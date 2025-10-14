Home : Nachrichten : Teleskope : Artikel Druckansicht ]

ALMA

Die Entstehung eines Siebenfach-Sternsystems

Es ist ein äußerst seltenes Phänomen im Weltall: ein System aus gleich sieben jungen Sternen. Ein internationalem Forschungsteam konnte nun ein solches System quasi bei der Entstehung beobachten und so eine Theorie über die Bildung von Mehrfachsystemen bestätigen. Entscheidend dabei sind Instabilitäten in der Gasscheiben.



Der Katzenpfotennebel NGC 6334. [ Der Katzenpfotennebel NGC 6334. [ Großansicht Stellare Mehrfachsysteme sind in der Astronomie von großer Bedeutung: Sie können zum einen zu astronomischen Phänomenen führen – etwa Röntgendoppelsternen, Gammastrahlenausbrüchen, Supernovae und Sternverschmelzungen, die wichtige Quellen für Gravitationswellen sind. Zum anderen beeinflussen sie die Dynamik von Sternhaufen. "Das sind große Gruppen von Sternen, die aus derselben Gas- und Staubwolke entstanden sind und durch die Gravitation aneinander gebunden bleiben. Dabei sind alle Sterne in einem Haufen etwa gleich alt und haben eine ähnliche chemische Zusammensetzung", erklärt Prof. Dr. Rolf Kuiper, Leiter der Arbeitsgruppe für numerische Astrophysik an der Universität Duisburg-Essen (UDE). Das neu entdeckte System, dessen Sterne sich derzeit noch bilden, befindet sich in der Sternentstehungsregion NGC 6334I(N) – einem besonders aktiven Teil des sogenannten "Katzenpfotennebels", in dem gerade viele massereiche Sterne "geboren" werden. Anzeige Doch wie Systeme mit vielen Sternen überhaupt entstehen, war bisher kaum verstanden. Die Stabilitätsanalyse der Forschenden zeigt nun: Die Gasscheibe, die das Siebenfach-System enthält, ist dynamisch instabil. Das bedeutet, die Schwerkraft innerhalb der Scheibe wirkt stärker als die Kräfte, die sie eigentlich stabil halten könnten (z. B. Rotation oder Druck). Dadurch "bricht" die Scheibe auseinander in einzelne Fragmente, die sich jeweils zu Sternen verdichten können. "Unsere Beobachtungen zeigen erstmals eindeutig, dass eine zerbrechende, instabile Gasscheibe tatsächlich mehrere Sterne gleichzeitig hervorbringen kann. Nun können wir einen Mechanismus bestätigen, der zuvor nur in Theorien vermutet wurde und wir können unsere Arbeit nun gezielter vertiefen", erklärt der Astrophysiker. Über ihre Beobachtungen berichtet das Team in einem Fachartikel, der in der Zeitschrift Nature Astronomy erschienen ist. ALMA beobachtet Entstehung eines Siebenfach-SternsystemsDiskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum.

Li, S. et al. (2025): Detection of a septuple stellar system in formation via disk fragmentation, Nat Astron (arXiv.org-Preprint)

Universität Duisburg-Essen

