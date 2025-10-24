Home : Nachrichten : Forschung : Artikel Druckansicht ]

KOSMOLOGIE

Sind die ersten Momente des Universums für Messungen zugänglich?

Die Entstehung des Universums gehört mit zu den faszinierendsten Rätseln der Wissenschaft. Nun haben drei Forschende eine neue Theorie über die kosmische Inflation vorgestellt, nach der es - wenn sie denn zutrifft - möglich sein sollte, die ersten Sekundenbruchteile des Universums auf der Erde zu messen.



Kaum eine künstlerische Darstellung dürfte den Urknall korrekt darstellen. [ Kaum eine künstlerische Darstellung dürfte den Urknall korrekt darstellen. [ Großansicht Wie ist das Universum entstanden? Dazu gibt es eine Vielzahl von Theorien. Nun haben eine Wissenschaftlerin und zwei Wissenschaftler ein neues Modell entwicklet: Die Inflation, die erste, sehr schnelle Ausdehnung des Universums, ist demnach in einer warmen Umgebung aus bekannten Elementarteilchen abgelaufen. Außerdem spielt die starke Kraft, eine der fundamentalen Wechselwirkungen im Standardmodell der Teilchenphysik, dabei eine zentrale Rolle. Ist die Idee richtig, würde die Möglichkeit bestehen, die ersten Sekundenbruchteile des Universums auf der Erde zu messen. Das von den Forschenden entworfene Modell basiert auf folgendem Szenario: Noch vor dem Urknall durchlief das Universum eine sehr kurze Phase der kosmischen Inflation. Gängige Hypothesen gehen davon aus, dass dieses frühe Universum kalt und leer war. Dies erfordert einen bislang unbekannten Prozess, der das später beobachtete heiße Plasma zündet – im Moment des eigentlichen Urknalls. Daneben gibt es auch Modelle für warme Inflation. Für diese Art der Inflation stellen die Forschenden jetzt einen neuen Ansatz vor. Anzeige "Mit unserer Studie zeigen wir einen völlig neuen Weg für warme Inflation", sagt Sebastian Zell, Wissenschaftler in der Abteilung "Kosmologie und Teilchenphysik" am Max-Planck-Institut für Physik (MPP). "Schon während sich das frühe Universum ausgedehnt hat, könnte es in ein Wärmebad aus bekannten Elementarteilchen getaucht gewesen sein." Dieses Inflationsmodell hat gegenüber den bisher bekannten einen Vorteil: Es lässt sich weitgehend mit "Bordmitteln", also gut untersuchten Teilchen und Kräften im Standardmodell erklären. Damit wären die ersten Momente des Universums für Messungen auf der Erde zugänglich. Allerdings kommt auch der jetzt vorgestellte Ansatz nicht ohne Erweiterung des Standardmodells aus: Gluonen, welche die starke Kraft in Atomkernen vermitteln, binden an ein Feld hypothetischer, Axion-ähnlicher Teilchen. "Die Kopplung dieser Teilchen an die starke Kraft liefert die Energie, um das expandierende Universum aufzuheizen", erläutert Zell. "Damit kann warme Inflation stattfinden." Die Existenz kosmischer Axionen oder verwandter Teilchen könnten mehrere offene Fragen der Teilchenphysik lösen. Ein Beispiel ist die Natur der Dunklen Materie. Daher arbeiten viele Experimente daran, diese Teilchen nachzuweisen. Eines davon ist MADMAX, an dem das MPP federführend mitwirkt. "Angesichts dieser Bemühungen sehen wir eine realistische Chance, die warme Inflation in Zukunft experimentell zu überprüfen", so Zell abschließend. Die Ergebnisse wurden jetzt in einem Fachartikel veröffentlicht, der in der Zeitschrift Physical Review Letters erschienen ist. Sind die ersten Momente des Universums für Messungen zugänglich? Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum.

Berghaus, K. V., Drewes, M. & Zell, S. (2025): Warm Inflation with the Standard Model, Phys. Rev. Lett., 135, 171002

Max-Planck-Institut für Physik

