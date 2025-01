Home : Nachrichten : Forschung : Artikel Druckansicht ]



DUNKLE MATERIE

Auf Dunkle-Materie-Jagd mit Lasern und Atomuhren



Die Dunkle Materie, die die Bewegungen im Universum durch ihre Gravitationswirkung beeinflusst, ist noch immer ein großes Mysterium. Um was es sich dabei nämlich handelt, weiß man bis heute nicht. Ein internationales Forschungsteam hat nun einen neuen Ansatz entwickelt, um den Geheimnissen der Dunklen Materie auf die Spur zu kommen.





Deep-Field-Aufnahme des Weltraumteleskops Hubble: Den größten Teil des Materiegehalt des Universums, die Dunkle Materie, sieht man auf dieser Aufnahme jedoch nicht. [ Deep-Field-Aufnahme des Weltraumteleskops Hubble: Den größten Teil des Materiegehalt des Universums, die Dunkle Materie, sieht man auf dieser Aufnahme jedoch nicht. [ Großansicht

Ein internationales Forscherteam hat einen innovativen Ansatz entwickelt, um den Geheimnissen der Dunklen Materie auf die Spur zu kommen. Im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen der Universität Queensland in Australien und der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) hat das Team Daten von Atomuhren und Lasern, die auf optische Resonatoren stabilisiert wurden und die räumlich und zeitlich weit voneinander entfernt sind, analysiert, um nach Formen von Dunkler Materie zu suchen, die bei früheren Untersuchungen unsichtbar geblieben wären.

Diese Technik ermöglicht es den Forschenden, Signale von Modellen Dunkler Materie aufzuspüren, die universell mit allen Atomen wechselwirken - eine Leistung, die herkömmlichen Experimenten entgangen ist. Das Team analysierte die Daten eines europäischen Netzes ultrastabiler Laser, die über Glasfaserkabel miteinander verbunden sind, sowie die Daten der Atomuhren an Bord von GPS-Satelliten. Durch den Vergleich von Präzisionsmessungen über große Entfernungen hinweg wurde die Untersuchung sensitiv gegenüber subtilen Effekten oszillierender Dunkle-Materie-Felder, die sich in herkömmlichen Versuchsanordnungen aufheben würden.

Diese Methode, so die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, würde es erlauben, ein breiteres Spektrum an Szenarien für Dunkle Materie zu untersuchen, was die Forschung zur Dunklen Materie deutlich voranbringen könnte. Dunkle Materie ist, neben der noch ominöseren Dunklen Energie, einer der Hauptbestandteile des Universums. Ihre Effekte konnten schon wiederholt nachgewiesen werden, um was es sich bei Dunklen Materie aber handelt, ist bis heute nicht bekannt.

Über ihr Verfahren berichtet das Team in einem Fachartikel, der in den Physical Review Letters erschienen ist.