eine Box mit einer Kantenlänge von 50 Megaparsec, entsprechend rund 160 Millionen Lichtjahren.

Die Daten stehen nicht nur zum Herunterladen zur Verfügung, sondern können auch interaktiv erkundet werden. Dafür bietet eine Online-Oberfläche zum einen eine Darstellung, die Google Maps ähnelt. Durch die Galaxien-Halos der Simulation kann man außerdem in einer dreidimensionalen Darstellung virtuell hindurchfliegen.