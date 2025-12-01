Home : Nachrichten : Amateurastronomie : Artikel Druckansicht ]

DER STERNHIMMEL IM DEZEMBER 2025

Winter am Himmel und die Geminiden

Der Dezember beschert uns einen der aktuell aktivsten Sternschnuppenströme: die Geminiden. Außerdem beginnt offiziell der Winter, womit die Nächte auch schon wieder kürzer werden. Unsere beiden planetaren Nachbarn haben sich vom Nachthimmel zurückgezogen, der Gasriese Jupiter dominiert den nächtlichen Himmel, der ansonsten von den Sternen des Winters geprägt wird.



Jupiter bekommt am Abendhimmel im Osten am 7. Dezember 2025 Besuch vom Mond. [ Jupiter bekommt am Abendhimmel im Osten am 7. Dezember 2025 Besuch vom Mond. [ Großansicht Jetzt ist er vorbei, der vermeintlich "dunkle" November, doch eigentlich ist es der Dezember, der uns die längsten Nächte des Jahres beschert. Nur fällt das vielleicht angesichts der allgegenwärtigen Weihnachtsbeleuchtung - oder des Glühweinkonsums auf den Weihnachtsmärkten - nicht so auf. Bis zur Wintersonnenwende werden die Tage noch kürzer. Zum offiziellen Winteranfang am 21. Dezember um 16.03 Uhr MEZ hat die Sonne den tiefsten Punkt ihrer Bahn erreicht und die Nächte werden fortan wieder kürzer. Genug Zeit also, den Sternhimmel einmal genauer in Augenschein zu nehmen - wenn denn das Wetter mitspielt. Dominieren tun dort inzwischen eindeutig die Sternbilder des Winters: Schaut man Mitte Dezember gegen Mitternacht an den süd-östlichen Sternhimmel, kann man etwa das sogenannte Wintersechseck [Findkarte] in seiner vollen Schönheit bewundern: Es besteht aus den Sternen Prokyon im Kleinen Hund, Pollux in den Zwillingen, Kapella im Fuhrmann, Aldebaran im Stier, Rigel im Orion und Sirius im Großen Hund. Das Sternbild Orion ist am nächtlichen Himmel kaum zu übersehen und auch für die Astronomie äußerst interessant: Im "Schwert" des Orion, das sich unter den drei Sternen des Oriongürtels befindet, ist schon mit bloßem Auge ein äußerst aktives Sternentstehungsgebiet erkennbar, der Orionnebel. Der Nebel ist rund 1350 Lichtjahre von uns entfernt und hat einen Durchmesser von etwa 30 Lichtjahren. Durch Beobachtungen der jungen und gerade entstandenen Sterne können Astronomen viel über die Geburt von Sonnen und ihre frühe Entwicklung lernen. Das Sternbild hat aber noch mehr zu bieten: Etwa Betelgeuse, auch Alpha Orionis genannt, den linken Schulterstern des Orion und Hauptstern des Sternbilds. Der Name Betelgeuse entstand durch die Übertragung des aus dem Arabischen stammenden Sternnamens ins Lateinische. Die arabische Bezeichnung tauchte bereits im "Buch der Konstellationen der Fixsterne" des arabischen Astronomen Abd ar-Rahman as-Sufi auf, der von 903 bis 986 lebte. Der arabische Name bedeutet wohl so viel wie "Hand des Orion". Anzeige Betelgeuse dürfte rund 13.000-mal heller leuchten als unsere Sonne und einen Durchmesser aufweisen, der den unserer Sonne um das 500- bis 800-Fache übersteigt. Betelgeuse ist somit ein Riesenstern und Astronomen glauben, dass er in nicht allzu ferner Zeit als Supernova explodieren wird. Glücklicherweise ist Beteigeuze einige Hundert Lichtjahre von der Erde entfernt, so dass uns ein solches Ereignis nicht gefährlich werden kann. Freunde von Meteoren wissen, dass es auch im Dezember einen bekannten Sternschnuppenstrom zu sehen gibt: Zwischen dem 7. und dem 17. Dezember machen sich die sogenannten Geminiden bemerkbar. Die Geminiden haben ihren Namen - wie alle Sternschnuppenströme - von dem Sternbild, aus dem sie zu kommen scheinen, in diesem Fall also aus dem Sternbild Zwillinge. Wer das Wintersechseck am Himmel schon aufgespürt hat, sollte im Sternbild Zwillinge also vielleicht noch etwas länger verweilen, vielleicht sieht er eine Sternschnuppe. Die Geminiden lassen sich übrigens ausnahmsweise einmal nicht auf einen Kometen zurückführen, sondern auf den Asteroiden 3200 Phaethon. Das Maximum der Geminiden wird am Morgen des 14. Dezember erwartet. Die Geminiden sind die ganze Nacht über zu sehen, die Morgenstunden eignen sich aber für eine Beobachtung besser. In der zweiten Monatshälfte sind zudem die Ursiden aktiv, deren Radiant im Kleinen Bären liegt. Sie gehen auf den Kometen 8P/Tuttle zurück. Ihr Maximum wird für den Morgen des 22. Dezember erwartet. Allerdings ist hier nur mit einer Handvoll Sternschnuppen zu rechnen, bei den Geminiden können es einige Dutzend sein. Die Venus hat sich im Dezember praktisch vom Morgenhimmel zurückgezogen und steuert auf ihre obere Konjunktion mit der Sonne zu, die sie Anfang Januar erreicht. Ganz ähnlich ist es bei unserem anderen Nachbarn im All, dem Mars: Er steht am 9. Januar 2026 in Konjunktion, ist also auch unsichtbar. Jupiter hingegen steuert auf seine Opposition im kommenden Jahr zu. Er wird zu einem Planeten der ganzen Nacht. Zu finden ist der Gasriese im Sternbild Zwillinge. Der Ringplanet Saturn hat seine Opposition bereits hinter sich und wird zum Planeten der ersten Nachthälfte. Der Ringplanet ist im Wassermann zu sehen. Auch Merkur zeigt sich noch einmal am Morgenhimmel: Geübte Beobachter können versuchen, den sonnennächsten Planeten in der ersten Monatshälfte am Morgenhimmel im Osten in den Sternbildern Waage und Skorpion aufzuspüren. Der Sternhimmel im Dezember 2025. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. Der Sternhimmel im Dezember 2025 - ergänzende Informationen

