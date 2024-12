Home : Nachrichten : Raumfahrt : Artikel Druckansicht ]

PROBA-3

Präziser Formationsflug im Erdorbit zur Sonnenbeobachtung

Mit Proba-3 wurde heute von Indien aus eine ganz besondere Raumfahrtmission der ESA gestartet: Die aus zwei Sonden bestehende Mission soll im Erdorbit einen präzisen Formationsflug absolvieren und dabei die Korona unserer Sonne beobachten. Die Sonden sollen dabei so eingesetzt werden als wären sie ein einziges riesiges Raumfahrzeug.



Proba-3 soll durch einen präzisen Formationsflug eine künstliche Sonnenfinsternis und damit die Beobachtung der Korona der Sonne ermöglichen. [ Proba-3 soll durch einen präzisen Formationsflug eine künstliche Sonnenfinsternis und damit die Beobachtung der Korona der Sonne ermöglichen. [ Großansicht Proba-3 wurde heute um 11:34 MEZ mit einer vierstufigen PSLV-XL-Rakete vom Satish Dhawan Space Centre im indischen Sriharikota gestartet. Die beiden Satelliten, die für die Reise ins All noch vereinigt sind, trennten sich etwa 18 Minuten nach dem Start von ihrer Oberstufe. Das Paar wird während der ersten Inbetriebnahme, die von der Missionskontrolle im Europäischen Zentrum für Weltraumsicherheit und - Bildung (ESEC) im belgischen Redu überwacht wird, zusammengebaut bleiben. "PROBA-3 ist seit vielen Jahren im Entstehen, unterstützt durch das Förderprogramm der ESA zur Förderung neuartiger Technologien für die Raumfahrt", so Dietmar Pilz, ESA-Direktor für Technologie, Ingenieurwesen und Qualität. "Der heutige Start ist etwas, worauf wir uns alle im Proba-3-Team der ESA und bei unseren industriellen und wissenschaftlichen Partnern schon seit langem freuen", betont auch Proba-3-Missionsleiter Damien Galano. "Ich bin der ISRO für diesen perfekten Start in die Umlaufbahn dankbar. Jetzt beginnt die harte Arbeit wirklich, denn um die Missionsziele von Proba-3 zu erreichen, müssen die beiden Satelliten Positioniergenauigkeit bis zur Dicke des durchschnittlichen Fingernagels erreichen, während sie anderthalb Fußballfelder voneinander entfernt positioniert sind." "Dies ist eine äußerst ehrgeizige Mission mit einer ehrgeizigen Umlaufbahn: die Satelliten wurden in eine stark elliptische Umlaufbahn gebracht, die sich mehr als 60.500 Kilometer von der Erdoberfläche erstreckt. Um diese Umlaufbahn zu erreichen, war die leistungsstärkste PSLV-XL-VARIANTE unserer Trägerrakete erforderlich, die in ihren sechs Feststoffboostern mit zusätzlichem Treibstoff ausgestattet war", erklärt Radhakrishnan Durairaj, Vorsitzender und Geschäftsführer von NewSpace India Limited. Um die Spitze ihrer Umlaufbahn wird das Bedeckungs-Raumfahrzeug einen genau kontrollierten Schatten auf das rund 150 Meter entfernte Raumfahrzeug des Koronografen werfen, um nach Bedarf sechs Stunden lang Sonnenfinsternisse zu erzeugen. Anzeige "Es gab einfach keinen anderen Weg, um die optische Leistung zu erreichen, die Proba-3 benötigt, als seine Bedeckungsscheibe auf einem separaten, sorgfältig gesteuerten Raumfahrzeug fliegen zu lassen", erklärt ESA-Proba-3-Missionswissenschaftler Joe Zender. "Jedes nähere und unerwünschte Streulicht würde über die Ränder der Scheibe strahlen und unsere Nahaufnahmen der umgebenden Korona der Sonne beeinträchtigen." "Trotz ihrer Schwäche ist die Sonnenkorona ein wichtiges Element unseres Sonnensystems, das größer ist als die Sonne selbst, und die Quelle für Weltraumwetter und Sonnenwind", erklärt Andrei Schukow vom Königlichen Observatorium Belgiens, Hauptexperimentator für den Koronografen ASPIICS (Association of Spacecraft for Polarimetry and Imaging Investigation of the Corona of the Sun) an Bord von Proba-3. "Im Moment können wir die Sonne in extremem Ultraviolett abbilden, um die solare Scheibe und die niedrige Korona abzubilden, während wir Koronografen im All und auf der Erde verwenden, um die hohe Korona zu überwachen. Damit bleibt eine erhebliche Beobachtungslücke, von etwa drei solaren Radien bis hin zu 1,1 solaren Radien, die PROBA-3 füllen kann. Dies wird es beispielsweise ermöglichen, die Entwicklung der gewaltigen solaren Explosionen zu verfolgen, die als 'Koronaler Massenauswurf' bezeichnet werden, wenn sie von der solaren Oberfläche aufsteigen und den Sonnenwind nach außen beschleunigen", "Die Koronabeobachtungen von PROBA-3 werden im Rahmen einer größeren In-Orbit-Demonstration des präzisen Formationsflugs stattfinden", so ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher. "Der beste Weg, um zu beweisen, dass diese neue europäische Technologie wie beabsichtigt funktioniert, ist die Gewinnung neuartiger wissenschaftlicher Daten, die noch niemand zuvor gesehen hat. Es ist heute nicht praktikabel, ein einzelnes 150 Meter langes Raumfahrzeug im Orbit zu nutzen, aber wenn Proba-3 mit zwei kleinen Raumfahrzeugen tatsächlich eine gleichwertige Leistung erzielen kann, wird die Mission neue Arbeitsweisen im Weltraum für die Zukunft eröffnen. Stellen Sie sich mehrere kleine Plattformen vor, die als weit entfernte virtuelle Teleskope oder Arrays zusammenarbeiten." Wenn die erste Inbetriebnahmephase von Proba-3 planmäßig verläuft, wird das Raumfahrzeug-Paar Anfang des neuen Jahres getrennt, um mit der individuellen Überprüfung der einzelnen Sonden zu beginnen. Die Betriebsphase der Mission einschließlich der ersten Beobachtungen der Korona durch aktiven Formationsflug soll in etwa vier Monaten starten.